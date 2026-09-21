Baldurs Gate 3 – Fan-Kampagne The Sunless Citadel bringt neuen Dungeon

Die Modding Community von Baldur’s Gate 3 liefert erneut einen starken Grund, das gefeierte Rollenspiel von Larian Studios zu starten. Mit The Sunless Citadel steht seit dem 18. September 2026 eine eigenständige Fan-Kampagne bereit, die neue Schauplätze, Kämpfe und Begegnungen in das Regelwerk des Hauptspiels überträgt.

Hinter dem Projekt steckt der Modder Batilfly, der rund sechs Monate allein an der Umsetzung gearbeitet hat. Die kostenlos verfügbare Kampagne orientiert sich am gleichnamigen Abenteuer aus der dritten Edition von Dungeons & Dragons und soll etwa sieben bis acht Stunden Beschäftigung bieten. Es handelt sich allerdings nicht um einen offiziellen Inhalt von Larian Studios oder Wizards of the Coast.

Ein neuer Dungeon für Baldur’s Gate 3

Welche Inhalte bietet The Sunless Citadel? Statt einer umfangreichen Geschichte mit zahlreichen verzweigten Entscheidungen erwartet euch ein vergleichsweise kurzer und linear aufgebauter Dungeon Crawl. Im Mittelpunkt stehen die Erkundung der namensgebenden Zitadelle, taktische Gefechte und das schrittweise Vordringen durch das neue Gebiet.

Die Kampagne wurde von Grund auf mit dem Toolkit von Baldur’s Gate 3 erstellt und ist auf eine vollständige Gruppe mit vier Charakteren ausgelegt. Wer allein losziehen möchte, sollte daher mehrere Figuren kontrollieren. Alternativ unterstützt die Mod Mehrspielerpartien mit bis zu vier Personen, wodurch sich das Abenteuer gemeinsam mit Freunden bestreiten lässt.

Für die Installation wird die heruntergeladene PAK-Datei in einen kompatiblen Mod Manager für Baldur’s Gate 3 eingefügt. Wer weitere Mods parallel verwenden möchte, muss zunächst mit The Sunless Citadel einen neuen Spielstand erstellen, anschließend zum Hauptmenü zurückkehren und danach die gewünschten zusätzlichen Erweiterungen aktivieren.

Wichtige Unterschiede zum Hauptspiel

Warum funktioniert die Fan-Kampagne anders als Baldur’s Gate 3? The Sunless Citadel befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium und verzichtet deshalb auf einige vertraute Komfortfunktionen. Die wichtigsten Besonderheiten betreffen das Lagersystem, die Orientierung und die Verwaltung von Aufgaben.

Ein klassisches Lager ist bislang nicht vorhanden. An Kontrollpunkten stehen stattdessen Tränke für kurze und lange Rast bereit, die auch während eines Kampfes verwendet werden können.

Questmarkierungen, Tagebucheinträge und ein vollständiges Quest-Tracking fehlen derzeit noch.

Eine Minikarte gibt es nicht. Spezielle Gegenstände an Kontrollpunkten dienen als Wegpunkte und ermöglichen Teleportationen zwischen freigeschalteten Orten.

Der Aufbau fällt bewusst linear aus, sodass wichtige Wege und Fortschritte nur schwer verpasst werden können.

Gespräche mit Nichtspielercharakteren sind bereits integriert, auch wenn deren Aufgaben noch nicht im Tagebuch dokumentiert werden. Ein richtiges Lagersystem und eine umfangreichere Questverwaltung sind für spätere Versionen geplant. Da das gesamte Projekt von einer einzelnen Person in der Freizeit entwickelt wurde, können außerdem noch Fehler und unfertige Bereiche auftreten.

Die Modding Community erweitert das Rollenspiel

Welche Bedeutung hat die Kampagne für Baldur’s Gate 3? The Sunless Citadel zeigt, wie umfangreich Fan-Projekte inzwischen ausfallen können. Statt lediglich Ausrüstung, Charaktermodelle oder einzelne Fähigkeiten anzupassen, erschafft die Kampagne ein eigenständiges Abenteuer innerhalb der technischen Grundlagen des Rollenspiels.

Aktuell ist die Mod ausschließlich für die PC-Version von Baldur’s Gate 3 verfügbar. Trotz der noch fehlenden Systeme dürfte sich ein Blick besonders für Fans klassischer Dungeons lohnen, die eine kompakte Herausforderung suchen und kleinere technische Ecken in Kauf nehmen können.

Werdet ihr The Sunless Citadel allein erkunden oder stellt ihr mit Freunden eine Vierergruppe zusammen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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