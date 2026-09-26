Pokémon GO – Ganovil-Schlüpftag am 17. Oktober 2026 mit starken Boni

Pokémon GO erweitert den Event-Kalender für Oktober 2026 um einen neuen Schlüpftag. Am Samstag, den 17. Oktober 2026, rückt Ganovil für sechs Stunden in den Mittelpunkt und lässt sich deutlich häufiger aus 2-km-Eiern ausbrüten.

Der Ganovil-Schlüpftag läuft von 11 Uhr bis 17 Uhr nach deutscher Ortszeit. Besonders interessant ist das Event für alle, die noch nach einem Schillernden Ganovil suchen oder zusätzliche Bonbons für die Entwicklungen Rokkaiman und Rabigator sammeln möchten.

Ganovil und starke Schlüpfboni

Welche Boni bietet der Ganovil-Schlüpftag? Während des gesamten Event-Zeitraums erhalten Trainer häufiger 2-km-Eier beim Drehen von PokéStops. Aus diesen Eiern schlüpft Ganovil mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit.

Zudem steigt die Chance auf ein Schillerndes Ganovil. Damit sich möglichst viele Eier während der sechs Stunden öffnen lassen, wird die benötigte Schlüpf-Distanz halbiert und die Menge der verdienten Bonbons verdoppelt.

Ganovil schlüpft häufiger aus 2-km-Eiern

Erhöhte Chance auf ein Schillerndes Ganovil

Doppelte Bonbons beim Ausbrüten von Eiern

Halbierte Schlüpf-Distanz

Erhöhte Chance auf 2-km-Eier beim Drehen von PokéStops

Die Distanzboni können nicht mit entsprechenden Vorteilen aus anderen Pokémon-GO-Events oder GO-Pässen kombiniert werden. Wer am 17. Oktober 2026 teilnehmen möchte, sollte außerdem bereits vor 11 Uhr Platz im Eier-Inventar schaffen und genügend freie Brutmaschinen bereithalten.

Befristete Forschungen und weitere Oktober-Events

Welche Forschungsbelohnungen warten beim Schlüpftag? Eine kostenlose Befristete Forschung begleitet das Event. Für den Abschluss winken eine Brutmaschine sowie zusätzliche Erfahrungspunkte.

Daneben wird eine kostenpflichtige Befristete Forschung angeboten. Das Ticket schaltet während des Ganovil-Schlüpftags eine geviertelte Schlüpf-Distanz frei. Die dazugehörigen Aufgaben verlangen unter anderem, Sternenstaub zu sammeln und einen Kilometer zurückzulegen.

Eine kostenlose Brutmaschine und EP aus der kostenlosen Forschung

Geviertelte Schlüpf-Distanz durch das kostenpflichtige Ticket

Ein Sternenstück

Zwei Super-Brutmaschinen

Weitere bislang nicht näher genannte Belohnungen

Beide Befristeten Forschungen müssen bis zum 17. Oktober 2026 um 17 Uhr abgeschlossen werden. Auch sämtliche Belohnungen sind bis zu diesem Zeitpunkt abzuholen, da die Aufgaben anschließend verfallen.

Der Ganovil-Schlüpftag ist nur eines von mehreren Pokémon-GO-Events im Oktober 2026. Bereits am 10. Oktober 2026 findet von 14 Uhr bis 17 Uhr der Community Day mit Zorua statt. Entwickelt ihr Zorua während des Events oder bis zu vier Stunden danach, erlernt Zoroark die Sofort-Attacke Tiefschlag.

Vom 13. Oktober bis zum 19. Oktober 2026 folgt außerdem der Herbst-Marathon: Kumpel-Wanderung mit dem Debüt von Weherba. Zuvor startet am 2. Oktober 2026 das Ernte-Festival: Übernahme, bei dem erstmals Schillernde Sproxi aus Eiern schlüpfen können. Der Oktober bietet damit einen prall gefüllten Terminplan für aktive Trainer.

Werdet ihr am Ganovil-Schlüpftag teilnehmen und gezielt nach einem Schillernden Exemplar suchen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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