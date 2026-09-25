GTA 6 auf Switch 2 – Ex-Rockstar-Entwickler sieht hohe Hürden, Streaming möglich

Eine mögliche Version von Grand Theft Auto 6 für Nintendo Switch 2 beschäftigt die Community schon seit Monaten. Nun hat sich der ehemalige Rockstar-Entwickler Jérémy Hartvick zu den Chancen einer Umsetzung geäußert und dabei vor allem die technischen sowie wirtschaftlichen Hürden hervorgehoben.

Offiziell erscheint GTA 6 am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Version für Nintendo Switch 2 wurde von Rockstar Games bislang ebenso wenig angekündigt wie eine Umsetzung für den PC.

Technische Hürden einer nativen Umsetzung

Warum hält Jérémy Hartvick eine Switch 2 Version für unwahrscheinlich? Nach Einschätzung des früheren Entwicklers müsste Rockstar Games deutliche Anpassungen vornehmen, damit GTA 6 nativ auf der Nintendo-Konsole läuft. Die zusätzliche Entwicklungsarbeit könnte am Ende zu einer Version führen, die technisch klar hinter den Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zurückbleibt.

Hartvick bezweifelt deshalb, dass sich dieser Aufwand für Rockstar Games lohnen würde. Viele Fans dürften ohnehin zu einer leistungsstärkeren Konsole greifen, um das neue Open World Abenteuer möglichst ohne größere Einschränkungen zu erleben.

Ergibt es Sinn, zusätzliche Arbeit zu investieren und wahrscheinlich eine schwächere Erfahrung abzuliefern, wenn die Fans ohnehin eine PlayStation 5 kaufen würden, um das Spiel zu erleben? Nein.

Hinzu kommt für Hartvick die Frage nach der Zielgruppe. Er ist sich nicht sicher, ob die typische Nintendo-Kundschaft mit dem Kernpublikum von Grand Theft Auto 6 ausreichend übereinstimmt. Vollständig ausschließen wollte er eine Veröffentlichung dennoch nicht.

Streaming bleibt eine mögliche Alternative

Wie könnte GTA 6 trotzdem auf Nintendo Switch 2 funktionieren? Als potenziellen Ausweg nennt Hartvick das Streaming über externe Server. Die Konsole müsste die anspruchsvolle Spielwelt dann nicht vollständig mit der eigenen Hardware berechnen, sondern lediglich das übertragene Bild darstellen und die Eingaben weiterleiten.

Eine solche Lösung hält der ehemalige Entwickler nicht für vollkommen abwegig. Vergleichbare Technologien könnten seiner Meinung nach sogar ermöglichen, GTA 6 auf einem Smartphone zu spielen, sofern Rockstar Games und mögliche Partner die notwendige Infrastruktur bereitstellen.

Wenn sie es wirklich wollen, könnte GTA 6 auf einem Smartphone gespielt werden, denn die Technologie existiert und wurde bereits erprobt.

Ob Nintendo und Rockstar Games eine solche Streaminglösung tatsächlich verfolgen, bleibt offen. Eine native Switch 2 Version ist aktuell ebenfalls weder angekündigt noch offiziell ausgeschlossen.

Rockstars bisherige Nintendo Strategie

Welche Hinweise liefert die Vergangenheit des Studios? Bereits Grand Theft Auto 5 erschien nie für die ursprüngliche Nintendo Switch. Rockstar Games veröffentlichte allerdings Red Dead Redemption im August 2023 für die Hybridkonsole, rund 13 Jahre nach dem ursprünglichen Release.

Damit sind spätere Portierungen älterer Rockstar-Titel grundsätzlich möglich. Bei GTA 6 dürfte der Fokus zunächst jedoch vollständig auf den bestätigten Fassungen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S liegen. Besitzer einer Nintendo Switch 2 sollten daher vorerst nicht mit einer zeitnahen Umsetzung rechnen.

Würdet ihr GTA 6 auf Nintendo Switch 2 spielen oder greift ihr dafür lieber zu einer PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X|S? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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