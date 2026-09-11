PlayStation Plus 2026 – Diese 12 Spiele sind bis Jahresende bestätigt

Sony hat bereits zwölf weitere Spiele für PlayStation Plus bestätigt, die bis zum Ende des Jahres 2026 in den Dienst aufgenommen werden sollen. Der Großteil entfällt auf den Spielekatalog im September 2026, während drei Titel bislang lediglich ein allgemeines Release-Zeitfenster für das laufende Jahr besitzen.

Wichtig ist dabei die Unterscheidung zu den klassischen monatlichen Spielen von PlayStation Plus Essential. Bei den angekündigten Titeln handelt es sich überwiegend um Zugänge für PlayStation Plus Extra sowie um Klassiker und weitere Veröffentlichungen für PlayStation Plus Premium.

Der umfangreiche September-Katalog

Welche PS Plus-Spiele erscheinen im September 2026? Insgesamt neun der zwölf angekündigten Titel gehören zum September-Aufgebot. RuneScape: Dragonwilds und WWE 2K26 machen am 15. September 2026 den Anfang, gefolgt von weiteren Veröffentlichungen am 22. September 2026 und 29. September 2026.

Das Angebot deckt dabei zahlreiche Genres ab. Neben Survival und Wrestling sind unter anderem ein Roguelite, Horror-Action, ein klassischer Action-Plattformer, ein farbenfrohes Action-Rollenspiel und taktische Scharfschützengefechte vertreten.

Diese neun Spiele wurden für den September-Katalog angekündigt:

RuneScape: Dragonwilds für PS5 am 15. September 2026

am 15. September 2026 WWE 2K26 für PS5 am 15. September 2026

Ball x Pit für PS5 am 22. September 2026

Slitterhead für PS5 und PS4 am 22. September 2026

Ninja Gaiden: Ragebound für PS5 und PS4 am 29. September 2026

Dungeons of Hinterberg für PS5 und PS4 am 29. September 2026

Sniper Elite: Resistance für PS5 und PS4 am 29. September 2026

Mega Man X Command Mission für PS5 und PS4 am 15. September 2026 über PlayStation Plus Premium

Metro Redux für PS4 am 15. September 2026 über PlayStation Plus Premium

Die späteren Termine von Ball x Pit, Slitterhead, Ninja Gaiden: Ragebound, Dungeons of Hinterberg und Sniper Elite: Resistance wurden zunächst ausdrücklich für die USA, das Vereinigte Königreich und Japan genannt. Der PlayStation Plus-Spielekatalog kann regional abweichen.

Abwechslung zwischen Survival und Klassikern

Was bieten die neuen Spiele im PS Plus-Katalog? RuneScape: Dragonwilds schickt euch in ein kooperatives Survival-Abenteuer auf dem von Drachen bedrohten Kontinent Ashenfall. WWE 2K26 setzt dagegen auf Wrestling-Action und einen umfangreichen Kader mit mehr als 400 spielbaren Superstars und Legenden.

Ball x Pit verbindet Roguelite-Elemente mit Kämpfen, die auf abprallenden Projektilen basieren. Slitterhead liefert düstere Horror-Action rund um ein körperloses Wesen, während Ninja Gaiden: Ragebound die klassischen 2D-Wurzeln der Reihe mit moderner Inszenierung kombiniert.

Dungeons of Hinterberg führt in die österreichischen Alpen und vermischt Erkundung, Rätsel, Kämpfe und soziale Elemente. Sniper Elite: Resistance setzt auf taktische Einsätze im besetzten Frankreich. Mega Man X Command Mission bringt rundenbasierte Rollenspielkämpfe zurück, während Metro Redux die überarbeiteten Fassungen von Metro 2033 und Metro: Last Light bündelt.

Drei weitere Spiele für 2026

Welche PS Plus-Neuzugänge folgen nach September 2026? Sony hat zusätzlich drei Spiele bestätigt, die noch im Laufe des Jahres 2026 erscheinen sollen. Konkrete Veröffentlichungstage oder Monate stehen für diese Titel bislang nicht fest.

Mycopunk für PlayStation Plus Extra

Dino Crisis 2 für PlayStation Plus Premium

Ratchet & Clank für PlayStation Plus Premium

Mycopunk ist ein schneller Koop-Looter-Shooter für bis zu vier Personen. Als improvisierte Robotertruppe müsst ihr einen von Pilzen befallenen Planeten säubern, mechanische Gegner zerlegen und aus der erbeuteten Ausrüstung neue Waffen zusammenstellen.

Premium-Abonnenten dürfen sich außerdem auf zwei Klassiker freuen. Dino Crisis 2 kombiniert Dinosaurier, Survival-Action und deutlich offensivere Kämpfe als sein Vorgänger. Beim ursprünglichen Ratchet & Clank handelt es sich dagegen um das PS2-Abenteuer, mit dem die bekannte Action-Plattformer-Reihe ihren Anfang nahm.

Damit stehen bereits zwölf weitere PS Plus-Zugänge für den verbleibenden Teil des Jahres 2026 fest. Auf welches der angekündigten Spiele freut ihr euch am meisten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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