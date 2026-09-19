PS Plus Extra, Premium – Diese 8 Spiele fliegen im Oktober 2026 raus

Abonnenten von PlayStation Plus Extra und Premium müssen sich im Oktober 2026 von mehreren hochkarätigen Spielen verabschieden. Besonders schmerzhaft ist der Abgang von Silent Hill 2 und Yakuza: Like a Dragon, die von vielen Fans als echte Meisterwerke und klare 10-von-10-Kandidaten angesehen werden.

Insgesamt sollen acht Titel am 20. Oktober 2026 aus dem Spielekatalog verschwinden. Wer eines der betroffenen Games noch abschließen möchte, sollte deshalb genügend Zeit einplanen, denn das bloße Hinzufügen zur Bibliothek gewährt nach der Entfernung keinen weiteren Zugriff über den Spielekatalog.

Diese acht Spiele verlassen den Katalog

Welche Spiele werden im Oktober 2026 entfernt? Die aktuelle Liste umfasst mehrere Genres, vom psychologischen Horror über umfangreiche Rollenspiele bis zur entspannten Kleinstadtgeschichte. Die angezeigte Auswahl kann je nach Region leicht abweichen.

Death Squared

Gloomhaven

Harvest Moon: Light of Hope

Jurassic World Evolution 2

Lake

Rogue Lords

Silent Hill 2

2 Yakuza: Like a Dragon

Mit Death Squared verschwindet ein kooperatives Puzzlespiel, während Gloomhaven ein umfangreiches Taktikabenteuer nach dem bekannten Brettspiel bietet. Harvest Moon: Light of Hope richtet sich dagegen an Fans von Landwirtschaft, Beziehungen und gemütlichem Dorfleben.

Jurassic World Evolution 2 lässt euch eigene Dinosaurierparks verwalten, während Lake eine ruhige Geschichte rund um Postbotin Meredith Weiss erzählt. Rogue Lords ergänzt die Liste mit rundenbasierten Kämpfen und einer düsteren Fantasywelt.

Silent Hill 2 und Yakuza treffen besonders hart

Warum wiegen diese beiden Abgänge besonders schwer? Das von Bloober Team entwickelte Remake von Silent Hill 2 gilt als eine der gelungensten Neuauflagen eines Horrorklassikers. Die PS5-Version verbindet die bedrückende Geschichte von James Sunderland mit moderner Grafik, einer neuen Kameraperspektive und einem überarbeiteten Kampfsystem.

Der Zeitpunkt der Entfernung dürfte einige Abonnenten besonders ärgern. Silent Hill 2 verlässt den Spielekatalog nur wenige Tage vor Halloween 2026 und damit ausgerechnet in einer Zeit, in der viele Horrorfans nach einem passenden Spiel für lange Herbstabende suchen.

Yakuza: Like a Dragon ist ebenfalls kein Titel, den man kurz vor Ablauf des Zugangs nebenbei beendet. Das Rollenspiel erzählt die Geschichte von Ichiban Kasuga und leitete für die Reihe einen deutlichen Kurswechsel ein. Statt der traditionellen Actionkämpfe setzt das Abenteuer auf ein rundenbasiertes Kampfsystem, verschiedene Berufe und eine umfangreiche Gruppe ungewöhnlicher Begleiter.

Nachschub für PlayStation Plus steht bereit

Welche neuen Spiele gleichen die Verluste aus? Das vollständige Angebot für Oktober 2026 steht noch aus. Zuvor erhalten Mitglieder von PlayStation Plus Extra allerdings weitere Neuzugänge für den September.

Ball x Pit und Slitterhead sollen am 22. September 2026 in den Spielekatalog aufgenommen werden. Am 29. September 2026 folgen Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg und Sniper Elite: Resistance.

Ob die kommenden Oktober-Spiele die Abgänge von Silent Hill 2 und Yakuza: Like a Dragon auffangen können, bleibt abzuwarten. Bis zum 20. Oktober 2026 bleibt zumindest noch etwas Zeit, um die wichtigsten Titel der Liste nachzuholen oder bereits begonnene Abenteuer zu beenden.

Welches dieser Spiele möchtet ihr vor der Entfernung noch durchspielen und welcher Abgang trifft euch am härtesten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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