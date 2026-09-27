Minecraft: Das Sift, die Eishöhlen und weitere Updates

Es stehen wieder mal große Updates für das gute, alte Minecraft an. In einem Livestream haben die Entwickler die Neuerungen vorgestellt. Nach über zehn Jahren kommt sogar eine neue Dimension dazu. Hier erfahrt ihr alles Wichtige aus der Minecraft Live.

Neues Biom: Minecraft bekommt ein neues Höhlensystem

Die Eiswelten in Minecraft waren bisher karg gestaltet, hatten etwas Einsames, aber auch Mysteriöses an sich. Nun soll die Welt der Eislandschaft durch eine neue Ebene erweitert werden: Höhlensysteme im Eisstil werden noch dieses Jahr zu Minecraft hinzugefügt.

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Ausgestaltet sind die Höhlen mit Eiszapfen, die sowohl auf dem Boden etwas Licht spenden, als auch in großen Formationen von der Decke hängen. Aber Achtung: Verletzungsgefahr! Wer von einem herabfallenden Eiszapfen getroffen wird, findet schnell sein eisiges Grab in der Höhle.

Eine neue Zombieart rundet die Erfahrung in der neuen Umgebung ab. Die Erfrorenen verhalten sich wie andere Zombies auch, allerdings verpassen sie den Spielenden mit einem Schlag einen Frosteffekt, der euch langsamer macht und zusätzlichen Schaden zufügt.

Einige von ihnen könnten sogar Eisbälle werfen. Im Gegensatz zu Schneebällen tun die allerdings richtig weh. Legt euch besser nicht mit einer Horde dieser Erfrorenen an, das kann schnell ins Auge gehen.

Solltet ihr einen Zombie besiegen, der einen Eisball hält, habt ihr die Chance, dass dieser ihn fallen lässt. Wer ihn aufsammelt kann nun einen Frosttrank herstellen, der Gegner verlangsamt, wenn ihr sie damit abwerft.

Das Sift: Nach 14 Jahren eine neue Dimension

Die wohl bedeutendste Ankündigung aus dem Livestream war das Sift. Die neue Dimension wird vorerst in Minecraft Dungeons 2 eingeführt und kann dort von euch bereits ab Release, dem 29. September 2026, erkundet werden.

„Als die Entwicklung von Dungeons 2 gestartet ist, haben wir diskutiert, wohin es als nächstes gehen könnte. Wir haben festgestellt, dass es über ein Jahrzehnt her ist, dass wir eine neue Dimension zu Minecraft hinzugefügt haben“ – Jens Bergensten, CCO Mojang

2027 soll die große Erweiterung der Spielwelt dann auch in den Bedrock- und Java-Editionen hinzugefügt werden. In Dungeons 2 werdet ihr das Sift über Risse in der Overworld betreten können. Wie die Integration in der normalen Minecraft-Version aussieht, wird sich zeigen.

Im Sift werden mehrere Biome zu finden sein. Unter anderem ein üppig bewachsenes Gebiet voller Leben und eine wüstenähnliche Welt, karg mit riesigen Knochenstrukturen.

Die Minecraft World: Der Klassiker IRL in London

Es ist bereits bekannt, dass Minecraft eine eigene Themenwelt im Chestington Worlds of Adventures Resort in London bekommt. Nun gab es einige Einblicke in die Bauarbeiten.

Zu den geplanten Attraktionen gehört nicht nur die Achterbahn „Escape the Nether“, sondern nun auch ein Hotel komplett im Minecraft-Stil. Endlich könnt ihr testen, wie bequem ein Minecraft-Bett wirklich ist!

Der Themenbereich soll 2027 eröffnet werden und ein tolles Erlebnis für Groß und Klein bieten. Würdet ihr in dem Minecraft-Hotel übernachten oder hättet ihr Angst vor nächtlichen Zombie- und Skelettangriffen?

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