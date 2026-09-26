Halo Campaign Evolved – Prime 1 zeigt 1:4-Statue, nur 500 Bonus-Exemplare

Halo erhält einen ungewöhnlich kostspieligen Neuzugang, der sich ausschließlich an besonders ambitionierte Sammler richtet. Prime 1 Studio hat eine aufwendige Statue zu Halo: Campaign Evolved vorgestellt, die einen Elite-Zeloten und einen Grunt-Minor beim Angriff zeigt. Beim nordamerikanischen Vertrieb entspricht der Preis der Bonus-Version umgerechnet rund 1.751 Euro.

Die Vorbestellungen laufen seit dem 18. September 2026. Prime 1 Studio plant die Veröffentlichung zwischen März und Juni 2028, während der internationale Vertrieb je nach Händler bis Oktober 2028 dauern kann. Für Käufer aus Deutschland können zusätzlich Versandkosten, Einfuhrabgaben und Steuern anfallen.

Monumentaler Angriff der Allianz

Welche Details bietet die neue Halo-Statue? Das Sammlerstück gehört zur Ultimate Premium Masterline und bildet die beiden Allianz-Soldaten im Maßstab 1:4 ab. Mit ausgerüstetem Energieschwert erreicht die Statue eine Höhe von 81 Zentimetern, eine Breite von 73 Zentimetern und eine Tiefe von 50 Zentimetern. Das Gewicht liegt bei rund 12,2 Kilogramm.

Der Elite-Zelot trägt standardmäßig ein Energieschwert und einen Nadler. Beide Waffen besitzen integrierte LED-Elemente. Auch die Atemmaske des Grunt-Minors leuchtet, während der Sockel mit einer zusätzlichen Beleuchtung die Landschaft und Architektur von Alpha-Halo aufgreift.

Prime 1 Studio fertigt die Figuren hauptsächlich aus Polystone und verspricht eine besonders detaillierte Umsetzung der in Halo: Campaign Evolved verwendeten Modelle. Austauschbare Hände ermöglichen verschiedene Darstellungen. Der Elite-Zelot kann das Energieschwert und den Nadler ablegen, während die Bonus-Version zusätzlich einen linken Arm mit Plasmagewehr enthält.

Maßstab 1:4

Maximale Höhe von 81 Zentimetern

Gewicht von rund 12,2 Kilogramm

LED-Beleuchtung im Energieschwert und Nadler

Beleuchtete Maske des Grunt-Minors

Beleuchteter Alpha-Halo-Sockel

Austauschbare Hände für unterschiedliche Posen

Zusätzliches Plasmagewehr bei der Bonus-Version

Streng limitierte Veröffentlichung im Jahr 2028

Wie exklusiv fällt die neue Halo-Veröffentlichung aus? Weltweit sollen lediglich 500 Exemplare der Bonus-Version angeboten werden. Neben der rund 1.751 Euro teuren Ausführung wird über ausgewählte internationale Händler eine Standard-Version angeboten, deren umgerechneter Listenpreis bei ungefähr 1.409 Euro liegt. Bei dieser günstigeren Variante fehlt die austauschbare Hand mit dem Plasmagewehr.

Die Statue wurde als Begleitstück zur ebenfalls angekündigten Master-Chief-Figur aus Halo: Campaign Evolved gestaltet. Beide Modelle verwenden optisch aufeinander abgestimmte Sockel, wodurch sich eine größere Kampfszene zusammenstellen lässt. Wer die Bonus-Versionen beider Statuen direkt bei Prime 1 Studio bestellt, erhält außerdem ein zusätzliches Armset für den Master Chief.

Mit diesem Zubehör kann der Master Chief zwei Magnum-Pistolen gleichzeitig tragen. Das Extra richtet sich damit vor allem an Sammler, die das vollständige Diorama aufbauen möchten. Angesichts der gewaltigen Abmessungen, des hohen Gewichts und der Gesamtkosten wird dafür allerdings nicht nur ein großes Budget, sondern auch reichlich Platz benötigt.

Wie gefällt euch die aufwendige Allianz-Statue zu Halo: Campaign Evolved? Würdet ihr für ein derart exklusives Sammlerstück so tief in die Tasche greifen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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