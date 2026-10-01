PowerA zeigt Ditto-Controller für Nintendo Switch 2 mit Halleffekt-Sticks

Für Nintendo Switch 2 wurde ein neuer, offiziell lizenzierter Controller vorgestellt, der vor allem Pokémon-Fans ansprechen dürfte. Der kabellose Advantage-Controller von PowerA setzt auf ein violettes Ditto-Design und verbindet die auffällige Optik mit mehreren Funktionen, die speziell auf Nintendos aktuelle Konsole zugeschnitten sind.

Die Wahl des Pokémon passt zum derzeitigen Fokus auf Ditto. Schließlich übernimmt der formwandelnde Taschenbegleiter auch in Pokémon Pokopia eine zentrale Rolle und darf dort ein verlassenes Gebiet in einen neuen Lebensraum für zahlreiche Pokémon verwandeln.

Moderne Technik im Ditto-Design

Welche Funktionen bietet der neue Nintendo Switch 2 Controller? PowerA verbaut Halleffekt-Module in den beiden Analogsticks. Die berührungslos arbeitenden Magnetsensoren sollen eine präzise Steuerung ermöglichen und zugleich dem gefürchteten Stick-Drift entgegenwirken.

Auf der Rückseite befinden sich zwei zusätzliche Tasten, die sich frei mit gewünschten Eingaben belegen lassen. Die Konfiguration kann direkt während des Spielens erfolgen, ohne dafür die Systemeinstellungen öffnen zu müssen. Eine Bewegungssteuerung ist ebenfalls integriert.

Über die C-Taste erhalten Nutzer auf Nintendo Switch 2 schnellen Zugriff auf die GameChat-Funktionen. Der interne Lithium-Polymer-Akku soll mit einer Ladung bis zu 30 Stunden durchhalten. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein drei Meter langes USB-C-Kabel, über das der Controller aufgeladen werden kann.

Breite Kompatibilität mit Nintendo-Konsolen

Mit welchen Konsolen ist der Ditto-Controller kompatibel? Das neue Gamepad lässt sich nicht nur an Nintendo Switch 2 verwenden. PowerA nennt außerdem Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED-Modell und Nintendo Switch Lite als unterstützte Systeme.

Einige Ausstattungsmerkmale der Nintendo-eigenen Controller fehlen allerdings. Der Ditto-Controller unterstützt weder HD-Vibration noch eine IR-Kamera oder Amiibo über NFC. Für Spiele, die zwingend Joy-Con voraussetzen, ist das Gamepad ebenfalls nicht geeignet.

Die Veröffentlichung ist für den 20. Oktober 2026 vorgesehen. Eine Produktseite für Deutschland ist bereits verfügbar, ein verbindlicher deutscher Verkaufspreis steht aktuell jedoch noch aus. Als offiziell lizenzierter Controller hat das Zubehör laut PowerA die Test- und Bewertungsprozesse von Nintendo durchlaufen.

Wie gefällt euch der neue Ditto-Controller für Nintendo Switch 2 und wäre das violette Pokémon-Design etwas für eure Sammlung? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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