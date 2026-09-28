Minecraft-Hotel in London geplant – erste Konzeptbilder für 2027 gezeigt

Minecraft verlässt erneut den Bildschirm und wird 2027 zu einem echten Reiseziel. Das britische Chessington World of Adventures Resort hat erste Konzeptbilder seines offiziellen Minecraft-Hotels präsentiert, das Fans mit vollständig thematisierten Zimmern, Restaurants und Erlebnisbereichen in die Welt des erfolgreichen Sandbox-Spiels versetzen soll.

Das Hotel entsteht im Großraum London und wird Teil von Minecraft World, einem neuen Themenbereich des Resorts. Einen konkreten Eröffnungstermin innerhalb des Jahres 2027 gibt es bislang ebenso wenig wie Angaben zu Übernachtungspreisen oder zum Buchungsstart.

Eine Übernachtung in der Oberwelt

Wie sieht das offizielle Minecraft-Hotel aus? Bereits die Lobby soll das charakteristische Design des Spiels aufgreifen. Klötzchenartige Bäume, Tiere und weitere Elemente aus der Oberwelt sorgen dafür, dass Gäste direkt beim Einchecken in das Minecraft-Universum eintauchen.

Auch der Weg zum eigenen Zimmer wird in die Inszenierung eingebunden. Aufzüge orientieren sich optisch an Netherportalen, während die Korridore wie unterirdische Minenschächte gestaltet werden. Damit beschränkt sich das Konzept nicht auf einzelne Dekorationen, sondern zieht sich durch die öffentlichen Bereiche des gesamten Hotels.

In den Zimmern setzt sich der kantige Look konsequent fort. Die bisherigen Entwürfe zeigen Möbel und Dekorationen, die unter anderem an Truhen, TNT-Blöcke und blockförmige Bäume erinnern. Dazu kommen thematisch gestaltete Kissen, Decken und Wandverkleidungen, die bekannte Kreaturen und Landschaften aus Minecraft darstellen.

Ozeanbiome und bunte Tränke

Welche besonderen Bereiche bietet das Minecraft-Hotel? Neben den Zimmern erhält die Unterkunft ein eigenes Restaurant, dessen Gestaltung von den Ozeanbiomen des Spiels inspiriert ist. Auf den Konzeptbildern dominieren blaue Farbtöne, Unterwasserpflanzen und bekannte Meeresbewohner aus Minecraft.

Passende Speisen sollen das Erlebnis ergänzen, konkrete Gerichte oder eine vollständige Speisekarte wurden jedoch noch nicht vorgestellt. Zusätzlich ist eine hauseigene Bar geplant, die sich optisch am Waldanwesen orientiert. Dort sollen Gäste unter anderem farbenfrohe Tränke bestellen können, die an die Braukunst aus dem Spiel erinnern.

Das Hotel gehört zur umfangreichen Erweiterung Minecraft World. Der neue Themenbereich soll 2027 neben gastronomischen Angeboten und Geschäften auch interaktive Abenteuer, blockförmige Spielbereiche und eine weltweit einzigartige Minecraft-Achterbahn erhalten. Merlin Entertainments und Mojang Studios wollen damit eine dauerhafte Attraktion schaffen, die bekannte Biome, Kreaturen und Gegenstände aus dem Spiel in die reale Welt überträgt.

Minecraft wächst über das Spiel hinaus

Warum ist das Hotel für die Marke Minecraft bedeutend? Minecraft gehört seit seiner vollständigen Veröffentlichung am 18. November 2011 zu den prägendsten Sandbox-Spielen überhaupt. Regelmäßige Aktualisierungen, Merchandise, Bücher, LEGO-Sets und die Filmumsetzung haben die Marke längst über ihre ursprünglichen Gaming-Wurzeln hinausgeführt.

Mit Minecraft World und dem angeschlossenen Hotel folgt nun der nächste große Schritt. Besucher können den Themenbereich tagsüber erkunden und die Reise anschließend in einer vollständig gestalteten Unterkunft fortsetzen. Für Fans aus Deutschland bedeutet das zwar eine Reise nach Großbritannien, die Lage nahe London macht das Resort jedoch vergleichsweise gut erreichbar.

Wie gefallen euch die ersten Entwürfe des offiziellen Minecraft-Hotels? Würdet ihr dort gerne eine Nacht verbringen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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