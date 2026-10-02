Halo 5 Reforged will Halo 5 Guardians als Fanprojekt auf den PC bringen

Fast elf Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung von Halo 5: Guardians zeichnet sich erstmals eine vollständige PC-Umsetzung ab. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen offiziellen Port von Microsoft oder Halo Studios, sondern um das ambitionierte Fanprojekt Halo 5: Reforged.

Das Projekt möchte die Kampagne, den klassischen Mehrspieler, den groß angelegten Warzone-Modus und die Spartan-Anpassung auf Windows-PCs bringen. Damit könnte eine der letzten großen Lücken im PC-Katalog der Halo-Reihe geschlossen werden.

Fanprojekt statt offizieller PC-Port

Wie kommt Halo 5: Guardians auf den PC? Halo 5: Reforged baut auf der technischen Grundlage von Halo 5: Forge auf. Microsoft veröffentlichte diese kostenlose PC-Version bereits am 8. September 2016 für Windows 10, beschränkte sie jedoch auf den Forge-Editor, vorhandene Arena-Karten und benutzerdefinierte Mehrspielerpartien.

Das Team hinter Reforged will diese Grundlage nun erheblich erweitern. Geplant ist eine Laufzeitumgebung, die mit lokal bereitgestellten Dateien der Xbox-Version zusammenarbeitet. Urheberrechtlich geschützte Spieldateien von Microsoft sollen nicht direkt mit dem Projekt verteilt werden. Stattdessen müssen Nutzer die benötigten Originaldateien selbst besitzen und für die lokale Verarbeitung bereitstellen.

Halo 5: Guardians erschien weltweit am 27. Oktober 2015 für Xbox One. Es ist bis heute der einzige zentrale Serienteil, der keine vollständige native PC-Version erhalten hat. Auch in Halo: The Master Chief Collection wurde das Abenteuer rund um Master Chief, Cortana, Spartan Locke, das Blue Team und Fireteam Osiris nie aufgenommen.

Große Pläne für die vollständige Umsetzung

Welche Inhalte soll Halo 5: Reforged bieten? Langfristig soll möglichst das gesamte ursprüngliche Spiel auf dem PC funktionieren. Dazu gehören die komplette Kampagne, Mehrspielerpartien, Warzone, Forge und die individuelle Gestaltung des eigenen Spartans. Zusätzlich stehen LAN-Unterstützung und Mod-Support auf der Wunschliste der Entwickler.

Bis zu einer fertigen Veröffentlichung dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Halo 5: Reforged befindet sich in aktiver Entwicklung und besitzt bislang weder einen bestätigten Veröffentlichungstermin noch einen öffentlich verfügbaren fertigen Build. Die gezeigten Spielszenen und Menüs dokumentieren lediglich den aktuellen Entwicklungsstand.

Für Fans bleibt das Projekt trotzdem spannend. Während Halo 4 vor allem für seine Geschichte gelobt und beim Mehrspieler kritischer betrachtet wurde, fiel die Reaktion auf Halo 5 häufig gegensätzlich aus. Der schnelle Mehrspieler und Warzone fanden viele Anhänger, während die Kampagne wegen ihrer Handlung und der zuvor geschürten Erwartungen umstritten blieb. Halo Infinite setzte die Reihe später auf PC und Xbox fort, ließ die Lücke bei Halo 5 aber weiterhin bestehen.

Ein wichtiger Schritt für die Halo-Community

Wann erscheint Halo 5: Reforged? Einen konkreten Termin gibt es derzeit nicht. Das Team möchte keine unfertigen Entwicklungsziele als abgeschlossene Veröffentlichung präsentieren. Entsprechend sollten Interessierte vorerst nicht mit einem zeitnahen Komplettpaket rechnen.

Sollte die Community-Umsetzung gelingen, könnten PC-Fans Halo 5: Guardians erstmals nahezu vollständig ohne Xbox-Konsole erleben. Gleichzeitig bleibt offen, wie Microsoft langfristig auf das kostenlose und nicht kommerzielle Projekt reagieren wird. Eine offizielle Unterstützung oder Genehmigung durch Microsoft beziehungsweise Halo Studios besteht nicht.

Würdet ihr Halo 5: Guardians nach fast elf Jahren noch einmal auf dem PC spielen, oder wartet ihr lieber auf einen offiziellen Port? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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