GTA Online feiert Halloween: So holt ihr euch im Oktober bis zu 2,7 Millionen GTA-Dollar

In GTA Online beginnt heute das Halloween-Event. Den ganzen Oktober über kehren Geister, Schlitzer, Zombies und Peyote-Pflanzen zurück. Dazu gibt es erhöhte Auszahlungen in mehreren Spielmodi und fünf wöchentliche Herausforderungen. Wer alle fünf abschließt, erhält neben den jeweiligen Wochenbelohnungen einen zusätzlichen Bonus von 2.000.000 GTA$. Zusammen mit den Geldprämien der Herausforderungen sind damit 2,7 Millionen GTA$ möglich.

Diese fünf Aufgaben zählen für den Millionenbonus

Der große Bonus hängt daran, dass ihr jede der folgenden Wochenaufgaben erledigt. Wer erst gegen Ende Oktober einsteigt, sollte daher nicht davon ausgehen, die verpassten Herausforderungen noch nachholen zu können.

Zeitraum Wöchentliche Herausforderung Belohnung 1. bis 7. Oktober Zwei Kautionsbüro-Zielpersonen schnappen 100.000 GTA$ und grüne Vintage-Totenkopfmaske 8. bis 14. Oktober Zwei Gegner-Modi gewinnen 100.000 GTA$ und pinke Schädel-Schutzmaske 15. bis 21. Oktober Drei Rennen gewinnen 100.000 GTA$ und orange leuchtender Skelett-Onesie 22. bis 28. Oktober Alle Wellen eines Überlebenskampfs überstehen 150.000 GTA$ und graues Weltrauminvasoren-Outfit 29. Oktober bis 4. November Zehn Wellen eines Überlebenskampfs überstehen, ohne zu sterben 250.000 GTA$ und Schlitzer-Clown-Outfit

Die fünf Geldprämien ergeben 700.000 GTA$. Für den Abschluss der gesamten Reihe kommen 2.000.000 GTA$ hinzu; dieser Zusatzbonus soll laut Rockstar innerhalb von 72 Stunden nach Abschluss gutgeschrieben werden.

Dreifache Belohnungen für Schlitzer und Überlebenskämpfe

Wer zwischen den Wochenaufgaben Geld verdienen möchte, bekommt in sämtlichen Halloween-Überlebenskämpfen dreifache GTA$ und RP. Dazu gehören der zurückkehrende Überlebenskampf auf dem Ludendorff-Friedhof, die Außerirdischen-Überlebenskämpfe und der Cayo-Perico-Überlebenskampf.

Auch die Schlitzer-Modi der ausgesuchten Serie zahlen dreifach aus. In diesem Modus verfolgt ein bewaffneter Jäger die übrigen Spieler, die sich zunächst nur mit Taschenlampen verteidigen können. Unter den Varianten ist ein neuer Schauplatz an Bord des U-Boots Ramius.

Weitere 3x GTA$ und RP gibt es in der Community-Rennserie mit Halloween-Strecken bis zum 4. November sowie bei zufälligen Verwandlungsrennen und Hotring-Chaos in der San-Andreas-Supersportserie. 2x GTA$ und RP gelten den ganzen Oktober für Standardzielpersonen und meistgesuchte Zielpersonen des Kautionsbüros sowie Vincents Streifenfahrten.

Geister fotografieren und als Tier durch Los Santos streifen

Bei „Ghosts Exposed“ sucht und fotografiert ihr zehn Geister. Diesmal bringt die Aktivität doppelte GTA$ ein; wer alle zehn Erscheinungen ablichtet, erhält außerdem die Ghosts-Exposed-Jacke. Unsere Übersicht zu Sammelgegenständen und saisonalen Fundorten hilft euch beim Einordnen der Aktivitäten.

Auch Peyote-Pflanzen tauchen wieder in Süd-San-Andreas auf. Nach dem Verzehr verwandelt sich euer Charakter vorübergehend in ein Tier. Die möglichen Orte findet ihr in unserem Guide zu allen 76 Peyote-Fundorten in GTA Online samt interaktiver Karte. Die Karte zeigt mögliche Positionen; ob die Pflanzen erscheinen, hängt von der aktiven Aktion ab.

Darüber hinaus kehren Begegnungen mit dem Klon-Schlitzer und einem fahrerlosen Declasse Tornado Custom zurück. Für Kürbislaternen und UFO-Konkurrenzkämpfe nennt Rockstar 2x GTA$ und RP.

Gratis-Kleidung und Rabatte im Oktober

Bereits durch Spielen könnt ihr jede Woche ein anderes Halloween-Kleidungsstück freischalten. Vom 1. bis 7. Oktober gibt es das „Cheerleader-Massaker 3“-T-Shirt, danach folgen unter anderem das „Zwielichtklinge“-T-Shirt, der Skelett-Onesie aus der Wochenaufgabe und zum Monatsende eine Totenkopfmaske samt Halloween-Fallschirmrucksack. Achtet bei den Kleidungsstücken auf die jeweiligen Wochenfristen.

Bei den Fahrzeugen sind unter anderem LCC Sanctus, Albany Brigham, Albany Lurcher, Albany Fränken Stange und Declasse Tornado Rat Rod um 40 Prozent reduziert. Weitere Angebote mit 30 Prozent Rabatt, etwa für den Declasse Vigero ZX, den Sea Sparrow und den Buzzard-Kampfheli, gelten dagegen nur vom 1. bis 7. Oktober.

Für GTA+-Mitglieder wechselt die kostenlose Fahrzeugbelohnung ebenfalls: Der Pegassi Horus bleibt noch bis zum 7. Oktober verfügbar. Ab dem 8. Oktober soll die Pegassi Oppressor im Totenschädeldesign folgen.

Wer auf die 2,7 Millionen GTA$ aus ist, sollte am besten gleich mit den zwei Kautionsbüro-Zielpersonen dieser Woche beginnen. Genau diese erste Aufgabe ist nach dem 7. Oktober vorbei.

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