Pokémon GO bringt Astronauten-Pikachu zur World Space Week im Oktober 2026

In Pokémon GO steht das nächste kostümierte Sammlerstück vor seinem Debüt. Anlässlich der World Space Week erscheint das brandneue Astronauten-Pikachu, das nur für begrenzte Zeit regulär im Spiel erhältlich sein wird. Mit etwas Glück kann die besondere Variante sogar als Schillerndes Exemplar auftauchen.

Pikachu hat im Mobile-Hit bereits zahlreiche Kostüme getragen. Dazu gehören unter anderem Designs rund um Meisterdetektiv Pikachu und Pokémon Horizonte: Die Serie. Zuletzt rückte außerdem ein kostümiertes Glurak nach dem Vorbild von Friedes Partner aus der Anime-Serie ins Rampenlicht.

Das kurze Event-Zeitfenster

Wann erscheint das Astronauten-Pikachu in Pokémon GO? Das Event zur World Space Week beginnt am Sonntag, dem 4. Oktober 2026 um 0 Uhr. Es endet am Samstag, dem 10. Oktober 2026 um 23:59 Uhr. Sämtliche Uhrzeiten richten sich nach der jeweiligen Ortszeit, sodass auch Fans in Deutschland das vollständige Event-Zeitfenster nutzen können.

Das Astronauten-Pikachu wird während dieser Woche in Raid-Kämpfen der Stufe 1 antreten. Für die Teilnahme wird entsprechend ein Raid-Pass benötigt. Da es sich um einen vergleichsweise niedrigen Schwierigkeitsgrad handelt, dürfte sich der Kampf für viele Trainer auch ohne größere Gruppe bewältigen lassen.

Eine kostenlose Befristete Forschung bietet einen zweiten Weg zur besonderen Pikachu-Variante. Wer die dazugehörigen Aufgaben erfüllt, erhält unter anderem eine garantierte Begegnung mit dem Astronauten-Pikachu. Die Forschung und sämtliche Belohnungen müssen spätestens am Montag, dem 12. Oktober 2026 um 23:59 Uhr abgeschlossen beziehungsweise abgeholt werden.

Weltraumaktion mit zusätzlichen Chancen in Deutschland

Wo lässt sich das Astronauten-Pikachu nach dem weltweiten Event noch finden? Im Rahmen einer Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation findet vom 4. Oktober 2026 bis zum 30. April 2027 eine zusätzliche Aktion in ausgewählten Wissenschafts- und Weltraummuseen statt. In Deutschland gehört das Deutsche Museum in Nürnberg zu den teilnehmenden Einrichtungen.

Vor Ort erscheint das Astronauten-Pikachu ebenfalls in Raid-Kämpfen der Stufe 1. Erfolgreiche Teilnehmer können dort sogar einem Exemplar mit besonderem Ortshintergrund begegnen. Darüber hinaus stehen Befristete Forschungen sowie Begegnungen mit thematisch passenden Event-Pokémon bereit. Am ESA-Standort ESOC in Darmstadt wird das zusätzliche Gameplay vom 4. bis 10. Oktober 2026 angeboten, allerdings ohne die besonderen Ortshintergründe.

Das Design der neuen Variante basiert auf einem Pikachu-Plüschtier, das tatsächlich zur Internationalen Raumstation reiste. Es verbrachte vom 11. April bis zum 17. Juni 2026 insgesamt 67 Tage im Orbit und umrundete die Erde ungefähr 1.040 Mal. Passend dazu sind im Zuge der Kooperation auch spezielle Fanartikel und Ausstellungen zum Thema Pokémon und Weltraum geplant.

Überschneidung mit dem Zorua Community Day

Warum ist der 10. Oktober 2026 besonders interessant? Am letzten Tag des regulären Weltraum-Events findet zugleich der nächste Community Day statt. Von 14 bis 17 Uhr Ortszeit erscheint Zorua deutlich häufiger in der Wildnis. Dabei besteht die Chance auf ein Schillerndes Exemplar oder ein Zorua mit Spezialhintergrund.

Wer an diesem Samstag ohnehin draußen unterwegs ist, kann die Jagd auf Zorua mit einem Raid gegen das Astronauten-Pikachu verbinden. Danach bleibt nur noch die Befristete Forschung oder ein Besuch an einem teilnehmenden Museumsstandort als Alternative.

Werdet ihr euch das Astronauten-Pikachu sichern oder konzentriert ihr euch am 10. Oktober 2026 vollständig auf Zorua? Schreibt uns eure Pläne in die Kommentare.

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