Wind Waker bekommt 2026 einen Triforce-Anhänger – kein Switch-2-Remake

Eine neue Veröffentlichung zu The Legend of Zelda: The Wind Waker ist offiziell für Oktober 2026 angekündigt worden. Wer dabei auf eine Neuauflage des beliebten GameCube-Abenteuers für Nintendo Switch 2 hofft, sollte die Erwartungen allerdings zügeln. Bei dem Release handelt es sich nicht um ein Spiel, sondern um einen neuen Sammelanhänger von Takara Tomy Arts.

Der Anhänger erscheint als Teil der Kollektion The Legend of Zelda Historical Charms+ und erinnert an die verschiedenen Epochen der traditionsreichen Nintendo-Reihe. Die Veröffentlichung erfolgt zunächst über japanische Gachapon-Automaten. Eine offizielle Verfügbarkeit in Deutschland wurde bislang nicht angekündigt.

Wind Waker kehrt als Triforce-Anhänger zurück

Was erscheint im Oktober 2026 zu The Wind Waker? Takara Tomy Arts bringt einen Triforce-förmigen Anhänger auf den Markt, dessen Gestaltung auf The Legend of Zelda: The Wind Waker basiert. Das Zubehör greift die unverwechselbare Cel-Shading-Optik des Abenteuers auf und soll ungefähr 3,5 Zentimeter groß sein.

Die Anhänger können sowohl als Schlüsselanhänger als auch als persönliche Markierungen an Taschen und anderen Gegenständen verwendet werden. Eine Kapsel kostet nach aktueller Umrechnung ungefähr 1,70 Euro. Da die Figuren zufällig aus den Automaten kommen, lässt sich der gewünschte Wind-Waker-Anhänger möglicherweise nicht beim ersten Versuch ziehen.

The Wind Waker nimmt innerhalb der Reihe bis heute eine besondere Stellung ein. Das ursprünglich für den GameCube veröffentlichte Abenteuer verlegte Links Reise auf einen riesigen Ozean und überraschte mit seinem farbenfrohen Grafikstil. Später erschien mit The Legend of Zelda: The Wind Waker HD eine technisch überarbeitete Wii-U-Version.

Zwölf Zelda-Abenteuer bilden die komplette Kollektion

Welche Zelda-Spiele sind in Historical Charms+ vertreten? Die neue Kollektion umfasst insgesamt zwölf Designs aus unterschiedlichen Phasen der Reihe. Neben The Wind Waker sind sowohl frühe Klassiker als auch die jüngsten Abenteuer rund um Link und Zelda vertreten.

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

The Legend of Zelda: A Link to the Past

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

The Legend of Zelda: The Wind Waker

The Legend of Zelda: Twilight Princess

The Legend of Zelda: Skyward Sword

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Link’s Awakening in der Switch-Version

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Takara Tomy Arts veröffentlichte bereits im Mai 2017 eine vergleichbare Reihe. Die damalige Kollektion bestand lediglich aus sechs Varianten und umfasste Anhänger zu The Legend of Zelda, A Link to the Past, Ocarina of Time, The Wind Waker, Twilight Princess und Breath of the Wild. Historical Charms+ verdoppelt den Umfang somit auf zwölf Designs.

Ein kleines Sammlerstück zum großen Jubiläum

Warum erscheint die Kollektion gerade im Jahr 2026? Die neuen Anhänger sind Teil der Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag von The Legend of Zelda. Die Reihe startete 1986 und hat Hyrule, Link sowie Prinzessin Zelda über mehrere Konsolengenerationen hinweg immer wieder neu interpretiert.

Eine neue Spielversion von The Wind Waker wurde mit dieser Ankündigung ausdrücklich nicht bestätigt. Fans erhalten im Oktober 2026 lediglich ein neues Sammlerstück, das den Klassiker innerhalb der umfangreichen Jubiläumskollektion repräsentiert. Ob die Anhänger später regulär außerhalb Japans angeboten werden, bleibt offen.

Würdet ihr euch den Wind-Waker-Anhänger sichern oder wartet ihr weiterhin auf eine Neuauflage des Spiels für Nintendo Switch 2? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.

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