Gears of War: E-Day im Wertungsüberblick: Starke Metacritic-Wertung, aber die Tests sind sich nicht einig

Die ersten internationalen Tests zu Gears of War: E-Day sind da. Das Prequel schickt Marcus Fenix und Dom Santiago zurück an den Anfang des Locust-Kriegs und lässt die Spieler den Zusammenbruch der Stadt Kalona erleben. Vor allem die Kämpfe und die technische Präsentation kommen bei vielen Redaktionen gut an. Bei der Geschichte, den offeneren Abschnitten und dem Tempo der Kampagne gehen die Meinungen deutlich auseinander.

Auf der Xbox Series X steht Gears of War: E-Day bei Metacritic derzeit bei 86 von 100 Punkten. Die von uns am 2. Oktober geprüfte Übersicht enthält 29 bewertete Tests: 26 positive, drei gemischte und keine negativen Wertungen. Insgesamt listet sie 55 Kritiken und Eindrücke, darunter zahlreiche Tests ohne abschließende Note.

OpenCritic führt das Spiel mit einem Durchschnitt von 88 Punkten aus 54 Kritiken und der Einstufung „Mighty“. Beide Werte können sich mit weiteren Tests noch ändern.

Die Wertungen zu Gears of War: E-Day im Überblick

Redaktion Wertung Einschätzung DayOne 100/100 Sieht in der Kampagne einen neuen Höhepunkt für die Reihe und lobt Spielgefühl, Inszenierung und die persönliche Geschichte. Eurogamer Deutschland 100/100 Hebt die technische Umsetzung, das Spielgefühl und die Erzählung hervor. GamingBolt 90/100 Lobt die überarbeitete Bewegung und die präzisen Kämpfe, sieht aber Schwächen in der Geschichte. GAMES.CH 90/100 Gefallen finden vor allem die abwechslungsreichen Einsätze, das Gunplay und die Präsentation; kleinere Probleme betreffen Steuerung und Nahkampf. IGN Frankreich 90/100 Würdigt die wuchtigen Kämpfe und den Soundtrack, nennt aber Wiederholungen und technische Probleme. VGC 80/100 Hält die Schießereien für herausragend, hätte sich aber mehr Raum für Marcus und Doms Beziehung gewünscht. Game8 80/100 Hat besonders an den Kämpfen und freieren Abschnitten Freude, bemängelt später jedoch Wiederholungen und technische Unebenheiten. Metro GameCentral 70/100 Sieht ein unterhaltsameres Spiel im Koop, empfindet die Formel insgesamt aber als zu vertraut. Gamekult 50/100 Kritisiert eine aus seiner Sicht aufgeblähte Kampagne mit zu viel Leerlauf und zu wenig neuen Ideen. Gamekult

Stand der Metacritic-Wertungen: 2. Oktober 2026, Xbox Series X. Die Tabelle ist eine Auswahl und keine vollständige Liste aller Tests.

Warum wird das Kampfsystem so oft gelobt?

Viele Tester beschreiben E-Day als Rückkehr zum Kern der Reihe: schwere Waffen, Deckungswechsel und erbitterte Gefechte gegen die Locust. The Coalition hat Marcus zugleich beweglicher gemacht. Er kann springen, rutschen und niedrigere Deckungen nutzen. Dadurch eröffnen sich in den Kämpfen mehr Wege, ohne dass das typische Gears-Spielgefühl verloren geht.

Besonders ausführlich beschreibt das VGC. Die Redaktion vergibt vier von fünf Sternen und lobt, wie viel dynamischer sich Positionswechsel in den Schießereien anfühlen. Auch GamingBolt sieht in der neuen Bewegungsfreiheit einen wesentlichen Grund für seine 9/10. Die Präsentation von Kalona und die großen Actionmomente werden ebenfalls häufig hervorgehoben.

Geschichte und offene Abschnitte spalten die Kritiker

Beim Erzählen fällt das Urteil weniger einheitlich aus. VGC findet, dass Marcus und Dom trotz ihrer zentralen Rolle zu wenig gemeinsame Entwicklung erhalten. Die neuen Teammitglieder Mags und Lucas bekämen stellenweise mehr Raum. Außerdem wiederholten sich im Verlauf der Kampagne manche Kämpfe und Schauplätze.

Auch die größeren, erkundbaren Abschnitte polarisieren. Einige Tester freuen sich über Abwechslung und zusätzliche Möglichkeiten zwischen den Gefechten. Andere finden, dass diese Passagen das Tempo bremsen. Besonders scharf urteilt Gamekult mit 50/100: Die Redaktion vermisst den Einfluss und die Frische, mit denen die Reihe einst das Genre geprägt hat. Das ist die deutlichste Gegenstimme unter den bislang benoteten Kritiken in der Metacritic-Auswahl.

Warum einige bekannte Tests noch keine Wertung haben

Der Metascore erzählt noch nicht die ganze Geschichte der Testphase. IGN, GameSpot, Game Informer und weitere Redaktionen führen ihre Besprechungen bislang als laufende Tests. Sie haben die Kampagne beurteilt, warten mit einer Gesamtnote aber auf ausreichend Spielzeit in den Multiplayer-Modi.

So zählt bei Game Informer die Kampagne zu den persönlichen Favoriten des Jahres; eine Endwertung steht noch aus. VGC kennzeichnet seine benotete Besprechung ausdrücklich als Kampagnentest. Wer vor allem Versus oder Horde Siege spielen möchte, sollte die entsprechenden Nachtests im Blick behalten.

Der reguläre Release von Gears of War: E-Day ist für den 6. Oktober 2026 auf Xbox Series X|S und PC geplant. Über die Premium Edition ist ein früherer Zugang möglich; Microsoft nennt außerdem eine Veröffentlichung im Game Pass zum regulären Start.

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