FF14 – Regalia Typ-G kehrt zurück, so bekommt ihr das Reittier für MGP

In Final Fantasy XIV kehrt schon bald eine besonders begehrte Belohnung zurück. Im Rahmen der erneuten Kollaboration mit Final Fantasy XV können sich Fans die Regalia Typ-G sichern, ein seltenes Reittier mit vier Sitzplätzen.

Das Event Nocturne an einen Helden läuft vom 24. September 2026 um 10:00 Uhr bis zum 13. Oktober 2026 um 16:59 Uhr. Echtes Geld wird für die Regalia nicht benötigt, allerdings müssen Interessierte ausreichend MGP im Gold Saucer angespart haben.

Die Rückkehr der Regalia Typ-G

Wie lässt sich das kostenlose Reittier freischalten? Zunächst muss die zeitlich begrenzte Auftragsreihe Nocturne an einen Helden abgeschlossen werden. Darin verschlägt es Noctis aus Final Fantasy XV nach Eorzea, wo er gemeinsam mit dem eigenen Charakter mehrere Herausforderungen bewältigt.

Für die Teilnahme wird mindestens ein Kampfjob auf Stufe 50 benötigt. Beschränkte Jobs zählen dabei nicht. Zusätzlich muss der Hauptszenarioauftrag Die ultimative Waffe abgeschlossen sein, der zum ursprünglichen Handlungsbogen von A Realm Reborn gehört.

Nach dem Abschluss der Eventgeschichte wird die Regalia Typ-G beim Garlond-Mitarbeiter im Gold Saucer angeboten. Die Freischaltung kostet 200.000 MGP. Damit ist das Fahrzeug zwar ohne zusätzliche Zahlung in Euro erhältlich, komplett ohne Aufwand landet es jedoch nicht in der Reittiersammlung.

Weitere Belohnungen der Kollaboration

Welche Gegenstände bringt das Final Fantasy XV Event mit? Neben der viersitzigen Regalia warten mehrere kosmetische Inhalte rund um Noctis. Einige davon werden über die Auftragsreihe freigeschaltet, während andere gegen MGP im Gold Saucer erhältlich sind.

Regalia Typ-G für 200.000 MGP

Magazin Moderne Ästhetik Noctis für 20.000 MGP

Noctis Triple Triad Karte für 10.000 MGP

Noctis Kostümset

Mehrere Orchestrion Notenrollen

Besonders attraktiv bleibt die Regalia aufgrund ihrer vier Sitzplätze. Der Besitzer kann drei weitere Gruppenmitglieder mitnehmen, was das Fahrzeug sowohl für gemeinsame Reisen als auch für Gruppenfotos interessant macht. Vergleichbare Reittiere sind in Final Fantasy XIV häufig an anspruchsvolle Inhalte, längere Sammelaufgaben oder Käufe im Online Store gebunden.

Vorbereitung im Gold Saucer

Warum lohnt sich das Sammeln von MGP bereits jetzt? Wer alle drei käuflichen Hauptbelohnungen erwerben möchte, benötigt insgesamt 230.000 MGP. Bis zum Eventstart am 24. September 2026 bleiben nur wenige Tage, doch auch während der Laufzeit können weiterhin Punkte gesammelt werden.

Hilfreich sind tägliche und wöchentliche Aktivitäten im Gold Saucer, darunter das Mini Glückskaktor, das Jumbo Glückskaktor, Triple Triad, Chocobo Rennen und die verschiedenen GATES. Auch das aktuelle Gold Saucer Tagebuch kann das MGP Konto mit überschaubarem Aufwand deutlich auffüllen.

Die Kollaboration entspricht inhaltlich den früheren Durchläufen aus den Jahren 2019, 2021 und 2024. Bereits abgeschlossene Aufträge können über die Wiederholungsfunktion für saisonale Ereignisse erneut erlebt werden, zusätzliche Belohnungen gibt es durch diese Wiederholung jedoch nicht.

Werdet ihr euch die Regalia Typ-G sichern oder besitzt ihr den viersitzigen Flitzer bereits? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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