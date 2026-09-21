Steam verschenkt Space Menace und Deadshot – Frist endet am 23. September 2026

Auf Steam könnt ihr euch aktuell zwei Spiele kostenlos sichern und dauerhaft in eure Bibliothek aufnehmen. Für die Aktion mit Space Menace und Deadshot bleiben allerdings nur noch knapp 48 Stunden.

Beide Titel lassen sich bis zum 23. September 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit zum eigenen Konto hinzufügen. Wer rechtzeitig zugreift, darf die Spiele auch nach Ablauf der Aktion behalten, herunterladen und jederzeit spielen.

Der Ablauf der kostenlosen Steam-Aktion

Wie lassen sich die kostenlosen Steam-Spiele dauerhaft sichern? Dafür müsst ihr euch mit eurem Steam-Konto anmelden, die jeweilige Shopseite öffnen und auf Zum Konto hinzufügen klicken. Ein sofortiger Download ist nicht notwendig, da bereits die Aktivierung ausreicht, um die Lizenz dauerhaft mit eurem Account zu verknüpfen.

Es handelt sich damit nicht um ein klassisches Gratiswochenende. Während solche Aktionen lediglich einen zeitlich begrenzten Zugang ermöglichen, bleiben Space Menace und Deadshot nach der Aktivierung permanent in eurer digitalen Sammlung.

Die beiden verfügbaren Vollversionen decken unterschiedliche Genres ab. Space Menace richtet sich an Fans von Weltraumstrategie und Flottenmanagement, während Deadshot einen geradlinigen Retro-Shooter mit Mutanten, Geheimnissen und mehreren Kampagnenabschnitten bietet.

Weltraumstrategie mit Space Menace

Was erwartet euch in Space Menace? Das Science-Fiction-Strategiespiel versetzt euch in die Rolle eines aufstrebenden Weltraumkapitäns. Zu Beginn besitzt ihr lediglich ein einzelnes Schiff, sollt daraus aber nach und nach eine schlagkräftige Flotte aufbauen.

Geld und Ressourcen verdient ihr durch freie Missionen, Kämpfe gegen andere Schiffe und das Einsammeln wertvoller Bergungsgüter. Eure Schiffe lassen sich mit unterschiedlichen Waffen, Unterstützungssystemen und weiteren Hilfsmitteln ausrüsten.

Die Gefechte werden aus einer zweidimensionalen Draufsicht dargestellt und kombinieren Echtzeitstrategie mit taktischen Entscheidungen. Zusätzlich beeinflusst euer Verhalten das Verhältnis zu verschiedenen Fraktionen, deren Schiffe und Raumstationen im Kampf zu wichtigen Verbündeten werden können. Die Steam-Reaktionen fallen bislang gemischt aus, wobei die geringe Anzahl an Rezensionen berücksichtigt werden sollte.

Retro-Action und ein zusätzlicher DLC

Welche Inhalte bietet Deadshot? Der Shooter orientiert sich optisch und spielerisch an Klassikern wie Half-Life, Doom und Quake. Ihr übernehmt die Kontrolle über einen Soldaten, der mitten in einer Mutantenapokalypse erwacht und herausfinden muss, was mit der Welt geschehen ist.

Auf dem Weg durch Tunnel, Labore, Gebäude und Lagerbereiche kämpft ihr gegen zahlreiche Kreaturen, sucht versteckte Gegenstände und deckt Geheimnisse auf. Die Kampagne besteht aus drei Kapiteln mit jeweils sechs Levels. Hinzu kommen sieben Waffen und fünf Aufsätze, mit denen sich das eigene Arsenal erweitern lässt.

Besitzer von Dying Light: The Beast können außerdem das Discharge Weapon Pack kostenlos beanspruchen. Dieses Angebot endet am 24. September 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit und setzt das Hauptspiel voraus. Enthalten sind eine elektrisch aufgeladene Machete sowie ein VNC-Waffenanhänger.

Werdet ihr Space Menace und Deadshot kostenlos zu eurer Steam-Bibliothek hinzufügen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

Öffnet in einem neuen Tab