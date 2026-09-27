GTA 6 rückt näher, doch Take-Two verliert rund sechs Milliarden Dollar an Börsenwert

Rockstar hat Ende August ausführliches Material zu GTA 6 gezeigt. An der Börse ging es für den Mutterkonzern Take-Two seitdem allerdings abwärts: Eine Aktie kostete am 27. August rund 233 US-Dollar, zum Handelsschluss am 25. September waren es noch etwa 201 US-Dollar.

Der Rückgang um knapp 14 Prozent entspricht einem Verlust von fast sechs Milliarden US-Dollar beim Börsenwert. Daraus lässt sich allerdings nicht ablesen, wie gut das Spiel bei Fans ankommt oder wie erfolgreich es sich verkaufen wird. Was steckt also hinter den Zahlen?

Warum steigt die Aktie trotz GTA 6 nicht?

Die Zahlen wirken zunächst überraschend. GTA 6 erscheint voraussichtlich am 19. November 2026, Rockstar hat zuletzt mehr vom Spiel gezeigt, und Take-Two-Chef Strauss Zelnick bezeichnete die Vorbestellungen als außergewöhnlich stark. Trotzdem blieb Take-Two bei seiner Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr. Diese lag zum Zeitpunkt der jüngsten Geschäftszahlen unter den Erwartungen von Analysten.

Das kann ein Teil der Erklärung sein: Anleger setzen beim Kauf einer Aktie auf künftige Geschäftsergebnisse. Wenn sie bereits mit einem enormen Erfolg von GTA 6 rechnen, reichen ein neuer Trailer und starke Vorbestellungen allein möglicherweise nicht aus, um den Kurs weiter zu treiben. Das ist eine mögliche Einordnung des Kursverlaufs, keine von Take-Two bestätigte Ursache. Auch andere Geschäftszahlen, Erwartungen an kommende Spiele und die allgemeine Stimmung am Markt können den Aktienkurs beeinflussen.

Hinzu kommt ein wichtiger Unterschied zwischen Aktienkurs und Unternehmensgeschäft. Die knapp sechs Milliarden Dollar bezeichnen den gesunkenen Börsenwert, der sich aus Aktienkurs und Anzahl der Aktien ergibt. Es handelt sich nicht um sechs Milliarden Dollar, die Take-Two aus seiner Kasse verloren oder mit GTA 6 weniger eingenommen hätte. Das Spiel ist noch gar nicht erschienen.

Was bedeutet der Kursrückgang für GTA 6?

Für den Release ändert sich zunächst nichts. GTA 6 soll weiterhin am 19. November 2026 erscheinen. Take-Two hat keine weitere Verschiebung angekündigt. Auch über den Zustand des Spiels sagt der Aktienkurs wenig aus: Er zeigt, wie Anleger das Unternehmen bewerten, und ist kein Urteil über die Qualität von GTA 6.

Spannend wird es für Take-Two erst nach dem Verkaufsstart. Dann wird sich zeigen, ob die Einnahmen die hohen Erwartungen erfüllen, die viele Anleger bereits heute mit dem Spiel verbinden.

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