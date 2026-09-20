A Song of Ice and Fire Tactics zeigt Fire and Blood Set zum Tanz der Drachen

CMON hat ein neues offizielles Update zu A Song of Ice & Fire: Tactics veröffentlicht und dabei weitere Inhalte aus dem kommenden Fire and Blood Skirmish Set präsentiert. Im Mittelpunkt stehen neue Miniaturen und Szenarien aus dem Tanz der Drachen, dem blutigen Targaryen-Bürgerkrieg, der auch die Grundlage für House of the Dragon bildet.

A Song of Ice & Fire: Tactics wurde Ende 2023 angekündigt und startete im Februar 2024 als Crowdfunding-Projekt auf Gamefound. Anders als das umfangreichere A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game konzentriert sich der Ableger auf kleinere Kriegerscharen, individuelle Charaktere und kompakte Schlachtfelder mit eigenen Missionszielen.

Der Tanz der Drachen erreicht den Spieltisch

Welche Epoche behandelt Fire and Blood? Das zuvor als King’s Landing Skirmish Set vorgestellte Paket führt die Tabletop-Reihe nach Königsmund und mitten in den Tanz der Drachen. Dabei kämpfen die Schwarzen von Rhaenyra Targaryen gegen die Grünen, die den Anspruch von Aegon II. auf den Eisernen Thron unterstützen.

Zu den vertretenen Persönlichkeiten gehören Rhaenyra Targaryen, Daemon Targaryen und Alicent Hohenturm. Durch den kleineren Maßstab kann CMON persönliche Konfrontationen, Intrigen und Gefechte innerhalb sowie unterhalb des Roten Bergfrieds stärker in den Vordergrund rücken.

Damit unterscheidet sich Fire and Blood deutlich vom Battle of the Trident Starter Set. Dieses widmet sich Roberts Rebellion und enthält bekannte Figuren wie Robert Baratheon, Eddard Stark und Rhaegar Targaryen. Das flexible Tactics-System erlaubt es CMON somit, weit auseinanderliegende Epochen der Geschichte von Westeros abzudecken.

Umfangreiches eigenständiges Skirmish Set

Was steckt im Fire and Blood Skirmish Set? Bei der Erweiterung handelt es sich nicht nur um ein kleines Figurenpaket, sondern um ein eigenständig spielbares Set. Der Besitz des Battle of the Trident Starter Sets ist daher nicht erforderlich.

24 detaillierte Kunststoffminiaturen

Einheitenkarten für die enthaltenen Kriegerscharen

Sechs doppelseitige Spielfeldteile

Geländestücke

Würfel und Marker

Zielkarten

Agendakarten

Ein vollständiges Regelbuch

Die enthaltenen schwarzen und grünen Kriegerscharen können direkt in den zugehörigen Szenarien eingesetzt werden. Gleichzeitig ist das System darauf ausgelegt, Truppen aus unterschiedlichen Sets auf anderen Schlachtfeldern antreten zu lassen, wodurch sich zusätzliche Kombinationen ergeben.

Der offizielle Projektstatus von CMON nennt aktuell das dritte Quartal 2027 als voraussichtlichen Lieferzeitraum für A Song of Ice & Fire: Tactics. Die Entwicklung der Miniaturen ist abgeschlossen, während Arbeiten an Formen und Druckdateien weiterlaufen.

Welche Epoche aus der Geschichte von Westeros würdet ihr gern als nächstes in A Song of Ice & Fire: Tactics sehen? Schreibt uns eure Wünsche in die Kommentare.

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