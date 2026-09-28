Happy Wheels auf Steam – 750.000 Wunschlisten, 95 Prozent positive Reviews

Ein 16 Jahre alter Browser-Klassiker feiert auf Steam ein überraschend starkes Comeback. Happy Wheels ist am 21. September 2026 für Windows und Linux erschienen und konnte innerhalb von nur zwei Wochen mehr als 750.000 Einträge auf Wunschlisten sammeln.

Auch die ersten Rezensionen fallen ausgesprochen positiv aus. Sechs Tage nach der Veröffentlichung stammten 95 Prozent von mehr als 2.000 englischsprachigen Bewertungen von zufriedenen Nutzern. Damit erreichte die chaotische Physik-Sandbox auf Steam direkt die Wertung äußerst positiv.

Ein unerwartet großes Comeback

Warum ist der Steam-Start von Happy Wheels so erfolgreich? Ein wichtiger Faktor dürfte die enorme Nostalgie rund um das Spiel sein. Happy Wheels erschien ursprünglich im Jahr 2010 als kostenloses Browsergame und entwickelte sich mit seinen absurden Hindernisparcours, der Ragdoll-Physik und dem übertriebenen Cartoon-Blut schnell zu einem Internetphänomen.

Entwickler Jim Bonacci hatte vor der Veröffentlichung der Steam-Version lediglich mit ungefähr 5.000 Wunschlisten gerechnet. Stattdessen landete Happy Wheels innerhalb von zwei Wochen auf mehr als 750.000 Wunschlisten. Angesichts des Alters des Spiels und der vergleichsweise kurzen Ankündigungsphase ist das eine bemerkenswerte Zahl.

Zur Popularität trugen über Jahre hinweg außerdem zahlreiche Videos auf YouTube bei. Das unberechenbare Zusammenspiel aus selbst erstellten Strecken, ungewöhnlichen Figuren und spektakulär scheiternden Versuchen machte jede Runde zu potenziellem Videomaterial. Nach der ursprünglichen Browser-Veröffentlichung folgten 2015 eine iOS-Version und 2020 eine Umsetzung für Android.

Die Neuerungen der Steam-Version

Welche Inhalte bietet Happy Wheels auf Steam? Spieler erhalten weiterhin die bekannte seitlich scrollende Physik-Sandbox mit ihrem umfangreichen Level-Editor. Insgesamt stehen mehr als fünf Millionen von der Community erstellte Strecken bereit, die über den integrierten Level-Browser gesucht und gespielt werden können.

Die Steam-Version kostet in Deutschland 4,99 Euro und verzichtet vollständig auf Werbung. Zusätzlich wurden mehrere Komfortfunktionen integriert, die es in dieser Form nicht im ursprünglichen Browsergame gab.

Steam-Erfolge

Controller-Unterstützung

Steam-Cloud und Statistiken

Ein Level-Browser mit Auswahl nach Datum

Herunterladbare Level für das Spielen ohne aktive Verbindung

Ein integrierter Level-Editor

Zugriff auf mehr als fünf Millionen Community-Level

Inhaltlich bleibt Happy Wheels seinem bekannten Prinzip treu. Unterschiedliche Figuren müssen mit Fahrrädern, Rollstühlen und anderen Fahrzeugen durch gefährliche Parcours gesteuert werden. Fehler führen dabei regelmäßig zu übertrieben dargestellten Verletzungen, abgetrennten Körperteilen und reichlich Cartoon-Blut.

Weitere Verbesserungen sind geplant

Wie geht es nach dem erfolgreichen Launch weiter? Bereits in der ersten Woche veröffentlichte der Entwickler zwei Updates. Diese kümmerten sich unter anderem um Fehler unter Windows 11 und Linux, Probleme mit nicht unterstützten Controllern, eine Speicherlücke sowie die Eingabeverzögerung.

Happy Wheels soll auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter verbessert werden. Geplant sind optimierte Controller-Einstellungen, vollständige Offline-Funktionen, zusätzliche Fehlerkorrekturen und eine bessere Steam-Deck-Unterstützung. Derzeit lässt sich der Titel bereits auf Valves Handheld nutzen, die Anpassungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Der starke Start zeigt, dass Happy Wheels auch nach 16 Jahren noch eine aktive Fangemeinde besitzt. Für viele dürfte die Steam-Veröffentlichung weniger ein vollkommen neues Spiel als vielmehr eine werbefreie und komfortablere Rückkehr zu einem prägenden Internetklassiker sein.

Habt ihr Happy Wheels früher im Browser gespielt und würdet ihr für die Steam-Version 4,99 Euro ausgeben? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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