Luma Island für PS5 angekündigt – Crossplay-Koop mit bis zu 4 Spielern

Mit Luma Island findet ein weiterer gemütlicher Genre-Mix seinen Weg auf die PlayStation 5. Das Open-World-Abenteuer von Feel Free Games verbindet Landwirtschaft, Erkundung, Handwerk und Rollenspiel-Elemente mit einem bewusst entspannten Spielablauf, der an Stardew Valley erinnert.

Die PS5-Version wurde am 24. September 2026 offiziell angekündigt und kann bereits im PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht. Zusätzlich erscheint Luma Island für Xbox Series X und Xbox Series S.

Gemeinsame Abenteuer über Plattformgrenzen hinweg

Welche Funktionen bietet die PS5-Version von Luma Island? Zu den wichtigsten Neuerungen gehört der plattformübergreifende Online-Koop. Bis zu vier Personen können gemeinsam spielen, wobei Crossplay zwischen PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S sowie PC unterstützt wird.

PC-Nutzer sollen ihre Freunde auf den Konsolen sogar in bereits bestehende Welten einladen können. Ein kompletter Neustart der Farm ist somit nicht erforderlich. Gemeinsam lassen sich Ressourcen sammeln, Gebäude errichten, Felder bewirtschaften und die unterschiedlichen Regionen der Insel erkunden.

Das Abenteuer beginnt mit einem alten Wohnwagen und einem heruntergekommenen Bauernhof. Von dort aus dürfen die Bewohner ihre Farm ausbauen, Nutztiere halten, Feldfrüchte anbauen und dekorative Gebäude oder Statuen platzieren. Acht unterschiedliche Berufe bestimmen zusätzlich, welchen Tätigkeiten und Fortschrittswegen man sich widmen möchte.

Entspannte Landwirtschaft trifft auf Erkundung

Warum erinnert Luma Island an Stardew Valley? Beide Spiele kombinieren den Aufbau eines eigenen Hofs mit sozialen Begegnungen, dem Sammeln von Ressourcen und verschiedenen Freizeitaktivitäten. Luma Island setzt allerdings stärker auf eine frei erkundbare Spielwelt mit Wäldern, Bergen, Dschungelgebieten, Höhlen und alten Tempeln.

In den Tempeln warten Rätsel, Fallen und versteckte Schätze. Darüber hinaus können Hobby-Abenteurer angeln, Materialien abbauen, kochen und Ausrüstung herstellen. In der Piratenbucht stehen weitere Gebiete, thematisch passende Minispiele und besondere Herausforderungen bereit.

Für zusätzliche Begleitung sorgen die Lumas. Diese magischen Wesen schlüpfen aus geheimnisvollen Eiern und besitzen besondere Fähigkeiten, die bei der Erkundung und Schatzsuche helfen. Damit beschränkt sich das Spiel nicht ausschließlich auf die tägliche Arbeit auf dem Bauernhof.

Freie Wahl beim Schwierigkeitsgrad

Wie entspannt lässt sich Luma Island spielen? Feel Free Games verzichtet auf Ausdaueranzeigen und begrenzten Inventarplatz. Dadurch können sich Fans ohne ständigen Zeitdruck dem Bauen, Dekorieren, Angeln oder Erkunden widmen.

Mit Gemütlich, Abenteuer und Held stehen drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Im gemütlichen Modus gibt es nur dann Kämpfe, wenn diese ausdrücklich gewünscht sind. Die beiden höheren Stufen ergänzen stärkere Gegner und anspruchsvollere Herausforderungen.

Luma Island erschien ursprünglich am 20. November 2024 für den PC. Seitdem haben nach Angaben des Entwicklerstudios mehr als 800.000 Menschen die Insel besucht. Die Konsolenversion trifft damit auf eine bereits etablierte Community, die dank Crossplay direkt miteinander verbunden wird.

Freut ihr euch auf Luma Island für die PS5 oder bleibt Stardew Valley weiterhin eure erste Wahl unter den gemütlichen Lebenssimulationen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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