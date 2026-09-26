Minecraft Holiday Drop – Neue Eishöhlen bringen Kristalle und gefrorene Zombies

Mojang schickt Minecraft mit dem nächsten Game Drop wieder tief unter die Erde. Im Rahmen von Minecraft Live am 26. September 2026 präsentierte das Studio erstmals die neuen Eishöhlen, die eine frostige Umgebung, zusätzliche Bauelemente und eine gefährliche Zombie-Variante in die Klötzchenwelt bringen.

Ein konkreter Veröffentlichungstermin für den kommenden Holiday Drop steht bislang nicht fest. Die Erweiterung reiht sich in Mojangs aktuelle Strategie ein, Minecraft mehrmals im Jahr mit kleineren Inhaltspaketen auszubauen, statt neue Funktionen ausschließlich in großen Updates zu bündeln.

Frostige Entdeckungstouren unter der Erde

Was bieten die neuen Eishöhlen in Minecraft? Das unterirdische Biom besteht aus Eis und Kalzit und soll sich deutlich von Tropfsteinhöhlen, üppigen Höhlen und den zuletzt hinzugefügten Schwefelhöhlen unterscheiden. Von den Decken wachsen Eiszapfen herab, während sich auf dem Boden neue Eiskristalle bilden.

Besonders auffällig ist das sanfte Licht, das von den Eiskristallen ausgeht. Die Höhlen erhalten dadurch eine atmosphärische Beleuchtung, die das Biom nicht nur für Erkundungstouren interessant macht. Auch Fans großer Bauprojekte dürften schnell Verwendungsmöglichkeiten für die neuen Dekorationselemente finden.

Mojang hob ausdrücklich hervor, dass sowohl Eiszapfen als auch Eiskristalle in eigenen Konstruktionen eingesetzt werden können. Details zu möglichen Herstellungsrezepten, Voraussetzungen beim Abbauen und weiteren Interaktionen mit den Blöcken wurden jedoch noch nicht genannt. Entsprechende Informationen dürften folgen, sobald die Veröffentlichung näher rückt.

Neue Zombie-Variante erhöht die Gefahr

Warum werden die Eishöhlen besonders gefährlich? Zwischen den gefrorenen Formationen lauert eine neue Zombie-Variante, die bislang noch keinen endgültigen Namen besitzt. Ihre Nahkampfangriffe verursachen nicht nur gewöhnlichen Schaden, sondern lösen zusätzlich einen Gefriereffekt aus.

Einige Exemplare können außerdem Eisbälle werfen und Abenteurer damit aus der Distanz attackieren. Dadurch unterscheiden sie sich deutlich von gewöhnlichen Zombies, die hauptsächlich im Nahkampf Druck ausüben. In engen Höhlengängen könnte die Kombination aus Fernkampfangriffen, Gefriereffekt und eingeschränkter Bewegungsfreiheit schnell für brenzlige Situationen sorgen.

Noch offen ist, wie häufig die gefrorenen Zombies erscheinen, ob jedes Exemplar Eisbälle werfen kann und ob sich diese Geschosse später selbst einsammeln oder herstellen lassen. Fest steht bereits, dass Mojang die Erkundung der Unterwelt erneut anspruchsvoller gestalten möchte. Game Director Agnes Larsson bekräftigte während der Präsentation, dass Abenteuer langfristig zu den zentralen Schwerpunkten der Minecraft-Entwicklung gehören.

Eine neue Dimension folgt im Jahr 2027

Welche große Erweiterung erwartet Minecraft danach? Neben den Eishöhlen kündigte Mojang mit The Sift eine vollständig neue Dimension an. Das farbenfrohe Reich voller Seelen wird zunächst in Minecraft Dungeons II zu sehen sein, das am 29. September 2026 erscheint.

Im Jahr 2027 soll The Sift anschließend auch Minecraft Java Edition und Minecraft Bedrock Edition erreichen. Damit erhält das Hauptspiel erstmals seit mehr als 14 Jahren eine neue große Dimension. Sie ergänzt die Oberwelt, den Nether und das Ende als vierter grundlegender Schauplatz.

The Sift ist allerdings nicht Teil des bevorstehenden Eishöhlen Drops, sondern als separate Erweiterung geplant. Zunächst stehen somit die frostigen Höhlen, neuen Baublöcke und gefrorenen Zombies im Mittelpunkt. Freut ihr euch auf die gefährlichen Eishöhlen und welche Funktionen wünscht ihr euch für die neuen Kristalle? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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