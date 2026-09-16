GTA 6 lässt auf der Tokyo Game Show den Boden beben – Sony baut Spezialkino und verschenkt Gratis-Shirts

Während Fans auf den Release von GTA 6 warten, bereitet Sony einen ungewöhnlichen Vorgeschmack auf Vice City vor. Auf der Tokyo Game Show bekommt Rockstars Open-World-Spiel ein eigenes Kino und dort soll die Action sogar unter den Füßen spürbar werden.

Wer vor Ort dabei ist, kann außerdem offizielle GTA-6-Sammlerstücke mit nach Hause nehmen. Auch für Fans außerhalb Japans gibt es einen Termin: Sony hat eine eigene GTA-6-Sondersendung angekündigt.

GTA 6 auf riesiger Leinwand – der Boden vibriert mit

Das Herzstück des Messeauftritts ist ein Kino mit einer 300-Zoll-Leinwand. Das entspricht einer Bilddiagonale von rund 7,62 Metern. Darauf zeigt Sony „Grand Theft Auto VI: An Extended Look“.

Bildquelle: SIE

Hinzu kommt Sonys Bodenhaptik-Technologie: Der Untergrund vibriert synchron zu Bild und Ton. Das Geschehen auf der Leinwand soll sich dadurch unmittelbarer anfühlen.

Gezeigt wird die bereits am 27. August veröffentlichte Vorschau. Für das Kino ist also keine neue Gameplay-Präsentation angekündigt. Auch eine spielbare Demo gehört nicht zu diesem Angebot. Der besondere Reiz liegt darin, die bekannten Szenen in einer aufwendigen Kino-Inszenierung zu erleben.

Kostenloses GTA-6-Shirt und zusätzliche Sticker

Besucher erhalten ein schwarzes PlayStation-Shirt mit den vier Controller-Symbolen im Farbverlauf von GTA 6. Auf der Rückseite sitzt ein kleines PlayStation-Logo.

Die Shirts sind ausschließlich in Größe L erhältlich.

erhältlich. Pro Person wird ein Exemplar ausgegeben.

ausgegeben. Die Aktion gilt solange der Vorrat reicht.

Bildquelle: SIE/Rockstar Games

Zusätzlich gibt es eine Sticker-Aktion am PlayStation-Stand. Wer seine Erwartungen oder Eindrücke zu den dort präsentierten neuen Spielen mit dem Hashtag #PS5 in sozialen Netzwerken veröffentlicht, kann ein Set aus drei GTA-6-Stickern erhalten. Eines der Motive zeigt das Spiellogo.

Bildquelle: SIE/Rockstar Games

Für Sammler dürfte gerade die Verbindung aus GTA 6 und PlayStation interessant sein. Beide Aktionen richten sich an Messebesucher in Japan; eine entsprechende Verteilung in Deutschland nennt die Ankündigung nicht.

GTA-6-Sondersendung: Diesen Termin können sich deutsche Fans merken

Die Tokyo Game Show läuft vom 17. bis 21. September 2026 in der Makuhari Messe. Sony begleitet den Messeauftritt mit Übertragungen auf dem offiziellen PlayStation-YouTube-Kanal.

Für Sonntag, den 20. September, steht dabei ein „GTAVI Special Program“ im Programm. In Deutschland läuft die Sendung von 6:30 bis 7:10 Uhr morgens, also 40 Minuten lang.

Was die Beteiligten im Detail besprechen oder zeigen werden, lässt Sony bislang offen. Eine neue Gameplay-Enthüllung ist nicht bestätigt. Wer auf frisches Material hofft, sollte den Termin deshalb als GTA-6-Sondersendung einplanen.

Wäre das Spezialkino für euch einen Besuch wert oder würdet ihr euch vor allem das GTA-6-Shirt sichern wollen? Schreibt es uns in die Kommentare.

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