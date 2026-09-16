Auf dem Meeresgrund rund um Los Santos und Blaine County liegen in GTA Online jeden Tag zehn versteckte Vorräte (Hidden Caches). Jede Unterwasserkiste bringt euch regulär GTA-Dollar und RP. Da die Fundorte aus einem Pool von 100 möglichen Positionen wechseln, spart euch unsere interaktive Karte eine lange Suche.

Die Karte ist bereits auf die berechneten Tagespositionen gefiltert. Öffnet ihr den Filter, könnt ihr alternativ alle 100 möglichen Fundorte einblenden.

GTA Online: Hidden Caches heute Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

Hidden Caches: Das Wichtigste in Kürze

Pro Tag könnt ihr zehn Hidden Caches einsammeln.

Der vollständige Positionspool umfasst 100 Unterwasserfundorte.

Eine Kiste bringt regulär 10.000 GTA-Dollar und 500 RP.

Für alle zehn Kisten erhaltet ihr damit regulär 100.000 GTA-Dollar und 5.000 RP.

Die Tagesauswahl wechselt um 6 Uhr UTC.

Mit der Sonarstation der Kosatka lassen sich die aktiven Kisten im Spiel aufspüren.

Die Kisten können auch ohne Sonarstation eingesammelt werden, wenn ihr ihre Position kennt.

Wo befinden sich die Hidden Caches heute?

Die zehn täglichen Positionen verteilen sich im Wasser rund um San Andreas. Manche Kisten liegen dicht an Hafenanlagen oder Stegen, andere weit vor der Küste und in größerer Tiefe. Auf der Karte oben sind automatisch die für den aktuellen Tag berechneten Standorte ausgewählt.

Die Tagesansicht basiert auf dem geprüften Pool und den Rotationsdaten. Sollte Rockstar die Auswahl kurzfristig überschreiben oder die Rotation verändern, kann der tatsächliche Stand im Spiel abweichen. Findet ihr an einer markierten Stelle keine Kiste, prüft deshalb zuerst den Tageswechsel und wechselt gegebenenfalls die Sitzung.

So findet ihr die Unterwasserkisten

Rockstar hat die Hidden Caches mit dem Cayo-Perico-Heist-Update eingeführt. Es handelt sich trotzdem nicht um Sammelobjekte auf Cayo Perico: Die Kisten liegen auf dem Meeresgrund rund um Los Santos und Blaine County.

Am bequemsten sucht ihr mit der Sonarstation für die Kosatka. Ist das Sonar aktiv, erscheinen die verfügbaren Kisten als Markierungen. Die Sonarstation ist eine optionale Erweiterung des U-Boots. Auch sonarfähige Fahrzeuge aus eurem Besitz können euch bei der Suche helfen.

Ohne Sonar könnt ihr die Behälter ebenfalls aufnehmen. Nutzt dafür die Karte, setzt euch einen Wegpunkt und taucht an der markierten Stelle ab. Ein Tauchanzug oder ein geeignetes Unterwasserfahrzeug erleichtert vor allem die tief gelegenen Positionen.

Belohnungen für alle zehn Hidden Caches

Für jede gefundene Kiste erhaltet ihr regulär 10.000 GTA-Dollar und 500 RP. Sammelt ihr alle zehn Tageskisten, kommt ihr auf 100.000 GTA-Dollar und 5.000 RP. Zeitlich begrenzte Eventboni können diese Auszahlung erhöhen; entscheidend ist dann die jeweils aktuelle Rockstar-Eventwoche.

Die zehn Funde sind ein täglicher Fortschritt und keine einmalige 100er-Sammelreihe. Ihr müsst also nicht alle möglichen Positionen besuchen. Nach dem Reset steht eine neue Auswahl bereit und die regulären Belohnungen können erneut verdient werden.

Wann wechseln die Hidden Caches?

Die tägliche Auswahl wechselt um 6 Uhr UTC. Das entspricht in Deutschland 7 Uhr während der Winterzeit und 8 Uhr während der Sommerzeit. Seid ihr zu diesem Zeitpunkt bereits online, kann ein Sitzungswechsel nötig sein, damit der neue Tagesstand vollständig geladen wird.

Hidden Cache fehlt: Das könnt ihr prüfen

Tagesfortschritt kontrollieren: Möglicherweise habt ihr die Kiste bereits eingesammelt.

Möglicherweise habt ihr die Kiste bereits eingesammelt. Höhe beachten: Die Kartenmarkierung zeigt die Position von oben; die Kiste kann deutlich tiefer auf dem Meeresgrund liegen.

Die Kartenmarkierung zeigt die Position von oben; die Kiste kann deutlich tiefer auf dem Meeresgrund liegen. Umgebung absuchen: Felsen, Wrackteile, Container und Hafenbauten erschweren an einigen Stellen die Sicht.

Felsen, Wrackteile, Container und Hafenbauten erschweren an einigen Stellen die Sicht. Sitzung wechseln: Nach dem täglichen Reset kann eine neue Online-Sitzung den aktuellen Zustand laden.

Nach dem täglichen Reset kann eine neue Online-Sitzung den aktuellen Zustand laden. Alle Positionen einblenden: Nutzt diese Ansicht nur zur Orientierung. Aktiv sind weiterhin lediglich die zehn Tagespositionen.

FAQ zu den Hidden Caches

Wie viele Hidden Caches gibt es?

Insgesamt gibt es 100 mögliche Positionen. Pro Tag sind zehn Kisten verfügbar.

Brauche ich die Kosatka?

Zum Einsammeln ist die Kosatka nicht zwingend erforderlich. Ihre optionale Sonarstation macht die aktiven Kisten aber im Spiel sichtbar und erleichtert die Suche erheblich.

Liegen die Kisten auf Cayo Perico?

Nein. Obwohl sie mit dem Cayo-Perico-Heist-Update erschienen sind, befinden sich die Hidden Caches im Wasser rund um Los Santos und Blaine County.

Wo sehe ich meinen Fortschritt?

Den aktuellen Tagesfortschritt findet ihr im Interaktionsmenü bei den täglichen Sammelobjekten. Nach zehn Kisten ist die Aktivität für diesen Tag abgeschlossen.

Weitere wechselnde Fundorte findet ihr in unserer Übersicht zur interaktiven GTA-Online-Karte. Einen Überblick über permanente Sammelreihen bietet unser Guide zu allen Sammelgegenständen in GTA Online. Die offiziellen Grundlagen zu den Hidden Caches nennt Rockstar in den Hinweisen zu Titel-Update 1.52.

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