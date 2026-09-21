Steam-Actionspiel Neon Knight bald kostenpflichtig, jetzt noch gratis sichern

Auf Steam können sich PC-Gamer derzeit noch Neon Knight: Vengeance From The Grave kostenlos sichern. Das 2D-Actionspiel soll allerdings in absehbarer Zeit von einem kostenlosen auf ein kostenpflichtiges Modell wechseln. Wer den Titel vorher zur eigenen Bibliothek hinzufügt, darf ihn laut Entwickler Marko Vukovic auch nach der Umstellung ohne zusätzliche Zahlung weiterspielen.

Ein konkreter Stichtag wurde bislang nicht genannt. Die Veröffentlichung der umfangreichen Ultimate Edition ist jedoch innerhalb der kommenden Wochen geplant. Interessierte sollten daher nicht zu lange warten, wenn sie das Abenteuer kostenlos ausprobieren möchten.

Düstere Action mit Schwert und Schusswaffen

Worum geht es in Neon Knight: Vengeance From The Grave? Der Titel erschien ursprünglich am 30. November 2018 für Windows-PCs und verbindet klassische 2D-Plattformer mit schnellen Kämpfen und einer filmisch inszenierten Geschichte. Im Mittelpunkt steht ein übernatürlicher Ritter, der von den Toten zurückkehrt und ein dystopisches Königreich durchquert.

Im Kampf kommen sowohl Schwerter als auch Schusswaffen zum Einsatz. Die Handlung dreht sich um Rache, Unterdrückung und das Schicksal der verlorenen Familie des Protagonisten. Hinzu kommen atmosphärische Schauplätze, eine weitgehend monochrome Optik und verschiedene Gegner, die sich dem wiederauferstandenen Krieger in den Weg stellen.

Die Resonanz auf Steam fällt bislang überwiegend positiv aus, basiert jedoch auf einer vergleichsweise kleinen Zahl an Rezensionen. Aktuell sind 77 Prozent der 22 abgegebenen Bewertungen positiv. Eine deutsche Übersetzung wird auf der Shopseite nicht aufgeführt, verfügbar sind englische und serbische Texte sowie Sprachausgaben.

Ultimate Edition bringt umfangreiche Verbesserungen

Welche Neuerungen sind für die Ultimate Edition geplant? Die kommende Fassung soll weite Teile des Spiels überarbeiten und dabei Rückmeldungen aus der Community berücksichtigen. Parallel dazu erfolgt der Wechsel zum kostenpflichtigen Vertriebsmodell. Ob bisherige Nutzer automatisch sämtliche Inhalte der Ultimate Edition erhalten, ist noch offen.

Zu den bereits bekannten Ergänzungen gehört der Endurance-Modus. Darin treten die Nutzer gegen immer neue Gegnerwellen an und versuchen, durch möglichst viele besiegte Kreaturen einen hohen Punktestand zu erreichen. Gemeinsam mit dem ebenfalls vorhandenen Survival-Modus soll diese Spielvariante für zusätzliche Langzeitmotivation sorgen.

Die Steam-Seite nennt außerdem eine Einzelspieler-Kampagne, 14 Erfolge und Familienbibliothek-Unterstützung. Für die Installation wird rund 1 GB freier Speicherplatz benötigt. Als Betriebssystem wird Windows 10 angegeben.

Weitere kostenlose Steam-Spiele im September 2026

Welche weiteren Gratis-Titel sind derzeit relevant? Neben Neon Knight: Vengeance From The Grave laufen im September 2026 mehrere kostenlose Steam-Aktionen. Bei einigen davon endet das Angebot bereits in Kürze:

Deadshot, kostenlos bis zum 23. September 2026

Space Menace, kostenlos bis zum 23. September 2026

Crystal Crisis, kostenlos bis zum 21. September 2026

Darüber hinaus wechselten fünf zuvor kostenpflichtige Spiele dauerhaft zu einem kostenlosen Modell. Dazu gehören Tactical Mission: Target Rush, Journey Through The Nightmare Realm 2, Cosmo Chaser, Twin Trials und Donut Smash. Alle genannten Titel lassen sich ohne Kaufpreis spielen.

Für Oktober 2026 stehen außerdem weitere mögliche Gratisaktionen im Raum. Dazu zählen mindestens drei DLC-Pakete sowie das gemütliche 2D-Spiel Fireside Feelings. Diese Angebote sind allerdings noch nicht endgültig angekündigt und können sich bis zum Beginn der jeweiligen Aktion ändern.

Werdet ihr euch Neon Knight: Vengeance From The Grave noch kostenlos sichern, oder habt ihr das 2D-Abenteuer bereits gespielt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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