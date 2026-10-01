Ex-Steelers-Coach Mike Tomlin baut 12 Jahre an riesiger Minecraft-Stadt

Mike Tomlin ist vor allem für seine erfolgreiche NFL-Karriere bei den Pittsburgh Steelers bekannt. Nun sorgt der ehemalige Head Coach mit einem völlig anderen Langzeitprojekt für Aufmerksamkeit: Gemeinsam mit seiner Familie hat er in Minecraft über mehr als zwölf Jahre hinweg eine überraschend komplexe Großstadt errichtet.

In der Nacht zum 1. Oktober 2026 präsentierte Tomlin einen ausführlichen Rundgang durch die virtuelle Metropole. Obwohl er seine Fähigkeiten am Controller selbst eher zurückhaltend einschätzt, zeigt das Ergebnis, wie viel Kreativität und Geduld im Creative-Modus möglich sind.

Eine Metropole voller Details

Wie umfangreich ist Mike Tomlins Minecraft-Stadt? Zu sehen sind zahlreiche Hochhäuser, Wohnanlagen, Hotels und vollständig ausgebaute Innenräume. Darüber hinaus entstanden ein Baseballstadion, ein Fußballstadion und mehrere dicht bebaute Stadtviertel rund um größere Wasserflächen.

Tomlin legte besonderen Wert auf eine glaubwürdige Architektur. Die Gebäude verfügen unter anderem über Balkone, Aufzüge, offene Grundrisse, Freizeiträume, Dachterrassen und luxuriöse Penthouses. Einige Apartmenthäuser besitzen sogar Aquarien auf mehreren Etagen, eingerichtete Schlafzimmer, Kunstwerke und Kamine.

Auch öffentliche Einrichtungen und kleinere Details wurden berücksichtigt. Restaurants, Konferenzräume, Geschäfte, Toiletten und ein versteckter Clubbereich gehören ebenfalls zur Stadt. Selbst die Beleuchtung, die Landschaftsgestaltung und die Position einzelner Gebäude plante Tomlin mit großer Sorgfalt.

Das Projekt begann ursprünglich als gemeinsame Beschäftigung mit seinen Kindern. Jedes Familienmitglied steuerte eigene Gebäude bei. Während das Interesse der Kinder im Laufe der Jahre abnahm, arbeitete Tomlin weiter an der Stadt und bezeichnete das Bauen als eine therapeutische Möglichkeit, vom Druck des Alltags abzuschalten.

Wer steckt hinter dem ungewöhnlichen Minecraft-Projekt? Mike Tomlin übernahm 2007 den Posten als Head Coach der Pittsburgh Steelers und blieb insgesamt 19 Spielzeiten im Amt. Während seiner gesamten Zeit in Pittsburgh absolvierte das Team keine einzige Saison mit negativer Bilanz.

Seinen größten sportlichen Erfolg feierte Tomlin im Super Bowl XLIII. Dort besiegten die Steelers die Arizona Cardinals mit 27 zu 23. Nach der NFL-Saison 2025 beendete er seine Tätigkeit als Trainer und wechselte anschließend als Studioanalyst zu NBC Sports und Football Night in America.

Seine Minecraft-Stadt zeigt eine bisher kaum bekannte Seite des ehemaligen Coaches. Minecraft erschien in seiner Vollversion bereits 2011 und bietet mit seinem offenen Sandbox-Konzept nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Tomlins gewaltiges Familienprojekt macht deutlich, weshalb Mojangs Spiel auch nach vielen Jahren noch Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen begeistert.

Wie gefällt euch Mike Tomlins detaillierte Minecraft-Metropole und welche Bauwerke würdet ihr selbst in einer solchen Stadt errichten? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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