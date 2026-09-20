Sputnika Game wird kostenpflichtig – bis 23. September 2026 gratis sichern

Auf Steam wartet aktuell ein kleines Gratisangebot für Fans von Weltraumspielen und physikbasierten Puzzles. Sputnika Game lässt sich noch bis zum 23. September 2026 kostenlos zur eigenen Bibliothek hinzufügen. Danach stellt Entwickler egunan den bislang kostenlos spielbaren Titel auf ein kostenpflichtiges Modell um.

Wer das Spiel rechtzeitig beansprucht, darf es dauerhaft behalten. Eine Installation oder ein Spielstart vor Ablauf der Frist ist nicht erforderlich. Es genügt, Sputnika Game über Steam dem eigenen Account hinzuzufügen.

Ein kosmisches Puzzle mit eigener Schwerkraft

Was bietet Sputnika Game? Der im Februar 2024 veröffentlichte Titel verbindet das bekannte Suika-Spielprinzip mit einem Weltraumszenario. Identische Planeten müssen zusammengeführt werden, damit daraus immer größere Himmelskörper entstehen. Das langfristige Ziel besteht darin, den kleinen Sputnik auf seiner Reise bis zur Sonne zu begleiten.

Für eine Besonderheit sorgt die kosmische Schwerkraft. Planeten fallen nicht einfach senkrecht nach unten, sondern bewegen sich innerhalb eines runden Spielfelds und können andere Himmelskörper umkreisen. Dadurch lassen sich Objekte gezielt auf die gegenüberliegende Seite des Feldes schicken, was dem grundsätzlich einfachen Konzept eine taktische Komponente verleiht.

Sputnika Game setzt auf eine niedliche 2D-Optik und ist als Einzelspielererfahrung ausgelegt. Auf Steam fallen die bisherigen Nutzerbewertungen insgesamt sehr positiv aus. Unterstützt werden Windows und Linux, zudem ist der Titel für das Steam Deck verifiziert. Eine deutsche Benutzeroberfläche ist derzeit allerdings nicht enthalten. Verfügbar sind Englisch, Koreanisch und Japanisch.

Der Modellwechsel bringt neue Möglichkeiten

Warum wird das bisher kostenlose Spiel kostenpflichtig? Entwickler egunan nennt dafür mehrere Gründe. Unter anderem soll die Preisgestaltung auf den verschiedenen Plattformen vereinheitlicht werden. Außerdem besitzen kostenlos spielbare Titel auf Steam nur eingeschränkte Profilfunktionen.

Durch den Wechsel soll Sputnika Game künftig für zusätzliche Steam-Funktionen infrage kommen. Dazu können beispielsweise erweiterte Community- und Profiloptionen gehören. Gleichzeitig sollen die zusätzlichen Einnahmen dabei helfen, die weitere Pflege des Spiels zu finanzieren. Auch neue Inhalte sind für die Zukunft geplant.

Bei der Aktion handelt es sich nicht um eine klassische zeitlich begrenzte Free-to-Keep-Promotion von Steam. Stattdessen können Interessierte von der Umstellung des Geschäftsmodells profitieren. Alle Accounts, die Sputnika Game noch während der kostenlosen Phase beanspruchen, behalten den Titel auch nach dem Wechsel dauerhaft in ihrer Bibliothek.

Nur wenige Tage bleiben für die Abholung

Bis wann muss Sputnika Game beansprucht werden? Die kostenlose Phase endet mit der geplanten Umstellung am 23. September 2026. Da keine konkrete Uhrzeit genannt wurde, empfiehlt es sich, den Titel möglichst frühzeitig zur Steam-Bibliothek hinzuzufügen.

Der Download belegt lediglich rund 200 Megabyte Speicherplatz und stellt geringe Hardwareanforderungen. Selbst wer aktuell keine Zeit für eine Runde hat, kann sich das Spiel zunächst sichern und später entscheiden, ob das ungewöhnliche Weltraumpuzzle einen längeren Aufenthalt auf der Festplatte verdient.

Habt ihr Sputnika Game bereits ausprobiert oder nehmt ihr den Titel jetzt noch kostenlos mit? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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