Woodo auf Steam sehr positiv – Cozy-Rätselspiel in hölzernen Dioramen

Mit Woodo ist am 16. September 2026 ein neues Cozy-Spiel erschienen, das auf Steam einen bemerkenswert starken Start hinlegt. 98 Prozent der bislang rund 500 Nutzerrezensionen fallen positiv aus, wodurch der Titel bereits wenige Tage nach seiner Veröffentlichung die Gesamtwertung Sehr positiv erreicht.

Entwickelt wurde Woodo vom Studio Tiny Monks Tales, während Daedalic Entertainment als Publisher fungiert. Aufgrund seiner niedlichen Tierfiguren, der farbenfrohen Landschaften und des bewusst entspannten Tempos erinnert das Abenteuer atmosphärisch an Animal Crossing, setzt spielerisch jedoch auf ein eigenständiges Konzept.

Entspannte Rätsel in hölzernen Miniaturwelten

Wie funktioniert Woodo? Im Mittelpunkt stehen liebevoll gestaltete Dioramen aus Holz, die nach und nach vervollständigt werden müssen. Dazu dreht ihr die dreidimensionalen Szenen, untersucht deren Umgebung und setzt fehlende Gegenstände an den jeweils passenden Stellen ein.

Jedes korrekt platzierte Teil bringt zusätzliche Farben, Animationen und kleine Überraschungen in die Miniaturwelten. Zeitlimits, Bestenlisten oder andere Druckmittel gibt es nicht. Falls ihr bei einem Rätsel nicht weiterkommt, stehen Hilfestellungen bereit, damit die ruhige Atmosphäre erhalten bleibt.

Die Rätsel erzählen zugleich eine nostalgische Geschichte über Freundschaft und Kindheit. Im Verlauf des Abenteuers begleitet ihr Foxy und den Frosch Ben durch miteinander verbundene Erinnerungen, die sich beim Zusammensetzen der Dioramen immer weiter entfalten.

Gemeinsamkeiten mit Animal Crossing

Warum könnte Woodo Fans von Animal Crossing gefallen? Die größten Gemeinsamkeiten liegen in der Präsentation und Stimmung. Niedliche Charaktere, bunte Umgebungen, ländliche Schauplätze und ein gemütliches Spieltempo sorgen für eine ähnlich beruhigende Atmosphäre.

Eine Lebenssimulation ist Woodo allerdings nicht. Es gibt weder ein Dorfmanagement noch einen Echtzeitkalender, umfangreiche Hausgestaltung oder soziale Systeme mit zahlreichen Bewohnern. Statt langfristigem Aufbau erwartet euch ein ruhiges Einzelspielerabenteuer, das vollständig auf Diorama-Rätsel und seine Geschichte ausgerichtet ist.

Wer Animal Crossing vor allem wegen seiner entspannten Stimmung und charmanten Tierwelt mag, könnte dennoch Gefallen an Woodo finden. Fans, die hauptsächlich Häuser dekorieren, Gegenstände sammeln und über Monate an einer eigenen Insel arbeiten möchten, erhalten hingegen eine deutlich kompaktere Erfahrung.

Preis, Demo und verfügbare Plattformen

Wo ist Woodo erhältlich? Die Steam-Version kostet regulär 16,99 Euro. Bis zum 30. September 2026 gilt ein Einführungsrabatt von 30 Prozent, wodurch der Preis vorübergehend auf 11,89 Euro sinkt. Zusätzlich steht eine kostenlose Demo zum Ausprobieren bereit.

Auf Steam unterstützt das Spiel 24 Errungenschaften, Steam Cloud und die Familienbibliothek. Eine deutsche Benutzeroberfläche, deutsche Untertitel und eine deutsche Sprachausgabe sind ebenfalls enthalten.

Neben dem PC ist Woodo für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S, Nintendo Switch sowie Nintendo Switch 2 verfügbar. Damit erreicht das gemütliche Rätselabenteuer direkt zum Start ein breites Publikum.

Spricht euch das Konzept von Woodo an, oder fehlt euch im Vergleich zu Animal Crossing der langfristige Aufbau einer eigenen Welt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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