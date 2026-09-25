GTA 6 auf PS5 deutlich häufiger vorbestellt? Xbox widerspricht Sorgen um die eigene Plattform

Wie oft wurde GTA 6 für PlayStation 5 vorbestellt und wie oft für Xbox Series X|S? Offizielle Zahlen für die beiden Plattformen gibt es bislang nicht. Ein neuer Bericht über das Verhältnis sorgt dennoch für Diskussionen und hat bereits eine Antwort aus der Xbox-Führung ausgelöst.

Tom Warren berichtet bei The Verge unter Berufung auf Quellen bei Xbox, dass die Vorbestellungen für Grand Theft Auto 6 stark zugunsten der PS5 ausfielen. Das lasse intern weitere Zweifel an der Zukunft der Xbox-Plattform aufkommen, schreibt er. Eine konkrete Zahl oder ein Verhältnis zwischen beiden Versionen nennt Warren nicht.

Xbox-Manager: „Wir sind sehr zufrieden“

Xbox-Strategiechef Matthew Ball reagierte auf den Bericht öffentlich auf X. Er erklärte, man sei mit den GTA-6-Vorbestellungen „sehr zufrieden“. Das Spiel breche auf Xbox bereits Rekorde. Nach internen Analysen entspreche der Anteil der Xbox-Vorbestellungen ungefähr dem Anteil der Konsole am Gesamtmarkt. Auch Ball veröffentlichte keine absoluten Verkaufszahlen oder Prozentwerte.

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Die Idee gefällt mir, aber 400 Euro sind zu viel.

Für den Preis müsste GTA 6 dabei sein.

Ich hätte lieber eine Box mit Jason und Lucia.

Sammlerboxen interessieren mich nicht. Für die Abstimmung wird JavaScript benötigt.

Seine Antwort stellt einen deutlichen PS5-Vorsprung nicht ausdrücklich in Abrede. Sie widerspricht vor allem der Schlussfolgerung, die Vorbestellungen seien für Xbox enttäuschend. Wenn die PS5 einen größeren Teil des Konsolenmarkts hält, kann sie auch bei GTA 6 deutlich mehr Vorbestellungen erzielen, während das Spiel auf Xbox zugleich Bestwerte erreicht.

Die frühere Acht-zu-eins-Zahl ist kein Beleg

Die Frage nach der Plattformverteilung kam schon kurz nach dem Start der Vorbestellungen im Juni auf. Damals kursierte ein angebliches Verhältnis von acht PS5-Vorbestellungen zu einer Xbox-Vorbestellung. Microsoft wies diese Darstellung zurück: Die zugrunde liegenden Signale aus einem Shopping- und Affiliate-Umfeld seien keine tatsächlichen Vorbestelldaten. Über diesen Widerspruch hatten wir bereits berichtet.

Warrens aktueller Bericht stützt sich auf Quellen bei Xbox und nennt kein neues Acht-zu-eins-Verhältnis. Die alte Zahl lässt sich daher nicht auf seine Aussage übertragen. Für die Debatte bleiben zwei Punkte zugleich stehen: Laut seinen Quellen liegt die PS5 bei den GTA-6-Vorbestellungen klar vorn; die Xbox-Führung bezeichnet die eigenen Ergebnisse als Rekord und sieht ihren Marktanteil darin widergespiegelt. Wie groß der Abstand tatsächlich ist, bleibt offen.

Grand Theft Auto 6 erscheint nach Rockstars Ankündigung am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X|S.

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