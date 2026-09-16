Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time könnt ihr inzwischen bei mehreren deutschen Händlern für Nintendo Switch 2 vorbestellen. Bei OTTO bekommt ihr einen blauen Okarina-Schlüsselanhänger gratis dazu. MediaMarkt und Saturn bieten die physische Ausgabe dagegen mit kostenlosem Versand an.

Das Spiel erscheint am 5. November 2026. Hier findet ihr die Händlerangebote und erfahrt, welche Vorbesteller-Boni und besonderen Verpackungen es gibt.

Zuletzt geprüft: 16. September 2026, 15:21 Uhr. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.

Ocarina of Time bei OTTO Physische Ausgabe mit blauem Okarina-Schlüsselanhänger. 69,99 € Bei OTTO vorbestellen* Affiliate-Link zzgl. Versandkosten · Lieferbar zum Erscheinungstermin Ocarina of Time bei Amazon Physische Ausgabe für Nintendo Switch 2 69,99 € Bei Amazon vorbestellen* Affiliate-Link Lieferbar zum Erscheinungstermin

Ocarina of Time bei MediaMarkt Physische Ausgabe für Nintendo Switch 2. 69,99 € Bei MediaMarkt vorbestellen* Affiliate-Link Versandkostenfrei · Lieferung bis 5. November 2026 Ocarina of Time bei Saturn Physische Ausgabe für Nintendo Switch 2. 69,99 € Bei Saturn vorbestellen* Affiliate-Link Versandkostenfrei · Lieferung bis 5. November 2026

Welche Vorbesteller-Boni gibt es zu Ocarina of Time?

Je nach Händler könnt ihr euch unterschiedliche Extras zur physischen Ausgabe sichern. Dabei lohnt es sich, zwischen zusätzlichen Beigaben und der besonderen Verpackung der Erstauflage zu unterscheiden.

OTTO: Gratis-Schlüsselanhänger in Okarina-Form

Bei OTTO kostet das Remake 69,99 Euro zuzüglich Versandkosten. Dazu gibt es einen blauen Schlüsselanhänger in Form von Links Okarina, verziert mit dem Triforce-Symbol. OTTO zeigt das Extra auf den Produktbildern und nennt es ausdrücklich im Lieferumfang.

Als Liefertermin ist der Erscheinungstag angegeben. Achtet bei eurer Bestellung darauf, dass der Gratis-Schlüsselanhänger weiterhin beim Angebot aufgeführt ist.

Produktabbildung: OTTO / Nintendo

Nintendo Store: Nachbildungen der Heiligen Steine

Im deutschen My Nintendo Store wurde die physische Ausgabe bereits zusammen mit den drei Heiligen Steinen angeboten: Kokiri-Smaragd, Goronen-Rubin und Zora-Saphir.

Ob die Steine bei neuen Bestellungen noch beiliegen, konnten wir aktuell nicht direkt im deutschen Shop bestätigen. Prüft deshalb vor dem Kauf den angegebenen Lieferumfang.

Kanada: Holografischer Schuber im N64-Design

EB Games bietet in Kanada einen zusätzlichen holografischen Schuber an, dessen Gestaltung an die ursprüngliche Nintendo-64-Verpackung erinnert. Eine entsprechende Aktion für Deutschland ist bislang nicht angekündigt.

Mehr dazu erfahrt ihr in unserer News zum kanadischen Vorbesteller-Bonus.

Was ist die besondere Folienverpackung der Erstauflage?

Die erste physische Auflage erhält eine Verpackung mit strukturierter Folienoberfläche. Diese gehört zum Spiel selbst und ist kein zusätzlicher Händlerbonus. Sie unterscheidet sich damit vom holografischen Schuber, den EB Games in Kanada beilegt.

Wer gezielt die Erstauflage möchte, sollte auf entsprechende Hinweise beim Händler achten. Throwback Games bezeichnet sein Angebot beispielsweise ausdrücklich als Day-One-Ausgabe mit Foil Cover, führt es derzeit allerdings als ausverkauft.

Was kostet das Remake und wann erscheint es?

The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2. OTTO, MediaMarkt und Saturn verlangen zum Prüfzeitpunkt jeweils 69,99 Euro für die physische Ausgabe.

Bei MediaMarkt und Saturn ist der Versand kostenlos. OTTO berechnet zusätzlich Versandkosten, legt dafür aber den Schlüsselanhänger bei. Den aktuellen Preis und Liefertermin findet ihr auf der jeweiligen Produktseite.

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr in unserem Ocarina-of-Time-Remake-Hub.

Häufige Fragen zur Vorbestellung

Ist der Schlüsselanhänger bei jeder Ausgabe enthalten?

Nein. Er gehört zum entsprechend gekennzeichneten OTTO-Angebot und liegt nicht automatisch Bestellungen bei anderen Händlern bei.

Gibt es die Heiligen Steine auch in Deutschland?

Das Paket wurde bereits im deutschen My Nintendo Store angeboten. Ob die Steine aktuell noch bei einer Bestellung enthalten sind, ist derzeit nicht bestätigt.

Sind Folienverpackung und N64-Schuber dasselbe?

Nein. Die Folienverpackung gehört zur ersten physischen Auflage. Der zusätzliche N64-Schuber ist ein Vorbesteller-Bonus von EB Games in Kanada.

Bekomme ich die Extras auch beim Downloadkauf?

Die hier beschriebenen Beigaben beziehen sich auf physische Händlerangebote. Sie gehören nicht automatisch zur digitalen Ausgabe.

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