Resident Evil Requiem – so unterschiedlich kaufen USA, Frankreich und Japan Games

Resident Evil Requiem sorgt nicht nur mit starken Verkaufszahlen für Aufmerksamkeit. Capcoms Survival-Horror-Hit zeigt auch, dass der Wechsel von physischen Spielen zu digitalen Downloads je nach Land höchst unterschiedlich verläuft.

Nach Schätzungen von Ampere Analysis greifen Fans in Frankreich und Japan weiterhin besonders häufig zur Box-Version. In den USA fällt das Verhältnis dagegen deutlich zugunsten digitaler Käufe aus. Erfasst wurden die Verkäufe bis zum 30. Juni 2026.

Starke Unterschiede zwischen den Märkten

Wie verteilen sich die physischen und digitalen Verkäufe? In den USA entfielen lediglich 22 Prozent der Verkäufe von Resident Evil Requiem auf physische Exemplare. Damit wurden dort 78 Prozent der Einheiten als Download verkauft.

Ein völlig anderes Bild zeigt sich in Frankreich. Dort erreichte die physische Version einen Anteil von 55 Prozent und lag somit sogar vor den digitalen Verkäufen. In Japan fiel das Ergebnis mit 51 Prozent für physische und 49 Prozent für digitale Exemplare nahezu ausgeglichen aus.

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Land Physisch Digital USA 22 Prozent 78 Prozent Frankreich 55 Prozent 45 Prozent Japan 51 Prozent 49 Prozent Australien 43 Prozent 57 Prozent Vereinigtes Königreich 40 Prozent 60 Prozent

Auch Australien und das Vereinigte Königreich bleiben wichtige Märkte für Spiele auf Datenträgern. Downloads führen dort zwar mit 57 beziehungsweise 60 Prozent, doch die physischen Anteile von 43 und 40 Prozent sind weiterhin beachtlich.

Ein Erfolg auf sämtlichen Plattformen

Warum besitzt Resident Evil Requiem besondere Aussagekraft? Der neunte Hauptteil der Reihe erschien am 27. Februar 2026 gleichzeitig für PlayStation 5, Xbox Series X und Series S, Nintendo Switch 2 sowie PC. Damit konnten unterschiedliche Plattformen und Kaufgewohnheiten von Beginn an in die Auswertung einfließen.

Capcom meldete bis zum 30. Juni 2026 bereits mehr als acht Millionen verkaufte Exemplare. Das Unternehmen plant zudem weitere Inhalte für Resident Evil Requiem, wodurch die Verkäufe auch in den kommenden Monaten weiter steigen könnten.

Für Publisher bleiben Downloads besonders attraktiv, da Kosten für Datenträger, Verpackungen, Lagerung und Versand entfallen. Die aktuellen Zahlen verdeutlichen allerdings, dass sich diese Entwicklung nicht in jedem Land mit derselben Geschwindigkeit vollzieht.

Physische Spiele bleiben ein wichtiges Thema

Welche Bedeutung haben die Zahlen für die Debatte um Spiele auf Disc? Die Ergebnisse erscheinen besonders relevant, weil Sony Interactive Entertainment die Produktion physischer Discs für neue PlayStation-Spiele ab Januar 2028 einstellen will. Bereits veröffentlichte Spiele und Titel, die vor diesem Zeitpunkt als Disc-Version erscheinen, bleiben davon unberührt.

Resident Evil Requiem beweist dennoch, dass ein erheblicher Teil der Kundschaft physische Veröffentlichungen bevorzugt. Gründe dafür können die Möglichkeit zum Weiterverkauf, das Sammeln von Boxen oder ein vom digitalen Benutzerkonto unabhängiger Besitz sein.

Die Zukunft dürfte deshalb stark vom jeweiligen Markt abhängen. Während sich die USA bereits deutlich in Richtung Downloads bewegen, halten Frankreich, Japan, Australien und das Vereinigte Königreich sichtbar an physischen Spielen fest.

Kauft ihr eure Games lieber als Download oder möchtet ihr auch künftig eine Box mit Disc oder Spielkarte im Regal stehen haben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.