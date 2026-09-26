Switch 2 im Oktober 2026 – diese 12 Spiele stehen im Release-Kalender

Besitzer einer Nintendo Switch 2 dürfen sich im Oktober 2026 auf einen besonders vollgepackten Release-Kalender freuen. Nach aktuellen Planungen erscheinen innerhalb weniger Wochen zwölf größere Spiele, die von Survival-Horror und Rollenspielen bis zu Koop-Abenteuern, Party-Titeln und Blockbuster-Shootern reichen.

Die Auswahl stellt dabei keine vollständige Übersicht sämtlicher Neuerscheinungen dar. Sie zeigt jedoch, wie stark Nintendo und die beteiligten Drittanbieter das Herbstgeschäft besetzen wollen, nachdem bereits Pokémon Pokopia und Fire Emblem: Fortune’s Weave für Aufmerksamkeit gesorgt haben.

Der große Release-Kalender im Oktober

Welche Switch-2-Spiele erscheinen im Oktober 2026? Den Anfang machen am 8. Oktober 2026 gleich zwei unterschiedliche Produktionen. Clive Barker’s Hellraiser: Revival bringt düsteren Horror auf die Konsole, während Order of the Sinking Star auf umfangreiche Rätsel und eine geheimnisvolle Spielwelt setzt.

Eine Woche später folgen das preisgekrönte Koop-Abenteuer It Takes Two und The Jackbox Party Pack 12. Beide Spiele erscheinen am 15. Oktober 2026 und richten sich vor allem an Gruppen, Familien und Freunde, die gemeinsam vor einem Bildschirm oder online spielen möchten.

Spiel Veröffentlichung Clive Barker’s Hellraiser: Revival 8. Oktober 2026 Order of the Sinking Star 8. Oktober 2026 It Takes Two 15. Oktober 2026 The Jackbox Party Pack 12 15. Oktober 2026 Resident Evil 2 Deluxe Edition 16. Oktober 2026 Resident Evil 3 16. Oktober 2026 Resident Evil 4 Gold Edition 16. Oktober 2026 Final Fantasy Resonance 22. Oktober 2026 Nintendo Switch Sports Resort 22. Oktober 2026 Call of Duty: Modern Warfare 4 23. Oktober 2026 Minecraft: Bedrock Edition 27. Oktober 2026 The Wolf Among Us Remastered 29. Oktober 2026

Horror-Fans erhalten am 16. Oktober 2026 gleich dreifachen Nachschub. Resident Evil 2 Deluxe Edition, Resident Evil 3 und Resident Evil 4 Gold Edition erscheinen zunächst digital für Nintendo Switch 2. Physische Fassungen sollen am 29. Januar 2027 folgen.

Nintendo und große Drittanbieter legen nach

Welche Veröffentlichungen stechen besonders hervor? Eines der wichtigsten Exklusivspiele des Monats ist Nintendo Switch Sports Resort. Der Nachfolger zu Nintendo Switch Sports erscheint am 22. Oktober 2026 und führt die bewegungsgesteuerte Sportreihe auf einer Resort-Insel fort.

Insgesamt sind zwölf Sportarten vorgesehen, darunter Bowling, Basketball, Boxen, Bogenschießen und weitere Aktivitäten zu Land, auf dem Wasser und in der Luft. Damit dürfte der Titel insbesondere für lokale Mehrspieler-Runden und Familien interessant werden.

Ebenfalls am 22. Oktober 2026 erscheint Final Fantasy Resonance. Das Rollenspiel setzt auf einen modernen HD-2D-Stil, rundenbasierte Kämpfe und eine Geschichte rund um gefährdete Kristalle. Durch die Veröffentlichung für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erreicht das Abenteuer sowohl die alte als auch die neue Konsolengeneration.

Call of Duty kehrt auf eine Nintendo-Konsole zurück

Warum ist Call of Duty: Modern Warfare 4 für Nintendo besonders wichtig? Mit dem Release am 23. Oktober 2026 kehrt die Shooter-Reihe nach langer Abwesenheit auf eine aktuelle Nintendo-Plattform zurück. Die erste Switch-Generation hatte trotz ihrer großen Verbreitung keinen eigenen Call of Duty-Ableger erhalten.

Zum Abschluss des Monats folgen zwei weitere bekannte Marken. Minecraft: Bedrock Edition erhält am 27. Oktober 2026 eine native Switch-2-Fassung, während The Wolf Among Us Remastered am 29. Oktober 2026 die vollständige Geschichte rund um Bigby Wolf mit überarbeiteter Präsentation und zusätzlichem Noir-Modus zurückbringt.

Auch nach diesem starken Oktober bleibt der Veröffentlichungskalender gefüllt. Am 5. November 2026 soll mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time bereits der nächste große Exklusivtitel für Nintendo Switch 2 erscheinen. Kurzfristige Verschiebungen bleiben bei allen kommenden Veröffentlichungen allerdings weiterhin möglich.

Welches der zwölf Switch-2-Spiele steht bei euch ganz oben auf der Wunschliste? Schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare.

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