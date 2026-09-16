Zelda Ocarina of Time Remake – Vorbesteller-Boni nur in Kanada und UK

Die Vorfreude auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 wächst, doch bei den Vorbesteller-Boni sorgt Nintendo für Frust. Einige der attraktivsten Sammlerstücke sind nur in bestimmten Ländern erhältlich, während Fans in Deutschland bislang leer ausgehen.

Das vollständige Remake des Nintendo-64-Klassikers erscheint am 5. November 2026. Neben einer komplett überarbeiteten Grafik bietet die Neuauflage modernisierte Animationen, vertonte Zwischensequenzen, erweiterte Dialoge, orchestrale Musik sowie eine zeitgemäße Kamerasteuerung. Link darf außerdem über eine eigene Taste springen und schneller durch Hyrule laufen.

Exklusive Sammlerstücke für Kanada und Großbritannien

Welche Vorbesteller-Boni erhalten Zelda-Fans im Ausland? Besonders nostalgisch fällt das Extra von EB Games in Kanada aus. Vorbesteller erhalten dort eine holografische Hülle, deren Gestaltung an die ursprüngliche Nintendo-64-Verpackung von Ocarina of Time erinnert.

Die Aktion läuft nach aktuellem Stand bis zum 4. November 2026 oder solange der Vorrat reicht.

Ein noch aufwendigeres Extra wartet im britischen Nintendo Store. Dort wird die physische Ausgabe zusammen mit Nachbildungen der drei Heiligen Steine angeboten. Das Set umfasst den Kokiri-Smaragd, den Goronen-Rubin und den Zora-Saphir, die im Abenteuer eine zentrale Rolle beim Öffnen des Zeitportals spielen.

Beide Boni sind regulär an ihre jeweiligen Regionen und Händler gebunden. Dadurch haben Millionen Fans außerhalb Kanadas und Großbritanniens keine einfache Möglichkeit, sämtliche Extras zu sammeln. Gerade für deutsche Zelda-Sammler dürfte das ärgerlich sein, da hierzulande bislang kein vergleichbarer regionaler Vorbesteller-Bonus angekündigt wurde.

Ein besonderes Cover bleibt als Trostpreis

Welches Extra bekommen Käufer der frühen Auflage? Ganz ohne Sammleranreiz erscheint die physische Version dennoch nicht. Die erste Auflage von The Legend of Zelda: Ocarina of Time soll mit einer speziellen strukturierten Folienverpackung ausgeliefert werden. Das auffällige Cover ist nur für begrenzte Zeit und solange der Vorrat reicht vorgesehen.

Auch in den USA wurde bislang kein Bonus angekündigt, der mit der kanadischen Hologrammhülle oder den britischen Nachbildungen der Heiligen Steine mithalten kann. Dort bleibt die Folienverpackung ebenfalls der wichtigste Anreiz für eine frühe Bestellung. Eine entsprechende Sonderaktion für Deutschland wurde noch nicht bekannt gegeben.

Das Remake folgt auf The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D, das 2011 für Nintendo 3DS erschien. Die neue Switch-2-Fassung geht allerdings deutlich weiter und baut das Abenteuer technisch sowie spielerisch umfassend neu auf. Fans können unter anderem Melodien über das integrierte Mikrofon der Konsole summen und damit Links Okarina steuern.

Weitere Zelda-Produkte bleiben stark gefragt

Wann erscheinen die neuen Zelda-Produkte? Bereits am 29. Oktober 2026 kommen die Nintendo Switch 2 im Zelda-Design sowie passende Varianten des Pro Controllers und der Tragetasche auf den Markt. Erste Kontingente der Konsole und des Controllers waren schnell vergriffen, weitere Bestellmöglichkeiten könnten jedoch folgen.

Zusätzlich plant Nintendo neue amiibo-Figuren zu Link als Kind und Zelda als Kind. Beide Figuren sollen 2027 erscheinen, besitzen aber noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin. Damit bleibt das Remake am 5. November 2026 zunächst der wichtigste Termin für alle, die erneut durch das überarbeitete Hyrule reisen möchten.

Welchen Vorbesteller-Bonus hättet ihr am liebsten in Deutschland gesehen: die nostalgische Hologrammhülle oder die drei Heiligen Steine? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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