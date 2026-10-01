GTA Online: Alle 10 Geister 2026 finden – Fundorte, Uhrzeiten und Belohnung

Die Geisterjagd ist im Halloween-Event von GTA Online zurück. Für „Ghosts Exposed“ müsst ihr zehn Erscheinungen mit der Kamera eures Smartphones fotografieren. Wer mit einer Karte aus dem Vorjahr loszieht, sucht allerdings an vielen Stellen vergeblich: Die Fundorte haben sich 2026 geändert. Hier findet ihr die aktuellen Orte, die jeweiligen Uhrzeiten und die Voraussetzung für den letzten Geist.

Ghosts Exposed 2026: Fundorte und Fortschritt Die interaktive Karte wird erst geladen, wenn sie in die Nähe des sichtbaren Bereichs kommt oder du sie direkt öffnest. Interaktive Karte laden Karte in voller Größe öffnen

So funktioniert Ghosts Exposed 2026

Die Geister erscheinen nachts zu festen Ingame-Uhrzeiten. Pro Geist habt ihr ungefähr eine Ingame-Stunde, also rund zwei Minuten in Echtzeit, um den Fundort zu erreichen und ein Foto aufzunehmen. Innerhalb des angegebenen Bereichs kann die Erscheinung an einer von zwei Stellen auftauchen. Schaut deshalb auch auf das Dach, an Fenster oder auf die Rückseite des Gebäudes, falls ihr sie nicht sofort seht.

Öffnet am Fundort die Kamera des Smartphones und fotografiert den Geist. Ein erfolgreiches Foto erkennt ihr daran, dass die Erscheinung verschwindet und euer Fortschritt eingeblendet wird. Die ersten neun könnt ihr in beliebiger Reihenfolge aufnehmen. Der zehnte Geist erscheint erst, nachdem alle anderen fotografiert wurden. Für die teils langen Strecken zwischen den Orten hilft ein schnelles Fluggerät; ihr müsst aber nicht alle Geister in einer einzigen Nacht schaffen.

Alle Geister und ihre Fundorte 2026

Geist Ingame-Uhrzeit Fundort und mögliche Position 1 20–21 Uhr Paleto Bay: Am Fenster oder im beschädigten Dach eines Hauses. 2 21–22 Uhr Strawberry: Im Obdachlosenlager unter der Straßenüberführung. 3 22–23 Uhr Grapeseed: An der beschädigten Scheune, auf einer der beiden Seiten der erhöhten Plattform. 4 23–0 Uhr Miriam Turner Overpass bei LSIA: Oben auf der Konstruktion. 10 0–1 Uhr Sonar-Collections-Dock im Westen: Hier erscheint Devin Weston – erst nach Fotos der anderen neun Geister. 5 1–2 Uhr Leuchtturm an der Ostküste: Oben am Turm oder unten an der Absperrung. 6 2–3 Uhr Cypress Flats: In der Tür unter dem „Raven“-Schriftzug oder erhöht an den Gleisen gegenüber. 7 3–4 Uhr Grand-Senora-Wüste: An der Veranda oder Hintertür eines verlassenen Hauses. 8 4–5 Uhr Little Seoul: Oben im Little Seoul Tower. 9 5–6 Uhr Tongva Hills: Am oberen oder unteren Ende des Wasserfalls.

Warum steht Geist 10 mitten in der Tabelle? Die Übersicht ist nach Uhrzeit sortiert. Bei eurer ersten Tour erscheint dieser Geist noch nicht, denn dafür braucht ihr bereits Fotos der anderen neun.

Alle Geister-Fundorte im Detail

Geist 1: Haus in Paleto Bay

Uhrzeit: 20 bis 21 Uhr. Sucht in Paleto Bay nach dem entsprechenden Haus und richtet die Kamera auf das Fenster. Ist dort nichts zu sehen, kontrolliert auch den Bereich des beschädigten Dachs.

Geist 2: Überführung in Strawberry

Uhrzeit: 21 bis 22 Uhr. Der zweite Geist hält sich bei einem Obdachlosenlager unter einer Straßenüberführung in Strawberry auf. Sucht unterhalb der Fahrbahn und fotografiert ihn, sobald er erscheint.

Geist 3: Scheune in Grapeseed

Uhrzeit: 22 bis 23 Uhr. Fahrt zur beschädigten Scheune in Grapeseed. Die Erscheinung kann auf einer der beiden Seiten der erhöhten Plattform stehen. Betrachtet das Gebäude daher aus mehr als einer Richtung.

Geist 4: Miriam Turner Overpass

Uhrzeit: 23 bis 0 Uhr. Diesen Geist findet ihr beim Miriam Turner Overpass in der Nähe des Flughafens von Los Santos. Er erscheint oben auf der Konstruktion. Etwas Abstand kann helfen, ihn vollständig ins Kamerabild zu bekommen.

Geist 5: Leuchtturm an der Ostküste

Uhrzeit: 1 bis 2 Uhr. Am Leuchtturm kann der Geist oben am Turm oder unten an der Absperrung auftauchen. Prüft beide Stellen, wenn ihr bei eurer Ankunft zunächst nichts entdeckt.

Geist 6: Cypress Flats

Uhrzeit: 2 bis 3 Uhr. Achtet in Cypress Flats auf die Tür unter dem Schriftzug „Raven“. Die alternative Position liegt erhöht bei den Bahngleisen gegenüber den Ampeln.

Geist 7: Verlassenes Haus in der Grand-Senora-Wüste

Uhrzeit: 3 bis 4 Uhr. Sucht das verlassene Haus in der Grand-Senora-Wüste auf. Der Geist erscheint entweder an der Veranda oder an der Hintertür. Geht einmal um das Gebäude herum, wenn die Vorderseite leer bleibt.

Geist 8: Little Seoul Tower

Uhrzeit: 4 bis 5 Uhr. Der achte Geist befindet sich ganz oben im Little Seoul Tower. Richtet den Blick auf den oberen Teil des Gebäudes, statt nur den Eingangsbereich abzusuchen.

Geist 9: Wasserfall in den Tongva Hills

Uhrzeit: 5 bis 6 Uhr. Am Wasserfall in den Tongva Hills gibt es zwei mögliche Stellen: oben oder unten am Wasserfall. Wenn ihr nur einen der beiden Bereiche von eurem Standort aus sehen könnt, wechselt rechtzeitig die Position.

Geist 10: Devin Weston am Sonar-Collections-Dock

Uhrzeit: 0 bis 1 Uhr. Erst nachdem ihr die anderen neun Geister fotografiert habt, könnt ihr Devin Weston am Sonar-Collections-Dock an der Westküste finden. Weil sein Zeitfenster bereits vor denen der Geister 5 bis 9 liegt, müsst ihr nach einer vollständigen ersten Tour bis zur nächsten Ingame-Nacht warten.

Welche Belohnungen gibt es 2026?

Für ein erfolgreiches Foto bekommt ihr regulär 20.000 GTA-Dollar und 500 RP. Nach allen zehn Fotos erhaltet ihr zusätzlich 50.000 GTA-Dollar und die Ghosts-Exposed-Jacke. Vom 1. bis 7. Oktober gibt es doppelte GTA-Dollar für die Geisterfotos. Da Eventboni wechseln können, solltet ihr bei einer späteren Suche die jeweils aktive Woche beachten.

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