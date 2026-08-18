Tides of Annihilation – Neue Hinweise auf Sprecherwechsel bei Gwendolyn

Bei Tides of Annihilation zeichnet sich ein prominenter Wechsel in der englischen Besetzung ab. Angela Sant’Albano, die Grace Ashcroft in Resident Evil Requiem verkörpert, soll künftig die Hauptfigur Gwendolyn sprechen und damit Jennifer English ersetzen.

Eine ausdrückliche Ankündigung von Eclipse Glow Games oder Sant’Albano steht zwar noch aus, neue Gameplay-Aufnahmen und Reaktionen aus dem Produktionsteam lassen jedoch kaum Zweifel an der Neubesetzung. In dem Action-Adventure erwartet euch ein zerstörtes London, das moderne Ruinen mit Motiven aus der Artussage verbindet.

Neue Stimme und überarbeitetes Aussehen

Wer übernimmt die Rolle von Gwendolyn? Aktuelle Hinweise deuten klar auf Angela Sant’Albano hin. In Gameplay-Material von einer Veranstaltung in Shanghai klingt Gwendolyn deutlich nach der Darstellerin von Grace Ashcroft aus Resident Evil Requiem.

Zusätzlich scheint das Aussehen der Protagonistin überarbeitet worden zu sein. Während Gwendolyn in früheren Trailern noch gemeinsam mit der Stimme von Jennifer English präsentiert wurde, erinnert das neue Charaktermodell stärker an Sant’Albano.

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Weitere Rückendeckung erhielt die Meldung durch Jennifer Prime, die für das Motion-Capturing von Gwendolyn verantwortlich ist. Sie verbreitete die neuen Spielszenen in den sozialen Netzwerken und scherzte in den Kommentaren darüber, dass Gwendolyn nun nicht mehr nach Leon rufen werde. Damit spielte sie offensichtlich auf Sant’Albanos Rolle an der Seite von Leon S. Kennedy in Resident Evil Requiem an.

Jennifer English bleibt dem Projekt verbunden

Warum verließ Jennifer English die Hauptrolle? Eclipse Glow Games teilte am 17. Juli 2026 mit, dass sich English aus persönlichen gesundheitlichen Gründen zurückzieht. Die aus Baldur’s Gate 3 und Clair Obscur: Expedition 33 bekannte Schauspielerin möchte sich stärker um ihre mentale und körperliche Gesundheit kümmern.

English verlässt das Projekt allerdings nicht vollständig. Sie unterstützt das Entwicklerteam weiterhin in beratender Funktion und war außerdem daran beteiligt, eine geeignete Nachfolgerin für Gwendolyn zu finden. Ihre bereits bekannte Interpretation der Figur wird für die fertige Version entsprechend ersetzt.

Für Sant’Albano wäre Tides of Annihilation die nächste große Gaming-Rolle nach Resident Evil Requiem. Dort spielt sie Grace Ashcroft, die Tochter der Journalistin Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak. Gemeinsam mit Leon S. Kennedy gehört Grace zu den beiden spielbaren Hauptfiguren und untersucht als FBI-Agentin eine rätselhafte Serie von Todesfällen nahe den Ruinen von Raccoon City.

Erster Auftritt auf der Gamescom 2026

Wann können Fans die neue Gwendolyn erleben? Eine spielbare Demo von Tides of Annihilation soll auf der Gamescom 2026 bereitstehen. Die Messe findet vom 26. bis zum 30. August 2026 in Köln statt und dürfte damit die erste größere Gelegenheit bieten, die überarbeitete Hauptfigur selbst in Aktion zu erleben.

Das bislang gezeigte Material umfasst unterschiedliche Gebiete, Anpassungsmöglichkeiten für Gwendolyn und einen Bosskampf. Jennifer Prime verglich das Kampfsystem mit Soulslikes sowie schnellen Action-Rollenspielen wie Final Fantasy 16. Eine zentrale Rolle spielen beschwörbare Spektralritter, deren Fähigkeiten Gwendolyn für Angriffe, Verteidigung und Kombinationen einsetzen kann.

Ob Eclipse Glow Games die Neubesetzung während der Gamescom Opening Night Live am 25. August 2026 um 20 Uhr deutscher Zeit offiziell vorstellt, bleibt abzuwarten. Tides of Annihilation befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC in Entwicklung, besitzt derzeit aber noch keinen Veröffentlichungstermin.

Wie findet ihr Angela Sant’Albano als mögliche neue Stimme und Vorlage für Gwendolyn? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.