WoW Patch 12.1 – Sukkubus und Teufelsjäger verdrängen die Teufelswache

Für Dämonologie-Hexenmeister in World of Warcraft endet eine lange Tradition. Mit den Klassenanpassungen von Patch 12.1 Fluch von Ula’tek verliert die Teufelswache ihren festen Platz an der Seite der Spezialisierung. Stattdessen feiern die Sukkubus und der Teufelsjäger ein überraschendes Comeback.

Die Änderung betrifft die moderne Version von World of Warcraft und nicht die seit dem 17. September 2026 laufende Beta von World of Warcraft: Forever. Ausgerechnet die Zahlenanpassungen für Begleiter sorgen nun dafür, dass viele Hexenmeister ihren bislang charakteristischen Dämon austauschen.

Deutlich stärkere Standarddämonen

Warum ist die Sukkubus plötzlich so stark? Blizzard erhöhte mit den Hotfixes vom 20. August 2026 den Schaden von Wichtel, Leerenwandler, Sayaad und Teufelsjäger um satte 350 Prozent. Die Teufelswache erhielt für Dämonologie dagegen lediglich eine Steigerung um 20 Prozent.

Beim reinen Einzelziel-Schaden liegt die Sukkubus dadurch ungefähr 0,6 bis 2 Prozent vor der Teufelswache. Das klingt zunächst nach einem kleinen Unterschied, kann bei anspruchsvollen Schlachtzügen und anderen Endgame-Aktivitäten aber entscheidend sein.

Der Teufelsjäger bietet ebenfalls höheren Schaden als die bisherige Standardwahl und bringt zusätzlich einen verlässlichen Zauberunterbrecher mit. Damit wird er vor allem dann interessant, wenn schnelle Unterbrechungen und zusätzliche Gruppennützlichkeit wichtiger als maximaler Schaden gegen ein einzelnes Ziel sind.

Talentpunkte verstärken den Unterschied

Welche Vorteile bringt der Verzicht auf die Teufelswache? Dämonologie-Hexenmeister müssen den zugehörigen Talentknoten nicht mehr auswählen. Der freigewordene Punkt kann stattdessen dabei helfen, sowohl Praktizierte Rituale als auch Schreckenspeitsche in den Build aufzunehmen.

Praktizierte Rituale erhöht die Meisterschaft um 2 Prozent und verbessert damit den gesamten Schaden der Spezialisierung. Schreckenspeitsche stärkt wiederum die Schreckenspirscher. Zusammengenommen fällt der Vorteil eines Builds ohne Teufelswache deshalb größer aus, als es der direkte Vergleich der Begleiter zunächst vermuten lässt.

Für optimierte Gruppeninhalte zeichnet sich damit eine klare Rollenverteilung ab. Die Sukkubus liefert starken Einzelziel-Schaden, während der Teufelsjäger mit Unterbrechungen und allgemeiner Nützlichkeit punktet. Die Teufelswache kann aktuell in keinem dieser Bereiche einen überzeugenden Vorteil bieten.

Das Ende einer Dämonologie-Tradition

Warum trifft diese Änderung viele Hexenmeister besonders hart? Seit The Burning Crusade gehört die Teufelswache zu den wichtigsten Erkennungsmerkmalen der Dämonologie-Spezialisierung. Selbst als Blizzard die Spielweise in Legion stärker auf das Beschwören zahlreicher Dämonen ausrichtete, blieb sie ein zentraler Bestandteil.

Auch in der Saison der Entdeckungen war die Teufelswache trotz der Rückkehr der Metamorphose weiterhin eng mit Dämonologie verbunden. Nun könnte erstmals in der Geschichte von World of Warcraft ausgerechnet die Wahl dieses ikonischen Begleiters in besonders anspruchsvollen Gruppen als spürbarer Nachteil gelten.

Ob Blizzard mit einem weiteren Balance-Update reagiert, bleibt abzuwarten. Ohne zusätzliche Anpassungen dürften Sukkubus und Teufelsjäger mindestens für den weiteren Verlauf von Fluch von Ula’tek die bevorzugten Begleiter bleiben.

Wie findet ihr das Comeback der Sukkubus und des Teufelsjägers? Schreibt uns eure Meinung zur neuen Dämonologie-Meta in die Kommentare.

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