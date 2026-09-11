Fable: Kampfsystem soll umfangreich, aber zugänglich sein

Seitdem es 2020 erstmals offiziell angekündigt wurde, warten Fans gespannt auf das neue Fable. Da die Veröffentlichung immer näher rückt, mehren sich inzwischen auch die Informationen, die Playground Games und die Xbox Game Studios preisgeben.

Während der diesjährigen Gamescom konnten Besucher einen Blick auf ein 18-minütiges Gameplay-Video werfen. Hinter den Kulissen durften Pressevertreter und Content-Creator unterdessen selbst Hand anlegen und die Quest „Matsch und Tod“ anspielen. Im Rahmen der Veranstaltung fanden freilich auch einige Interviews statt, in denen weitere Einzelheiten über das kommende Open-World-Fantasy-Abenteuer ans Licht kamen.

Das variable Kampfsystem in Fable

Im Xbox-Podcast erklärte Playground-Chef Ralph Fulton über das Kampfsystem beispielsweise, dass man während einer Auseinandersetzung den gesamten Controller bedienen müsse. Das liege schlicht daran, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, Zauber und Waffen im Kampf zu kombinieren. Klingt erst einmal nach Überforderung, soll jedoch mit etwas Übung flüssig von der Hand gehen.

© Playground Games/Xbox Game Studios

Game Director Will Kennedy fand sich indes in einer Fragerunde wieder, in der es unter anderem ebenfalls um das Kampfgeschehen ging. Ihm zufolge habe man dem Ursprung sowie der Tradition der Reihe treu bleiben wollen. Somit sei zwar die Vielfalt des Arsenals und der etwaigen Kombinationen an das heutige Spielverhalten angepasst, die Zugänglichkeit von vor 20 Jahren jedoch beibehalten worden.

„Wenn wir davon sprechen, der klassischen Reihe treu zu bleiben, haben wir darüber nachgedacht, dass das Kampfsystem damals eine gewisse Zugänglichkeit hatte. Und wir wussten, dass wir etwas davon auch für unser Spiel einfangen wollten. Aber gleichzeitig machen wir ein Spiel für das Gaming von heute“, so Kennedy.

Ein Abenteuer für alle

Auch ging es bei der Entwicklung darum, verschiedene Kampfstile miteinander zu verknüpfen. Genau dieses „breite, tiefgründige und umfangreiche Repertoire an Optionen“ sei es, worauf das Team besonders stolz sei. Das Ziel sei es, auch die junge Gamer-Generation abzuholen und für den Rollenspiel-Klassiker zu begeistern.

„Wir wollten fließende und mühelose Übergänge zwischen den einzelnen Bewegungen ermöglichen – und das in Kombination mit den vielfältigen Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Spielfigur.“

Den Ausführungen zufolge lässt sich somit die gesamte Ausrüstung, von den Waffen bis hin zu den Zaubern, von Grund auf individuell gestalten. Auch wie diese letztlich im Kampf kombiniert werden, obliegt jedem Spieler selbst – hängt gewissermaßen aber auch vom jeweiligen Gegner ab.

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Fable besteht aber nicht nur aus Kämpfen

Will Kennedy war es auch, der Auskunft über die Spielzeit von Fable gab. Demnach ist die Hauptstory recht kompakt gehalten und in 15 bis 20 Stunden durchgespielt. Jedoch haben die Entwickler zahlreiche Nebenquests und ‑aktivitäten eingebaut. Außerdem gibt es eine große, offene Spielwelt zu erkunden und eine umfangreiche Lebenssimulation. Dadurch lässt sich das Spiel theoretisch unendlich lang spielen.

Der Hauptcharakter kann Beziehungen aufbauen, eine Familie gründen, Immobilien erwerben und verwalten, Berufe ausüben und mit über 1.000 NPCs interagieren. Besonders aufwendig war daran wohl die Gestaltung der Charaktere. Jede Figur ist individuell mit ganz eigenem Namen, Aussehen und Eigenschaften.

Zudem beeinflusst die Art und Weise der Interaktion den weiteren Verlauf und den Ruf des Spielers. Wer sich ungebührlich verhält, fragwürdige Entscheidungen trifft oder etwa horrende Mieten verlangt, büßt an Beliebtheit unter den Bewohnern Albions ein. Fable hat also vieles zu bieten, als nur 20 Stunden lang Gegner zu bekämpfen.

Das Open-World-Action-Rollenspiel erscheint am 23. Februar 2027 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wer eine Premium Edition ergattert hat, darf bereits fünf Tage eher, also am 18. Februar, loslegen.

Was hältst du von einem so umfangreichen Kampfsystem – genau richtig oder zu viel des Guten? Bist du auch so gespannt auf das Endprodukt? Teile deine Meinung gern mit uns in den Kommentaren.

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