Fallout 76: Der Schlitzer ist da und bringt das kostenlose PS5- und Xbox-Series-Upgrade

Fallout 76 bekommt mit „Der Schlitzer“ sein 70. kostenloses Update. Diesmal verwandelt Bethesda Appalachia in den Schauplatz einer Mordserie, der ihr über mehrere Wochen auf den Grund geht. Gleichzeitig ist das kostenlose Upgrade für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen.

Im Mittelpunkt steht ein Killer, der sich als der berüchtigte Westentaschenschlitzer ausgibt. Vermisste Personen, rätselhafte Spuren und eine fanatische Anhängerschaft führen euch durch eine Geschichte, deren Aktivitäten nach und nach freigeschaltet werden.

Eine Mordserie hält Appalachia bis Dezember in Atem

Das Schlitzer-Event läuft bis zum 1. Dezember. Statt sämtliche Inhalte auf einmal bereitzustellen, erweitert Bethesda das Geschehen im Laufe der Wochen. Wer regelmäßig zurückkehrt, entdeckt weitere Hinweise und verfolgt die Ermittlungen bis zum Finale.

Dafür verbindet das Update unterschiedliche Aktivitäten in Appalachia: Schnitzeljagden, namenlose Gräber, tägliche Operationen, Befälle und die Feierlichkeiten zur Nacht des Unfugs werden Teil der übergreifenden Handlung. Einzelne Entdeckungen sollen sich dabei Stück für Stück zu einem größeren Rätsel zusammensetzen.

Bei der Suche bleibt es allerdings nicht bei der Untersuchung verlassener Schauplätze. Mit den Westentaschenphantomen und Westentaschenfanatikern treten neue Gegner auf, die dem Schlitzer-Imitator folgen. Als Belohnungen stellt Bethesda unter anderem eine neue Powerrüstung und passende Lackierungen in Aussicht.

Einen ersten Eindruck vermittelt der Launch-Trailer zu Fallout 76: Der Schlitzer:

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Bethesda verbindet die Aktivitäten zu einer fortlaufenden Geschichte

Für Creative Director Jon Rush ist Der Schlitzer eine neue Form von Update für Fallout 76. Die Geschichte entwickelt sich über mehrere Wochen hinweg und bezieht dabei verschiedene Orte und Aktivitäten der Spielwelt ein.

Als Inspiration dienten die Serienmörder aus dem Fallout-Universum, insbesondere der Westentaschenschlitzer. In Fallout 76 greift ein manipulativer Fanatiker diese Legende auf und schart eine Mörderbande um sich.

Das neue Eventsystem könnte auch über die aktuelle Horrorgeschichte hinaus eine Rolle spielen: Bethesda erklärt, dass sich das Konzept für weitere geplante Updates erneut verwenden lässt.

Kostenloses Upgrade für PS5 und Xbox Series X|S

Parallel zu Der Schlitzer erhält Fallout 76 seine Optimierung für PS5 und Xbox Series X|S. Für die neuen Konsolenfassungen nennt Bethesda 1440p und 60 FPS.

Wer Fallout 76 bereits für PS4 oder Xbox One besitzt, erhält das Upgrade auf die entsprechende neuere Konsolengeneration kostenlos. Die bisherigen Konsolen werden weiterhin unterstützt: Bethesda kündigt auch für sie zusätzliche Grafik- und Stabilitätsverbesserungen an.

Das Inhaltsupdate ist für PC über Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S verfügbar. Darüber hinaus ist Fallout 76 laut Bethesda über Xbox Game Pass und PlayStation Plus Extra spielbar.

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