Glasshouse auf Steam angekündigt – CRPG mit Politikfokus, Demo im Okt 2026

Mit Glasshouse kündigt sich auf Steam ein ungewöhnliches Rollenspiel an, das die politische Tiefe von Disco Elysium mit einer düsteren Feudalpunk-Kulisse verbindet. Rohre, enge Arbeiterwohnungen und industrielle Architektur erinnern optisch stellenweise an Dishonored, während komplexe Dialoge und moralische Entscheidungen im Mittelpunkt stehen.

Hinter dem Projekt steckt das Indie-Kollektiv FLAT28. Das isometrische CRPG befindet sich weiterhin in Entwicklung und besitzt noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin, doch eine umfangreiche Pre-Alpha-Demo soll bereits im Oktober 2026 auf Steam erscheinen.

Düstere Politik im Wohnblock

Worum geht es in Glasshouse? Die Handlung versetzt euch in eine alternative Version des Jahres 2028. Nach einem Aufstand im Jahr 1828 wurden Staaten und Nationen abgeschafft, wodurch eine feudale Weltordnung entstand und der technologische Fortschritt für rund zwei Jahrhunderte nahezu zum Stillstand kam.

Zwischen wohlhabenden Produktiven Lehen und benachteiligten Sterilen Lehen hat sich eine enorme wirtschaftliche Kluft gebildet. Als sich mehr als 52 Sterile Lehen gegen den Status quo erheben, steht die postkapitalistische Welt kurz vor einem verheerenden Krieg.

Ihr übernehmt die Kontrolle über Wealdmaer, einen stellvertretenden Hausverwalter mit politischen Ambitionen. Im abgeriegelten Wohnkomplex Schlafsaal 73B muss er einen mysteriösen Dreifachmord untersuchen, seinen Nachbarn helfen und gleichzeitig eine politische Verschwörung aufdecken. Verlassen kann er den Tatort zunächst nicht, weshalb sich ein großer Teil des Abenteuers innerhalb des Gebäudes abspielt.

Dialoge, Ideologien und rundenbasierte Kämpfe

Wie spielt sich Glasshouse? Ähnlich wie Disco Elysium setzt das CRPG auf umfangreiche Gespräche, verzweigte Entscheidungen und politische Überzeugungen. Statt klassischer Charakterklassen entwickelt ihr einen Politischen Kompass, der auf fünf unterschiedlichen Ideologien basiert.

Auch die Bewohner des Wohnblocks besitzen versteckte politische Einstellungen. Wer ihre Ansichten während der Gespräche richtig deutet, kann neue Lösungswege freischalten oder Beziehungen dauerhaft beschädigen. Bestimmte Gegenstände im Inventar eröffnen über die Gerissenheitsmechanik zusätzliche Dialogoptionen.

Erlebt die Geschichte von Wealdmaer und entscheidet, welche Art von Anführer er werden soll.

Redet euch aus gefährlichen Situationen heraus oder nutzt das rundenbasierte Kampfsystem.

Entwickelt den Politischen Kompass weiter und schaltet damit neue Reaktionen sowie Lösungswege frei.

Lest Bücher, sammelt Wissen und stellt an einer Werkbank improvisierte Ausrüstung her.

Trefft folgenschwere Entscheidungen, die zu mehr als acht unterschiedlichen Enden führen können.

Anders als Disco Elysium verzichtet Glasshouse nicht vollständig auf Kämpfe. In jeder Runde dürft ihr angreifen oder versuchen, den Gegner mit rhetorischem Geschick zur Aufgabe zu bewegen. Neben Dialogen erwarten euch zudem Rätsel, Quick-Time-Events, versteckte Gegenstände und geheime Bereiche innerhalb des Wohnkomplexes.

Die Präsentation orientiert sich außerdem an einer griechischen Tragödie. Ein Regisseur erzählt das Geschehen wie ein Theaterstück, während ein Chor die inneren Stimmen von Wealdmaers Ego verkörpert. Damit besitzt Glasshouse eine eigene Variante der kommentierenden Gedanken, die Disco Elysium so unverwechselbar gemacht haben.

Demo und Veröffentlichung

Wann erscheint Glasshouse? Für die Vollversion nennt FLAT28 weiterhin lediglich den Status Bald verfügbar. Die offizielle Steam-Demo soll jedoch im Oktober 2026 starten und anschließend bis zur Veröffentlichung des vollständigen Spiels verfügbar bleiben.

Die Demo soll rund drei Stunden Inhalt, Controller-Unterstützung, neue Bosskämpfe und teilweise englische Sprachausgabe bieten. Auf der deutschen Steam-Seite werden außerdem eine deutsche Benutzeroberfläche und deutsche Untertitel aufgeführt.

Ob Glasshouse tatsächlich an die erzählerische Qualität von Disco Elysium heranreichen kann, bleibt abzuwarten. Die Mischung aus politischem Klassensystem, düsterer Wohnblock-Kulisse und optionalen Kämpfen macht das Indie-Rollenspiel aber schon jetzt zu einem spannenden Kandidaten für Fans anspruchsvoller CRPGs.

Was haltet ihr von Glasshouse und der Mischung aus Disco Elysium und Dishonored? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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