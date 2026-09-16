Steam – Knight’s Empire ist jetzt dauerhaft kostenlos spielbar

Auf Steam ist mit Knight’s Empire ein weiteres zuvor kostenpflichtiges Spiel dauerhaft kostenlos geworden. Das 2D-Action-Roguelike von StarsCrew kann seit dem 8. September 2026 für 0 Euro zur eigenen Bibliothek hinzugefügt und gespielt werden.

Dabei handelt es sich nicht um eine zeitlich begrenzte Gratisaktion. Knight’s Empire wurde vollständig auf ein Free-to-Play-Modell umgestellt, nachdem das Indie-Spiel in Deutschland zuvor regulär 9,75 Euro kostete.

Verteidigung trifft auf Roguelike-Fortschritt

Wie spielt sich Knight’s Empire? Im Mittelpunkt steht die Ritterin Knight, die ihr Königreich gegen Wellen von Goblins und anderen Angreifern verteidigen muss. Die grundlegende Struktur verbindet actionreiche Kämpfe mit Tower-Defense-Mechaniken und Erkundung.

Zwischen den Angriffswellen verlässt Knight das Lager und sucht in den umliegenden Waldgebieten nach wichtigen Ressourcen. Diese Materialien lassen sich anschließend verwenden, um das Königreich auszubauen, neue Wege zu erschließen oder die Verteidigung auf die nächste Invasion vorzubereiten.

Für zusätzliche taktische Möglichkeiten sorgen Fallen und Verbündete. Zur Auswahl stehen unter anderem Stacheln, verlangsamende Gruben, Vogelscheuchen sowie hilfreiche Kämpfer, die gemeinsam mit Knight die anrückenden Gegner aufhalten.

Unterschiedliche Builds für neue Durchgänge

Warum besitzt das kostenlose Steam-Spiel einen hohen Wiederspielwert? Nach Roguelike-Tradition stehen während eines Durchgangs verschiedene Verbesserungen zur Wahl. Knight kann mehr Schaden verursachen, Gegner stärker zurückstoßen oder zusätzliche Widerstandskraft erhalten.

Dadurch lassen sich unterschiedliche Builds ausprobieren, die den Verlauf der Verteidigungsrunden spürbar verändern. Auch die Entscheidung zwischen persönlichen Verbesserungen, neuen Fallen und Erweiterungen für das Königreich trägt dazu bei, dass nicht jeder Versuch identisch abläuft.

Trotz der Roguelike-Struktur besitzt Knight’s Empire ein festes Spielziel. Wer zwischen den Invasionsrunden die erforderliche Menge an Ressourcen sammelt, kann den Durchgang erfolgreich abschließen. Das Spiel ist seit dem 24. Juli 2024 für Windows verfügbar, benötigt lediglich 300 Megabyte Speicherplatz und bietet aktuell ausschließlich englische Texte und Sprachausgabe.

Weitere kostenlose Spiele auf Steam

Welche anderen Steam-Spiele sind ebenfalls kostenlos erhältlich? Knight’s Empire ist nicht der einzige ursprünglich kostenpflichtige Titel, dessen Preisschild im September 2026 verschwunden ist. Mehrere kleinere Produktionen haben zuletzt ebenfalls den Wechsel zum kostenlosen Modell vollzogen.

Hayfever ist ein anspruchsvoller 2D-Plattformer rund um einen allergischen Postboten und bietet 140 Level sowie zahlreiche Sammelobjekte.

BlackColled Madala Force 2 ist ein Indie-Ego-Shooter in einem fiktiven Dritter-Weltkrieg-Szenario mit Bots, Online-Multiplayer und zehn Karten.

Prismals kombiniert Roguelike-Elemente mit einem farbenbasierten Rollenspielsystem und kurzen Durchgängen.

Shadows of Memory 2 setzt auf eine düstere Horrorhandlung im Stil einer Visual Novel.

Parallel dazu läuft eine separate Gratisaktion für Crystal Crisis. Das farbenfrohe PvP-Puzzlespiel kann noch bis zum 21. September 2026 kostenlos der Steam-Bibliothek hinzugefügt und danach dauerhaft behalten werden. Im Gegensatz dazu bleibt Knight’s Empire auch nach diesem Termin kostenlos spielbar.

Werdet ihr Knight’s Empire ausprobieren oder habt ihr bereits einen Blick auf eines der anderen kostenlosen Steam-Spiele geworfen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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