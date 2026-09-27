GTA 6 erinnert Preview-Autor an „Avatar“: Was hinter dem Vergleich steckt

Ein Journalist durfte GTA 6 bei Rockstar North rund eine Stunde lang in Aktion sehen. Sein Eindruck fällt überschwänglich aus: Der Anblick des Spiels habe ihn an eine Präsentation der ersten 15 Minuten von James Camerons Avatar im Jahr 2009 erinnert. Der Vergleich stammt von Étienne Rouillon vom französischen Magazin Trois Couleurs, nicht von Rockstar selbst.

Viele kleine Details ergeben ein großes Ganzes

In seinem Preview-Bericht beschreibt Rouillon, was ihn beeindruckt hat: Sand an den Schuhen, Schweiß auf der Haut nach einem Sprint und Wasserpflanzen, die sich im Wasser bewegen. Irgendwann habe er aufgehört, auf jedes Detail einzeln zu achten, und sich stattdessen darauf konzentriert, was in dieser Spielwelt passieren könnte. Genau dieses Gefühl verbindet er mit seiner damaligen Avatar-Vorführung.

Rockstar-Entwicklungsleiter Rob Nelson führte den Journalisten unter anderem durch Vice City. Bei zwei Ladenüberfällen reagierten Angestellte, Kunden und Polizei laut dem Bericht unterschiedlich. Nelson erklärte außerdem, dass die Polizei auf die Kleidung einer gesuchten Person achten könne.

Die Schilderung macht neugierig, bleibt aber der Eindruck eines einzelnen Besuchers bei einer von Rockstar begleiteten Vorführung. Wie sich GTA 6 über viele Stunden selbst spielt, lässt sich daraus noch nicht beurteilen. Der Release ist für den 19. November 2026 angekündigt.

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