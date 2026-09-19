Nintendo überarbeitet Super Mario-Logo nach 15 Jahren – was neu ist

Nintendo hat am 19. September 2026 überraschend das offizielle Logo der Super Mario-Reihe überarbeitet. Die Anpassung fällt auf den ersten Blick dezent aus, verleiht den bekannten bunten Buchstaben aber deutlich mehr Tiefe, Glanz und einen moderneren 3D-Look.

Eine gesonderte Ankündigung oder Erklärung veröffentlichte Nintendo bislang nicht. Vergleiche mit älteren Varianten zeigen jedoch, dass es sich um die erste größere Überarbeitung seit 2011 handelt. Zuvor war eine Fassung im Einsatz, deren Grunddesign bis ins Jahr 1996 zurückreichte. ([aroged.com](https://www.aroged.com/2026/09/19/nintendo-appears-to-have-changed-official-super-mario-logo-after-15-years/?utm_source=openai))

Wie sieht das neue Super Mario-Logo aus? Nintendo bleibt der vertrauten Gestaltung mit farbenfrohen Buchstaben treu. Neu sind stärkere Farbverläufe, glänzende Oberflächen und plastischere Kanten, durch die der Schriftzug stärker aus dem Hintergrund hervorzutreten scheint.

Das Logo dient als gemeinsames Markenzeichen für eine Reihe, die Klassiker wie Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy ebenso umfasst wie Super Mario Odyssey und Super Mario Bros. Wonder. Entsprechend vorsichtig geht Nintendo bei einer optischen Modernisierung vor, damit der Wiedererkennungswert vollständig erhalten bleibt.

Allein aus dem neuen Logo lässt sich allerdings keine bevorstehende Spieleankündigung ableiten. Auch die Nintendo Direct vom 9. September 2026 brachte kein neues eigenständiges 3D-Abenteuer mit Mario. Stattdessen erhielt Mario Kart World ein kostenloses Update mit klassischen Strecken und zusätzlichen Routen. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/nintendo-direct/9-9-2026/?utm_source=openai))

Große Erwartungen an Marios Zukunft

Wann erscheint ein neues 3D-Super-Mario? Eine offizielle Antwort darauf gibt es weiterhin nicht. Nintendo Switch 2 verfügt mit Mario Kart World, Mario Tennis Fever und der erweiterten Nintendo Switch 2 Edition von Super Mario Bros. Wonder bereits über mehrere aktuelle Spiele mit Mario, ein Nachfolger zu Super Mario Odyssey wurde aber noch nicht angekündigt.

In der Community kursieren Gerüchte über ein neues 3D-Abenteuer mit einer offeneren Welt, die sich an Bowser’s Fury orientieren könnte. Auch ein mögliches Release-Zeitfenster im Jahr 2027 wird genannt. Diese Angaben sind bislang unbestätigt, weshalb das Logo vorerst lediglich als interessantes Lebenszeichen der Marke betrachtet werden sollte.

Nintendo zeigt zudem, dass zwischen Enthüllung und Veröffentlichung nicht mehr zwingend mehrere Jahre liegen müssen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time wurde am 9. Juni 2026 für Nintendo Switch 2 vorgestellt und soll bereits am 5. November 2026 erscheinen. Ein kommendes Mario-Abenteuer könnte daher ebenfalls erst relativ kurz vor dem Verkaufsstart präsentiert werden. ([nintendo.com](https://www.nintendo.com/us/nintendo-direct/9-8-2026/?utm_source=openai))

Auch abseits der Hauptreihe bleiben zahlreiche Möglichkeiten offen. Mario Golf fehlt bislang auf Nintendo Switch 2, während sich viele Fans seit Jahren ein neues Mario-Baseballspiel wünschen. Gleichzeitig unterstreicht der weltweite Milliardenumsatz von Der Super Mario Galaxy Film, wie groß die Bedeutung der Marke inzwischen auch außerhalb der Spielebranche ist. ([nbcuniversal.com](https://www.nbcuniversal.com/article/illumination-and-universal-pictures-super-mario-galaxy-becomes-first-1-billion-film-2026?utm_source=openai))

Wie gefällt euch das modernisierte Super Mario-Logo und welches neue Mario-Spiel würdet ihr euch als Nächstes wünschen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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