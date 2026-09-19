Fallout 76 bekommt 2027 große Erweiterung Raven Rock als Vorgeschichte zu Fallout 3

Bethesda Game Studios hat die nächste große Erweiterung für Fallout 76 offiziell angekündigt. Raven Rock soll im Jahr 2027 erscheinen und eine Vorgeschichte zu Fallout 3 erzählen. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

Damit erhält das Online-Rollenspiel auch rund neun Jahre nach seinem ursprünglichen Release am 14. November 2018 weiterhin umfangreiche neue Inhalte. Bethesda spricht ausdrücklich von einer großen Erweiterung und macht deutlich, dass die Reise durch das Ödland noch lange nicht beendet ist.

Rückkehr zu einem bedeutenden Schauplatz

Was verbindet Raven Rock mit Fallout 3? Bei Raven Rock handelt es sich um einen der wichtigsten Orte aus Fallout 3. Der gewaltige unterirdische Komplex dient dort als zentrale Basis der Enklave und spielt während der Hauptgeschichte eine entscheidende Rolle.

Die Erweiterung für Fallout 76 soll Ereignisse beleuchten, die zeitlich vor Fallout 3 angesiedelt sind. Dadurch könnte Bethesda näher auf die Geschichte des Stützpunkts, seine Bewohner und die Entwicklung der Enklave eingehen. Konkrete Angaben zu Charakteren, Quests oder neuen Regionen wurden noch nicht veröffentlicht.

Ebenso ist derzeit offen, ob Raven Rock als vollständig begehbare Kartenerweiterung umgesetzt wird oder ob der Schauplatz über Expeditionen beziehungsweise eine separate Missionsreihe erreichbar sein wird. Bethesda dürfte weitere Details zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.

Fallout 76 bleibt langfristig relevant

Warum ist die Ankündigung für Fallout 76 so wichtig? Der Titel startete im Jahr 2018 unter schwierigen Bedingungen und wurde insbesondere wegen technischer Probleme sowie seines starken Mehrspielerfokus kritisiert. In den folgenden Jahren baute Bethesda das Spiel jedoch mit zahlreichen kostenlosen Updates, neuen Geschichten und zusätzlichen Gebieten kontinuierlich aus.

Nach Angaben des Studios sind inzwischen fast 70 kostenlose Updates für Fallout 76 erschienen. Raven Rock setzt diese langfristige Unterstützung fort und verbindet das Online-Abenteuer zugleich besonders eng mit einem der beliebtesten Teile der Reihe.

Für Fans der Enklave könnte die Erweiterung außerdem einige offene Fragen beantworten. Da Fallout 76 deutlich vor Fallout 3 spielt, bietet sich die Gelegenheit, den damaligen Zustand des Komplexes und die frühen Aktivitäten der Organisation genauer zu zeigen.

Ein großes Jubiläumsjahr für Fallout

Welche weiteren Fallout-Projekte sind für die Zukunft geplant? Das Jahr 2027 markiert den 30. Geburtstag der Fallout-Reihe. Bethesda plant deshalb eine besondere Live-Veranstaltung zum Fallout Day in Washington, D.C., die am 23. Oktober 2027 stattfinden soll.

Darüber hinaus befinden sich Remaster-Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas in Entwicklung. Veröffentlichungstermine wurden für beide Projekte noch nicht genannt. Ebenfalls bestätigt sind Fallout 5, das sich derzeit in der Vorproduktion befindet, sowie ein weiteres Fallout-Projekt in Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment.

Raven Rock ist damit eines der wenigen kommenden Fallout-Projekte mit einem bestätigten Release-Zeitraum. Wer den geheimnisvollen Enklave-Stützpunkt erneut besuchen möchte, darf sich im Jahr 2027 auf eine neue Reise in die Vergangenheit des Ödlands freuen.

Freut ihr euch auf Raven Rock für Fallout 76 und welche Geheimnisse sollte Bethesda in der Erweiterung aufdecken? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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