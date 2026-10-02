GTA 6: Die große Game-Informer-Preview zeigt, wie viel in Leonida steckt

Wie groß wird die Spielwelt von GTA 6? Was passiert abseits der Missionen? Und wie stark verändert sich das Leben auf den Straßen gegenüber GTA 5? Für eine neue Titelgeschichte hat Game Informer mit führenden Entwicklern von Rockstar Games über Leonida gesprochen. Die Preview liefert Antworten zu diesen Fragen und zeigt mit zwölf neuen Bildern weitere Orte, Figuren und Tiere.

Einige der Themen haben wir bereits ausführlich behandelt. Hier führen wir die wichtigsten Angaben zusammen und schauen auch auf Details, die zwischen den großen Schlagzeilen leicht untergehen: etwa den Aufwand beim Autodiebstahl, die Reaktion der Polizei und die vielen kleinen Unterschiede zwischen Leonidas Bewohnern.

Eine größere Karte – vor allem aber mehr zwischen den Orten

Leonida soll laut Rockstars Aaron Garbut die bislang größte Spielwelt des Studios sein. In Zusammenfassungen des Game-Informer-Gesprächs wird sie als ungefähr doppelt so groß wie die Karte von GTA 5 beschrieben. Eine präzise Flächenangabe oder eine vollständige offizielle Karte liegt damit allerdings noch nicht vor.

Für Rockstar zählt offenbar ebenso, was auf dieser Fläche passiert. Neben Vice City gehören unter anderem die Leonida Keys, die Sümpfe der Grassrivers und der Mount Kalaga National Park zur Spielwelt. Das Studio spricht über Dächer, Gassen und Innenräume als Orte, denen ebenso viel Aufmerksamkeit gilt wie den großen Straßen und Sehenswürdigkeiten. Mehr betretbare Innenräume als in früheren GTA-Teilen werden in den Preview-Zusammenfassungen ebenfalls genannt, eine konkrete Anzahl gibt es nicht.

Wer die bisher bekannten Orte selbst einordnen möchte, findet sie auf unserer interaktiven GTA-6-Karte bei GTADB. Sie basiert derzeit auf veröffentlichtem Material und Kartierungsarbeit der Community; Rockstars endgültige Spielkarte ist sie noch nicht.

Das Wetter zieht tatsächlich durch Leonida

Über das Wettersystem hat Game Informer zusätzlich einen frei zugänglichen Bericht veröffentlicht. Wolken und Regen sollen nicht überall gleichzeitig auftreten. Ihr könnt in der Sonne stehen und in der Ferne ein Gebiet sehen, über dem gerade ein Sturm niedergeht. Fahrt ihr später dorthin, bleiben Pfützen und nasse Oberflächen als Spuren des Regens zurück. Unter passenden Lichtverhältnissen sind auch Regenbögen möglich.

Rockstar nennt außerdem tropische Stürme und Hurrikans. Wie häufig diese Ereignisse auftreten und ob sie Missionen oder das Fahren verändern, ist noch offen. Die bestätigten Angaben und diese offenen Fragen haben wir in unserer ausführlichen News zum Wetter in GTA 6 gesammelt.

Mehr als 170 Tierarten und Gründe, genauer hinzusehen

Auch Leonidas Tierwelt bekommt erheblich mehr Aufmerksamkeit. Rockstar spricht von über 170 Arten an Land, im Wasser und in der Luft. In den Gesprächen für Game Informer werden unter anderem Alligatoren, Flamingos, Pelikane und Seekühe genannt. Daneben ist von seltenen, entdeckbaren und legendären Tieren die Rede. Welche konkreten Arten legendär sind, hat Rockstar nicht verraten.

Auf PlayCentral führen wir eine fortlaufend aktualisierte Liste der bislang bekannten Tiere in GTA 6. Die bereits anhand offizieller Aufnahmen dokumentierten Arten haben außerdem eigene Seiten bei GTADB.

Jason und Lucia: Auch gemeinsame Zeit spielt eine Rolle

Die Preview greift die Beziehung der beiden Hauptfiguren erneut auf. Jason und Lucia können gemeinsam unterwegs sein; kleinere Interaktionen und gemeinsam verbrachte Zeit sollen beeinflussen, wie sich ihre Verbindung entwickelt. Zusammenfassungen beschreiben einen eher freundschaftlichen und einen romantischen Weg, ohne dass einer davon einen unmittelbaren Spielbonus verspricht. Die Partnerschaft der beiden bleibt für die Geschichte bestehen.

Dass Spieler ihre Nähe beeinflussen können, war bereits Thema unserer News zur Beziehung von Jason und Lucia. Die neue Preview ordnet solche Momente stärker in das übrige Spiel ein: Auch gemeinsame Unternehmungen und Verbrechen können Teil ihrer Geschichte sein.

Autodiebstahl und Flucht sollen mehr Planung verlangen

Ein teurer Wagen könnte in GTA 6 mehr Aufwand bedeuten, als nur die Scheibe einzuschlagen. Die Preview-Zusammenfassungen nennen Sicherheitssysteme, Ortung und Werkzeuge, die für bestimmte Diebstähle gebraucht werden. Eine App namens WAiNK soll Informationen zu Fahrzeugen anzeigen, darunter Sicherheitsmerkmale sowie Kosten und möglichen Wiederverkaufswert. Was bislang zu diesem System bekannt ist, erklären wir in unserer News zum Autodiebstahl in GTA 6.

Auch nach einem Verbrechen soll die Flucht nicht allein davon abhängen, schnell genug aus einem markierten Bereich zu fahren. Berichten über die Preview zufolge kann die Polizei Hinweise wie Aussehen, Standort und Fluchtfahrzeug berücksichtigen. Kleidung wechseln, das Auto zurücklassen oder sich vorübergehend voneinander trennen: Solche Entscheidungen könnten eine Verfolgung beeinflussen. Wie genau das sogenannte Heat-System im fertigen Spiel funktioniert, muss Rockstar noch ausführlicher zeigen.

Leonida soll sich auch ohne Mission lebendig anfühlen

Die Entwickler haben laut der Preview nicht nur an den Hauptfiguren gearbeitet. Bei Passanten soll es eine größere Bandbreite an Körpergrößen, Staturen, Hautmerkmalen, Frisuren und Kleidung geben. Eine eigene Arbeit an beiläufigen Gesprächen soll zudem dafür sorgen, dass sich nicht jeder Ort gleich anhört. Das sind kleine Details, die ihr vermutlich im Vorbeigehen wahrnehmt – zusammen können sie aber viel dazu beitragen, ob Vice City und die übrigen Regionen wie ein zusammenhängender Bundesstaat wirken.

Und wer einmal keine Lust auf einen Raubzug hat, soll genug andere Beschäftigungen finden. Genannt werden etwa Tauchen, Kajakfahren, Minigolf, Billard und Fahrten mit Airboats. Unsere Übersicht zu den Nebenaktivitäten in GTA 6 geht die bisher bekannten Möglichkeiten genauer durch. Für längere Wege erwähnt die Preview außerdem den Fahrdienst RydeMe, zu dem wir bereits einen eigenen Artikel über Schnellreisen haben.

Zwölf neue Bilder, aber noch nicht alle Antworten

Die Titelgeschichte wird von zwölf neuen GTA-6-Screenshots begleitet. Sie zeigen unter anderem Vice City, Jason und Lucia sowie Landschaften außerhalb der Stadt. Wir haben alle zwölf Bilder und ihre auffälligen Details in einer eigenen News zusammengetragen.

Aus der Preview entsteht vor allem ein klareres Bild von Rockstars Ziel: Leonida soll nicht bloß eine größere Fläche bieten. Wetter, Tiere, Passanten, Fahrzeuge und die Beziehung zwischen Jason und Lucia sollen dem Spieler auch zwischen den Missionen etwas geben, das sich zu beobachten oder auszuprobieren lohnt. Wie gut diese Systeme ineinandergreifen, können wir erst im fertigen Spiel beurteilen. GTA 6 ist für den 19. November 2026 auf PS5 und Xbox Series X|S angekündigt.

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