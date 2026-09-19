Marsupilami 2 setzt auf Donkey-Kong-Feeling – so spielt sich der Koop-Plattformer

Wer klassische 2D-Plattformer im Stil von Donkey Kong Country vermisst, bekommt mit Marsupilami 2: Salsa Palombia eine auffällig vertraute Alternative. Das Koop-Abenteuer von Ocellus Studio und Microids ist seit dem 3. September 2026 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Auf Nintendo Switch 2 lässt sich die Switch-Version dank Abwärtskompatibilität ebenfalls spielen. Eine eigenständige Switch-2-Fassung gibt es allerdings nicht. Neben einer Solokampagne bietet der Plattformer lokalen Koop für zwei Personen.

Vertraute Dschungelabenteuer im Koop

Warum erinnert Marsupilami 2 an Donkey Kong Country? Salsa Palombia setzt auf farbenfrohe 2,5D-Level, dichte Dschungelkulissen, versteckte Wege, zahlreiche Sammelobjekte und klassische Bosskämpfe. Gemeinsam mit dem lokalen Zweispielermodus entsteht vor allem eine deutliche Nähe zu Donkey Kong Country Returns HD.

Auch die Geschichte weist eine ungewöhnlich konkrete Parallele auf. Eine seltsame Melodie versetzt die Tiere von Palumbien in einen unkontrollierbaren Tanz, während die Mumienkönigin mit ihren Dienern Chaos verbreitet. In Donkey Kong Country Returns hypnotisiert der musikalische Tiki Tak Stamm die Tiere von Donkey Kong Island und stiehlt Donkey Kongs Bananenvorrat.

Entwickler Ocellus Studio ist für diesen Einfluss bereits bekannt. Schon Marsupilami: Hoobadventure aus dem Jahr 2021 wurde aufgrund seines Leveldesigns und Spielgefühls häufig mit Nintendos traditionsreicher Reihe verglichen. Der neue Koop-Modus bringt die Fortsetzung nun noch näher an das bekannte Vorbild.

Drei Helden mit eigenen Fähigkeiten

Welche Besonderheiten bietet das Gameplay? Zur Auswahl stehen Twister, Hope und Punch, die jeweils eine eigene Fähigkeit besitzen. Twister gleitet durch die Luft, Hope nutzt einen kraftvollen Drehsprung und Punch räumt Hindernisse mit besonders wuchtigen Attacken aus dem Weg.

Die Figuren können während des Abenteuers gewechselt werden, um Gegner zu besiegen, Abgründe zu überwinden oder geheime Bereiche zu erreichen. Im Koop-Modus teilen sich zwei Personen diese Aufgaben auf einer Konsole. Zusätzliche Abwechslung liefern Kampfdojos und kompetitive Minispiele.

Damit orientiert sich Salsa Palombia stärker an traditionellen Side-Scrolling-Plattformern als etwa Survival Kids oder das dreidimensionale Donkey Kong Bananza. Vergleichbare Inspirationsquellen finden sich außerdem bei Yooka-Laylee and the Impossible Lair, Windswept, Nikoderiko: The Magical World und Kaze and the Wild Masks.

Vier Welten und zusätzliche Herausforderungen

Wie umfangreich fällt Marsupilami 2 aus? Die Kampagne führt durch vier thematisch unterschiedliche Gebiete. Dazu gehören ein farbenfroher Dschungel, eine lebhafte Stadt, verschneite Berge und eine geheimnisvolle Unterwelt. Verborgene Level, unterschiedliche Spielmechaniken und mehrere Bossbegegnungen sollen zum Erkunden motivieren.

Für zusätzliche Herausforderungen sorgt der Flow-Modus. Dabei müssen mehrere Prüfungen möglichst schnell und ohne Bildschirmtod abgeschlossen werden. Zeitrennen sowie Solo-, Koop- und Wettkampfaufgaben in den Dojos schalten zudem Boni und weitere Inhalte frei.

Marsupilami 2: Salsa Palombia richtet sich damit besonders an Fans, denen klassische Donkey-Kong-Abenteuer wichtiger sind als große spielerische Experimente. Die deutsche Switch-Version umfasst deutsche Bildschirmtexte, benötigt rund 4,7 GB Speicherplatz und trägt eine USK-Freigabe ab sechs Jahren.

Wie gefällt euch die Mischung aus Marsupilami und klassischem Donkey-Kong-Gameplay? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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