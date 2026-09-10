Resident Evil Requiem-The Dive startet in Japan – Horrorlabyrinth ab 2026

Mit Resident Evil Requiem: The Dive eröffnet am 11. September 2026 eine neue Horrorattraktion in den Universal Studios Japan. Das Erlebnis überträgt die düstere Welt des aktuellen Capcom-Spiels in ein begehbares Labyrinth und lässt Besucher selbst nach Grace Ashcroft suchen.

Die Attraktion gehört zum Halloween-Programm des Freizeitparks in Osaka und bleibt bis zum 27. Dezember 2026 geöffnet. Fans können das Horrorlabyrinth täglich ab 10 Uhr bis zur Schließung des Parks auf Stage 18 erleben.

Eine gefährliche Suche im Wrenwood Hotel

Welche Geschichte erzählt Resident Evil Requiem: The Dive? Im Mittelpunkt steht das verlassene Wrenwood Hotel am Rand des abgeriegelten Raccoon City. Nachdem eine Reihe unerklärlicher Todesfälle die Aufmerksamkeit des FBI geweckt hat, betritt die Geheimdienstanalystin Grace Ashcroft das Gebäude für eigene Ermittlungen und verschwindet spurlos.

Die Besucher übernehmen daraufhin selbst die Suche nach Grace. Im Inneren warten zerfallende Wände, verwüstete Flure und die Überreste früherer Opfer. Zombies und weitere Kreaturen sollen aus unterschiedlichen Richtungen angreifen, wobei Gefahren unter anderem von der Decke und aus dem Boden auftauchen können.

Neben Grace Ashcroft wird auch Leon S. Kennedy Teil der Inszenierung sein. Die bekannten Figuren treten im Rahmen von Live-Action-Szenen auf, die in unmittelbarer Nähe der Besucher stattfinden. Dadurch soll sich das Erlebnis stärker wie ein spielbarer Abschnitt aus Resident Evil Requiem anfühlen und weniger wie eine klassische Geisterbahn.

Strenge Altersfreigabe für das Horrorlabyrinth

Wer darf die neue Resident Evil Attraktion besuchen? Resident Evil Requiem: The Dive besitzt eine R-15-Einstufung. Gäste im Alter von 14 Jahren oder jünger erhalten keinen Zutritt, da die Inszenierung auf intensive Horrormomente, bedrohliche Kreaturen und überraschende Angriffe setzt.

Für den Besuch wird grundsätzlich ein zeitgebundenes eTicket benötigt, das über die offizielle App der Universal Studios Japan erhältlich ist. An weniger stark besuchten Tagen kann der Zugang möglicherweise auch ohne ein solches Ticket möglich sein. Darüber hinaus unterstützt die Attraktion den Universal Express Pass.

Die Kulissen orientieren sich eng an der Spielvorlage. Dazu gehören die Hintergasse des Wrenwood Hotels, bröckelnde Backsteinwände, rostige Feuerleitern, flackernde Straßenlaternen und das beschädigte Hotelgebäude. Für deutsche Fans bleibt das Erlebnis allerdings an einen Besuch der Universal Studios Japan in Osaka gebunden.

Resident Evil Requiem als erfolgreiche Vorlage

Auf welchem Spiel basiert die Attraktion? Resident Evil Requiem erschien am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox Series S, Nintendo Switch 2 sowie PC. Der neunte Hauptteil der Reihe kombiniert die Perspektiven der neuen Hauptfigur Grace Ashcroft und des erfahrenen Agenten Leon S. Kennedy.

Während Grace als FBI-Analystin vor allem mit einer bedrückenden Survival-Horror-Erfahrung verbunden ist, bringt Leon deutlich mehr Kampferfahrung mit. Beide Handlungsstränge führen zurück nach Raccoon City und verbinden psychologischen Horror, Erkundung, Rätsel und actionreiche Auseinandersetzungen.

Resident Evil Requiem: The Dive bietet Fans nun die Gelegenheit, einen Teil dieser Welt außerhalb des Spiels zu betreten. Würdet ihr euch in das Wrenwood Hotel wagen oder wäre euch die R-15-Attraktion zu intensiv? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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