Nintendo Switch 2 – Warum es noch kein neues 3D-Super-Mario gibt

Für Super Mario endet auf der Nintendo Switch 2 eine langjährige Tradition. Auch die Nintendo Direct vom 9. September 2026 verging ohne die Ankündigung eines neuen Hauptteils, obwohl Nintendos aktuelles System bereits am 5. Juni 2025 erschienen ist.

Damit müssen Mario-Fans ungewöhnlich lange auf ein frisches 2D- oder 3D-Abenteuer warten. Verbesserte Fassungen älterer Switch-Spiele sind zwar verfügbar, ein komplett neuer Hauptteil lässt aber weiterhin auf sich warten.

Nintendo bricht mit einer langen Mario-Tradition

Warum markiert die aktuelle Situation das Ende einer Ära? In zahlreichen Konsolengenerationen begleitete ein großes Super-Mario-Spiel den Start einer neuen Nintendo-Plattform oder folgte kurze Zeit später. Super Mario Bros., Super Mario Land, Super Mario World, Super Mario 64, Super Mario 64 DS und New Super Mario Bros. U gehörten jeweils zum frühen Spieleangebot ihrer Systeme.

Super Mario Sunshine erschien im Jahr nach der Veröffentlichung des GameCube. Super Mario Odyssey kam am 27. Oktober 2017 und damit noch im Erscheinungsjahr der ursprünglichen Nintendo Switch auf den Markt. Auf der Nintendo Switch 2 sieht die Lage erstmals deutlich anders aus.

Selbst wenn ein neues 3D-Super-Mario im Jahr 2027 veröffentlicht wird, wären seit dem Start der Konsole mehr als zwei Jahre vergangen. Zwischen Super Mario Odyssey und einem möglichen Nachfolger lägen außerdem rund zehn Jahre. Bowser’s Fury bot 2021 zwar ein neues, kompakteres 3D-Abenteuer, erreichte aber nicht den Umfang eines eigenständigen großen Hauptteils.

Mario bleibt auf der Switch 2 präsent

Welche Super-Mario-Spiele gibt es bereits für die Nintendo Switch 2? Vollständig verschwunden ist Nintendos Maskottchen natürlich nicht. Mario Kart World erschien am 5. Juni 2025 als Launch-Titel und erhielt am 9. September 2026 ein kostenloses Update mit zehn klassischen Strecken aus Super Mario Kart, zwei zusätzlichen K.-o.-Tour-Routen und einem Zuschauermodus.

Am 12. Februar 2026 folgte Mario Tennis Fever mit 38 spielbaren Figuren und 30 unterschiedlichen Fever-Schlägern. Seit dem 26. März 2026 steht zudem Super Mario Bros. Wonder als erweiterte Nintendo Switch 2 Edition mit Gemeinsam im Bellabel-Park, neuen Herausforderungen, Bosskämpfen und Rosalina als zusätzlicher Figur bereit.

Auch Super Mario Odyssey wurde für die neue Hardware optimiert. Diese überarbeiteten Fassungen und Ableger können einen neuen Hauptteil jedoch nur bedingt ersetzen. Gerade nach der langen Pause steigt die Erwartung an Nintendos nächstes großes Mario-Projekt erheblich.

Ein neues 3D-Abenteuer könnte 2027 folgen

Wann erscheint das nächste große Super-Mario-Spiel? Nintendo hat bislang weder einen Titel noch einen Veröffentlichungstermin genannt. Berichte und Gerüchte deuten jedoch auf das Jahr 2027 hin. Dabei ist auch von einem offener gestalteten Abenteuer die Rede, das Ideen aus Bowser’s Fury weiterentwickeln könnte.

Bis dahin ist der Veröffentlichungskalender der Nintendo Switch 2 gut gefüllt. Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint am 17. September 2026, Nintendo Switch Sports Resort folgt am 22. Oktober 2026 und The Legend of Zelda: Ocarina of Time startet am 5. November 2026. Auch The Duskbloods soll noch 2026 veröffentlicht werden.

Für 2027 sind unter anderem Kirby and the World Beyond, Metroid Ravenous, Pokémon Winds and Waves und Xenoblade Genesis vorgesehen. Sollte Nintendo zusätzlich ein neues 3D-Super-Mario veröffentlichen, könnte das Jahr zu einem der bislang stärksten für die Nintendo Switch 2 werden.

Wie steht ihr zu der langen Mario-Pause und wünscht ihr euch für das nächste 3D-Abenteuer eine offene Spielwelt? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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