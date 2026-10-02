GTA 6 ohne Disney World? Rockstar erklärt, warum Leonida nicht jede Florida-Attraktion übernimmt

Florida ist für seine Strände und Sümpfe bekannt, aber auch für die gewaltigen Themenparks rund um Orlando. Wer in GTA 6 eine satirische Version von Disney World, Universal Studios oder SeaWorld erwartet, könnte allerdings enttäuscht werden. Rockstar hat diese Orte bei der Gestaltung von Leonida berücksichtigt, wollte den Bundesstaat aber nie Sehenswürdigkeit für Sehenswürdigkeit nachbauen.

In der GTA-6-Titelgeschichte von Game Informer wurde Paul MacPherson, Rockstars Senior Vice President of Environment Art, nach Zentralflorida und seinen berühmten Attraktionen gefragt. Seine Antwort deutet darauf hin, dass einige dieser Orte kein direktes Gegenstück in der Spielwelt erhalten. Eine vollständige Liste der enthaltenen oder gestrichenen Attraktionen hat Rockstar damit nicht veröffentlicht.

Was bei der Auswahl der Orte für Rockstar zählt

MacPherson beschreibt die Gestaltung Leonidas als Auswahlprozess. Das Team betrachtet Landschaften, Städte, Gebäude und Sehenswürdigkeiten ebenso wie Pflanzen und andere Merkmale Floridas. Gemeinsam mit den Verantwortlichen für Spieldesign und Handlung entscheidet es anschließend, welche Elemente zur Welt und zu den Anforderungen des Spiels passen. Leonida soll sich dadurch nach Florida anfühlen, ohne eine vollständige Kopie des Bundesstaats zu sein.

PlayCentral Community Was haltet ihr von Rockstars GTA-6-Sammlerbox? Umfrage wird geladen … Die Box gefällt mir – ich würde sie kaufen.

Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Gerade ein Themenpark im Stil von Disney World wäre mehr als ein einzelnes Gebäude auf der Karte. Er müsste in die Umgebung und Rockstars Version von Florida passen. Dass ein bestimmter Park während der Entwicklung gebaut und später gestrichen wurde, geht aus MacPhersons Aussage allerdings nicht hervor. Beschrieben wird die Auswahl der Vorbilder, aus denen die fertige Spielwelt entsteht.

Für Fans bleibt damit eine interessante Frage offen: Wird Rockstar die Freizeitpark-Kultur Floridas an anderer Stelle aufgreifen? MacPherson schließt Anspielungen oder kleinere Attraktionen nicht aus. Ob es einen begehbaren Themenpark gibt, lässt sich aus dem Interview derzeit nicht ableiten.

Leonida soll mehr zeigen als Floridas berühmteste Reiseziele

Die bislang vorgestellten Regionen setzen unterschiedliche Schwerpunkte: Vice City zeigt das urbane Leben, die Leonida Keys die Inseln vor der Küste, Grassrivers die Feuchtgebiete und Mount Kalaga eine andere, naturgeprägte Seite der Spielwelt.

Rockstar wählt also Schauplätze aus verschiedenen Teilen Floridas als Grundlage für Leonida. Die Frage nach Orlando und seinen Themenparks ist damit noch offen, auch wenn MacPhersons Antwort gegen maßstabsgetreue Pendants der großen Anlagen spricht.

Welche bekannten Florida-Orte würdet ihr in GTA 6 am liebsten als Rockstar-Parodie sehen?

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