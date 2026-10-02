Pokémon GO bringt Meteno ab Oktober 2026 – alle Termine der Meteorschauer

Pokémon GO erweitert seinen Pokédex um ein weiteres Taschenmonster aus der siebten Generation. Meteno feiert ab dem 19. Oktober 2026 sein Debüt und wird im Rahmen mehrerer zeitlich begrenzter Meteno-Schauer in der Wildnis erscheinen.

Die Aktionen orientieren sich an realen Meteorschauern und verteilen sich auf sechs Zeiträume bis August 2027. Dabei werden nach und nach alle sieben Kernfarben von Meteno eingeführt, während Sternschnuppen auch den Himmel im Spiel erleuchten.

Alle Termine der Meteno-Schauer

Wann erscheint Meteno erstmals in Pokémon GO? Der erste Meteno-Schauer beginnt passend zu den Orioniden am 19. Oktober 2026 um 17 Uhr. Bis zum 24. Oktober 2026 um 23:59 Uhr steigt die Chance, Meteno in seiner Meteorform in der Wildnis zu entdecken.

Bei jedem der folgenden Meteorschauer debütiert eine weitere Kernfarbe. Eine Ausnahme bilden die Geminiden im Dezember 2026, bei denen jeweils eine Farbe auf der nördlichen und der südlichen Hemisphäre eingeführt wird.

Meteorschauer Eventzeitraum Orioniden 19. Oktober 2026 um 17 Uhr bis 24. Oktober 2026 um 23:59 Uhr Leoniden 14. November 2026 um 17 Uhr bis 19. November 2026 um 23:59 Uhr Geminiden 11. Dezember 2026 um 17 Uhr bis 16. Dezember 2026 um 23:59 Uhr Eta-Aquariiden 3. Mai 2027 um 17 Uhr bis 8. Mai 2027 um 23:59 Uhr Südliche Delta-Aquariiden 28. Juli 2027 um 17 Uhr bis 2. August 2027 um 23:59 Uhr Perseiden 10. August 2027 um 17 Uhr bis 15. August 2027 um 23:59 Uhr

Welche Kernfarbe während des jeweiligen Termins freigeschaltet wird, bleibt vorerst offen. Insgesamt kann Meteno in den folgenden sieben Varianten gesammelt werden:

Roter Kern

Oranger Kern

Gelber Kern

Grüner Kern

Hellblauer Kern

Blauer Kern

Violetter Kern

Formwechsel sorgen für neue Kampfmechaniken

Wie funktioniert Metenos Formwechsel? Zu Beginn eines Kampfes tritt Meteno in seiner Meteorform an. Sobald seine Gesundheit unter 50 Prozent sinkt, legt es seine äußere Hülle ab und zeigt den farbigen Kern.

Die beiden Formen besitzen unterschiedliche Stärken. In der Meteorform verfügt Meteno über eine höhere Verteidigung, richtet dafür aber weniger Schaden an. Mit freigelegtem Kern steigt sein Angriff, während gleichzeitig die Verteidigung sinkt.

Der Formwechsel funktioniert zunächst ausschließlich in der GO-Kampfliga sowie bei Kämpfen gegen Team GO Rocket und die Teamleitungen. Während der Meteno-Schauer erhalten Trainer außerdem zusätzlichen Fang-Sternenstaub und eine erhöhte Chance auf Begegnungen in der Wildnis. Täglich zwischen 17 und 21 Uhr ziehen zudem sichtbare Sternschnuppen über den Himmel im Spiel.

Weitere Pokémon-Debüts im Oktober

Welche weiteren Neuheiten stehen in Pokémon GO an? Bereits vom 4. bis zum 10. Oktober 2026 erscheint Astronauten-Pikachu unter anderem in Stufe-1-Raids. Am 10. Oktober 2026 steht anschließend Zorua beim Community Day im Mittelpunkt, wobei dreifache Erfahrungspunkte und doppelte Bonbons für gefangene Pokémon zu den wichtigsten Boni zählen.

Vom 13. bis zum 19. Oktober 2026 folgt das Debüt von Weherba. Das Pokémon kann über Aufgaben des GO-Passes und durch Rauch angelockt werden. Für den 24. Oktober 2026 sind außerdem die Dynamax-Debüts von Selfe, Vesprit und Tobutz vorgesehen, wobei in Europa Vesprit in Dyna-Kämpfen erscheint.

Meteno setzt damit die Reihe neuer Pokédex-Einträge fort, nachdem zuvor bereits Mimigma und das Mysteriöse Pokémon Zeraora ihren Weg ins Spiel gefunden hatten. Welche Kernfarbe von Meteno möchtet ihr zuerst fangen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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