Daomei Village angekündigt – Farming-Sim mit Steuersystem und Strafkolonie-Story

Wer Stardew Valley liebt, aber Lust auf eine deutlich ungewöhnlichere Dorfgemeinschaft hat, sollte Daomei Village im Blick behalten. Die kommende Landwirtschaftssimulation kombiniert vertraute Cozy-Mechaniken mit chinesischer Mythologie, gefährlichen Expeditionen und einer Gemeinschaft, die ausschließlich aus verurteilten Straftätern besteht.

Entwickelt wird das Pixel-Art-Abenteuer von Gameparic. Die Veröffentlichung für PC ist für das vierte Quartal 2026 geplant, also für den Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2026. Einen konkreten Release-Termin gibt es bislang nicht.

Neuanfang unter den Augen des Kaisers

Worum geht es in Daomei Village? Die Hauptfigur wurde wegen eines nicht näher genannten Vergehens in das titelgebende Dorf verbannt. Statt für immer in Ungnade zu fallen, erhält sie jedoch eine zweite Chance: Daomei Village soll wiederaufgebaut und in eine florierende Gemeinschaft verwandelt werden.

Der Start fällt entsprechend bescheiden aus. Zur Verfügung stehen lediglich einige einfache Werkzeuge, 100 Yuan, eine kleine Menge Reissaat und etwas Tee. Durch den Anbau saisonaler Feldfrüchte, die Zucht verschiedener Tiere und den Verkauf produzierter Waren wächst der zunächst karge Hof Schritt für Schritt.

Das verdiente Geld kann in neue Felder, Gebäude, Dekorationen und Nutztiere investiert werden. Später soll zudem Technik zur Automatisierung der Landwirtschaft verfügbar sein. Jahreszeiten beeinflussen dabei, welche Pflanzen angebaut werden können, während jede Tierart einen passenden Lebensraum benötigt.

Mehr Risiko als in Stardew Valley

Wie unterscheidet sich die Landwirtschaftssimulation von anderen Cozy Games? Neben der ungewöhnlichen Geschichte sorgt vor allem das Abgabensystem für zusätzlichen Druck. In regelmäßigen Abständen erscheint ein Steuereintreiber und verlangt den dem Kaiser zustehenden Tribut.

Wer sämtliche Einnahmen für luxuriöse Anschaffungen ausgibt und die geforderte Summe nicht zurücklegt, riskiert die endgültige Verbannung. In diesem Fall muss das Abenteuer von vorn begonnen werden. Trotz der gemütlichen Präsentation besitzt Daomei Village damit einen echten Fehlschlagzustand, der bei der Planung des Hofes berücksichtigt werden muss.

Neue Rohstoffe und Technologien warten außerdem nicht nur im Dorf. Sobald der Kaiser genügend Vertrauen gefasst hat, dürfen gefährliche, von der imperialen Armee besetzte Gebiete erkundet werden. In Minen warten Materialien, Saatgut, Werkzeuge und Baupläne, allerdings auch aggressive Fledermäuse, Schleime und andere Gegner.

Kriminelle Nachbarn und chinesische Folklore

Welche Rolle spielen die Bewohner von Daomei Village? Wie in Stardew Valley stehen nicht allein Landwirtschaft und Ausbau im Mittelpunkt. Durch Aufgaben lässt sich das Vertrauen der Dorfbewohner gewinnen, wodurch nach und nach ihre persönlichen Geschichten und die Hintergründe ihrer Verbrechen aufgedeckt werden.

Damit verspricht die Gemeinschaft bewusst mehr Ecken und Kanten als viele andere Vertreter des Genres. Ob die Vergehen einzelner Figuren verzeihlich sind, bleibt der eigenen Einschätzung überlassen. Enge Freundschaften werden bei Festessen gepflegt, die sowohl an Geburtstagen als auch zu besonderen Ereignissen des chinesischen Kalenders stattfinden.

Darüber hinaus sollen Spuren früherer Dynastien, chinesische Folklore und Dämonologie eine zentrale Rolle spielen. Daomei Village verbindet somit bekannte Elemente wie Landwirtschaft, Angeln, Beziehungen, Dorfausbau und Minenerkundung mit einer kulturell geprägten Spielwelt. Für die PC-Version sind eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel vorgesehen.

Daomei Village erscheint nach aktueller Planung im vierten Quartal 2026 für PC. Wie gefällt euch die Mischung aus gemütlicher Landwirtschaft, chinesischer Mythologie und einer Dorfgemeinschaft voller Krimineller? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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