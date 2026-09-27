Diablo 4 Saison 15 – Blizzard entschädigt Spieler mit Prächtigem Funken

Blizzard reagiert auf den holprigen Start von Saison 15 in Diablo 4 mit einer überraschend wertvollen Entschädigung. Zahlreiche Fans entdecken derzeit eine Nachricht in der Horadrischen Post, der ein kostenloser Prächtiger Funke beiliegt.

Die Wiedergutmachung erfolgt bislang ohne große Ankündigung direkt im Spiel. Das Schreiben entschuldigt sich für die unerwarteten Probleme rund um den Saisonstart und bedankt sich bei der Community für ihre Geduld.

Die Saison des Höllenerbes startete am 15. September 2026 nach einer kurzen Verzögerung. Anschließend sorgten unter anderem Serverprobleme, fehlerhafte Belohnungstruhen beim Flüsternden Baum und der vorübergehende Ausfall des Solo-Selbstfinder-Modus für Frust.

Seltenes Material wartet in der Horadrischen Post

Wie erhaltet ihr den kostenlosen Prächtigen Funken? Besucht zunächst eine größere Stadt in Diablo 4 und überprüft dort die Horadrische Post. Das mit Saison 15 eingeführte System dient Blizzard dazu, Nachrichten, Vorräte und besondere Belohnungen direkt an Nutzerkonten zu schicken.

Einige Fans berichten, dass die Entschädigung erst nach einem vollständigen Neustart des Spiels angezeigt wurde. Andere haben bislang lediglich die Nachricht oder noch gar keine entsprechende Lieferung erhalten. Offenbar erfolgt die Verteilung schrittweise, weshalb sich ein regelmäßiger Blick in das Postfach während der kommenden Tage lohnen dürfte.

Ob sämtliche Konten für die Belohnung vorgesehen sind, wurde bislang nicht genauer erläutert. Wer die Sendung bereits erhalten hat, sollte den angehängten Gegenstand direkt einsammeln und anschließend überprüfen, ob der Prächtige Funke dem Materialbestand hinzugefügt wurde.

Großer Wert für die Herstellung mythischer Ausrüstung

Warum ist der Prächtige Funke in Diablo 4 so begehrt? Das seltene Handwerksmaterial wird für die Herstellung mythischer einzigartiger Gegenstände benötigt. Dazu gehören mächtige Ausrüstungsteile, die für zahlreiche Endgame-Builds besonders interessant sind und normalerweise mit erheblichem Aufwand verbunden sind.

Prächtige Funken lassen sich unter anderem durch bestimmte Saisonbelohnungen verdienen oder durch die Wiederverwertung eines mythischen einzigartigen Gegenstands erhalten. Genau deshalb fällt die Entschädigung deutlich großzügiger aus als ein gewöhnliches Paket mit Gold, Verbrauchsgegenständen oder Handwerksmaterialien.

Ein einzelner Funke reicht zwar nicht automatisch für den gewünschten mythischen Gegenstand, verkürzt den Weg dorthin aber spürbar. Besonders für Fans, die bereits weitere Funken gesammelt haben, könnte die kostenlose Lieferung den entscheidenden Fortschritt für das nächste Ausrüstungsprojekt liefern.

Weitere Gratisbelohnung in Saison 15

Welche kostenlose Belohnung gibt es zusätzlich? Bereits im September 2026 stellte Blizzard die Community vor die Aufgabe, den besonderen Weltboss Moophisto insgesamt mehr als 300.000 Mal zu besiegen. Das Ziel wurde erreicht, wodurch die Reittiertrophäe Moomento Mori für alle freigeschaltet wurde.

Die Trophäe kann auch von Fans abgeholt werden, die nicht persönlich an der Herausforderung teilgenommen haben. Da die Belohnung an Saison 15 gebunden ist, solltet ihr sie rechtzeitig einfordern, bevor die Saison des Höllenerbes endet.

Habt ihr den kostenlosen Prächtigen Funken bereits in eurer Horadrischen Post gefunden, oder wartet ihr noch auf die Entschädigung? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.

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